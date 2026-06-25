ローマが東京に来て、5年。Giolitti Japanは日本上陸5周年を迎えました。

株式会社ピーアップ

株式会社Mogu-UP（株式会社P-UP World 連結子会社、本社：東京都足立区、代表取締役 兼 CEO：中込 正典 ）が運営するGiolitti Japan（ジョリッティ ジャパン）は、2026年6月25日、皆さまのご愛顧に支えられ、日本上陸5周年を迎えました。

Giolittiとは

Giolittiは1900年、イタリア・ローマに創業したジェラテリアです。イタリア王室御用達の歴史を持ち、映画「ローマの休日」（1953年）でオードリー・ヘップバーンが演じる、主人公アン王女が味わったジェラートとして知られる、ローマを代表するジェラテリアです。現在も創業家による4代目が受け継ぐ伝統のレシピで、毎日手作りのジェラートを提供しています。

日本への上陸は2021年6月25日。駐日イタリア大使館の全面的な協力のもと、日本1号店をオープンしました。本場ローマの味を、東京でお楽しみいただけます。

5周年記念キャンペーンを開催

5周年を記念し、2026年6月25日（木）より以下のキャンペーンを実施します。

『スペシャルフレーバープレゼントキャンペーン』

公式Instagramアカウント（@giolitti.japan）をフォローし、ご来店時に @giolitti.japan をメンションしてご投稿いただいたお客様を対象に、ご注文いただいたジェラートにプラスして下記の限定フレーバーを1フレーバー無料で追加いたします。

プレゼントする限定フレーバーは「バカンセ・ロマーネ」。

映画「ローマの休日」をイメージしたスペシャルフレーバーです。

洋梨の爽やかな甘さに、キャラメリゼしたいちじくの香ばしさ、くるみの食感を加えました。通常メニューにはない、スペシャルな一品です。

【対象店舗】Giolitti 原宿ハラカド店、Giolitti Cafe 有楽町マルイ店

【キャンペーン期間】2026年6月25日（木）～7月31日（金）

【公式Instagram】https://www.instagram.com/giolitti.japan/

この機会にローマの魅力を表現した限定フレーバーと共にイタリア気分をお楽しみください。

店舗情報

■ Giolitti 原宿ハラカド店

東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」6階

URL：https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13295947/

■ Giolitti Cafe 有楽町マルイ店

東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町マルイ 3階

URL：https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130102/13262740/

【Giolitti Japan 公式Instagram】

https://www.instagram.com/giolitti.japan/

【Giolitti Japan 公式サイト】

https://giolitti.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社P-UP World お問い合わせフォーム

https://www.p-up.world/contact/

代表電話番号：03-3870-0099