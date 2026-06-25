ITコンサルティングやインフラ構築事業などを展開するALH株式会社、次世代AIクラウドエディタ「LAWGUE」を導入

FRAIM株式会社

FRAIM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮坂豪）は、AIを搭載したクラウド ドキュメント ワークスペース「LAWGUE」が、ITコンサルティングやインフラ構築事業などを展開するALH株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：畠山奨二、以下「ALH」）に導入されたことをお知らせいたします。

「LAWGUE」は、契約書、規程、開示文書などの重要な文書の作成・検索・レビューをAIにより効率化するクラウドサービスです。本サービスでは、表記ゆれアラートやインデントの自動補正、自社の過去文書や雛形からAIが類似文書の提案を可能にし、文書作成およびレビュー作業の大幅な工数削減を実現します。

ALHの戦略法務本部では、過去の類似契約の検索や自社基準への修正作業などに多大な時間を要しており、ナレッジ活用の効率化やレビュー品質の均一化に大きな課題感を持っていました。この課題により、事業部側（営業）の契約交渉管理業務にも多くのリソースが割かれていました。

このたび「LAWGUE」を導入することで、従来の契約レビュー業務にAIを活用し、業務の大幅な効率化を目指します。これにより、第一に事業部（営業）側の業務工数を大幅に削減して創出されたリソースをコア業務に集中させ、成果を最大化すること、そして、法務部門もより付加価値の高い業務にリソースを集中できる環境を整えることを目指します。

クラウド ドキュメント ワークスペース「LAWGUE」について

「LAWGUE」は、文書作成をあらゆる面からサポート・効率化するAI を搭載したクラウド ドキュメント ワークスペースです。過去文書をアップロードするだけで、自社ノウハウがデータベース化され、AIのサポートによる様々な検索機能、体裁の自動補正などの編集アシスト、クラウド上でのコミュニケーション等により、ワンストップで従来の文書業務における非効率な作業をなくします。現在は、契約書・規程類・仕様書等、様々な文書を対象に企業、法律事務所、官公庁・自治体現場における文書業務の効率化を実現しています。

サービスサイト：https://lawgue.com/

資料ダウンロード：https://lawgue.com/request/