経理財務フリーランスと企業のマッチングエージェント「FINANCEBIZ」、「DX 総合EXPO 2026 夏 東京」に出展

株式会社テックビズ

株式会社テックビズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島一樹、以下「テックビズ」）は、2026年7月22日(水)から7月24日(金)までの3日間、Bizcrew EXPO 実行委員会が主催する「DX 総合EXPO 2026 夏 東京」（以下、本イベント）に、経理・財務のフリーランス人材と企業をつなぐマッチングエージェント「FINANCEBIZ」で出展することをお知らせします。

「DX 総合EXPO 2026 夏 東京」出展概要

テックビズは、国内最大級のITフリーランス向けエージェント「TECHBIZ」をはじめとしたビジネス職のフリーランスと企業のマッチングサービスの提供を通じて、これまで累計人材紹介件数 3万件以上、約3,000社との取引実績を有しています。



その豊富な実績とノウハウを活かし、本イベントを構成する展示会の一つである「経理・財務DX EXPO」において、経理・財務のフリーランス人材と企業をつなぐマッチングエージェント「FINANCEBIZ」にてブースを出展します。昨今のインボイス制度や電子帳簿保存法への対応に伴う業務プロセスの変革、それに伴う深刻な専門人材不足、経理DXの推進といった課題に対し、解決策として「フリーランス人材活用」という選択肢をご提案します。

当日はブースにて、フリーランス活用や経理DXに精通した専門の担当者が企業課題に応じた人材活用のご提案をさせていただきます。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

経理・財務フリーランス人材エージェント「FINANCEBIZ」について

【開催概要】- 名 称：DX 総合EXPO 2026 夏 東京- 開催日：2026年7月22日(水) ～ 7月24日(金) 各日10:00 - 17:00- 会 場：幕張メッセ 4～7ホール〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1- 主 催：Bizcrew EXPO 実行委員会イベント- 公式サイト：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo- 「FINANCEBIZ」出展ブース位置：「経理・財務expo」内、S03-10

財務・経理領域では、法改正や事業成長、経営環境の変化を背景に、業務が急速に高度化しています。求められる役割も従来の記帳・決算業務を超え、経営意思決定を支える機能へと拡張しており、高い専門性を持つ人材へのニーズはますます高まっています。一方で、そうした人材を常に社内で確保することは容易ではなく、人材不足の深刻化が進み、多くの企業で業務負荷の増大や対応の遅れが課題になっています。

FINANCEBIZは、高い専門性を持つ経理・財務フリーランスと企業をつなぐマッチングエージェントです。経理、財務といった基幹領域から、管理会計・経営企画・内部統制・FP&A導入・経理DXなど、経営の中枢に関わる高度な課題まで幅広く対応します。必要なタイミングでタイムリーに専門人材と協働できる仕組みを提供し、企業の業務効率化と体制強化を推進。戦略的で柔軟な組織設計を通して、強固な経営基盤の実現、ひいては持続的な企業成長を支援いたします。

■サービスサイト： https://finance.techbiz.com/client/

株式会社テックビズについて

テックビズは「働き方を変え、世界を変えていく」をスローガンに掲げ、国内最大級のITフリーランス向けエージェント「TECHBIZ」を運営しています。近年ではマーケティング、人事、財務経理といったビジネス職のフリーランスと企業をマッチングするサービスにも事業領域を拡大しております。

専任コンサルタントによるテクニカルスキルとヒューマンスキルの双方からの高品質なマッチングにより、稼働継続率約96%を実現。フリーランスには長期的で安定した働き方と主体的に働ける環境を、企業には人材不足やDXといった経営課題の解決を通じた持続的な事業成長を支援しています。

当社は、フリーランスを重要な「人的資本」として捉え、その価値を社会全体で共有する「人的資本の社会的共有」という新概念を提唱し、日本経済全体の活性化に貢献する新たな働き方の創造を目指しています。

【会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126520/table/70_1_5c45d284ebe9d98a1c7f7c05ffd7a264.jpg?v=202606251051 ]