コンテンツ発掘プロジェクト「DOPAMINE」第２期最優秀企画決定！2026年10月より第3期募集開始！

山陰中央テレビジョン放送株式会社

TSKさんいん中央テレビ（本社：島根県松江市、代表取締役社長：田部長右衛門）が行う、コンテンツ企画募集プロジェクト「DOPAMINE（ドーパミン）」[ https://tsk-tv.com/dopamine/ ]

第１期（2025年）は映画作品「男人魚」が最優秀企画となり、2027年完成を目途に製作進行中です。

第２期（2026年）も500を超える応募の中から「DOPAMINE」らしい最優秀企画が決定しました！

【第２期最優秀企画】 漫画作品

毒飲み弥太郎 / 月足直人

【作品ビジュアルイメージ】

応募段階のビジュアルイメージ

【応募者プロフィール】

月足直人

1981年生まれ、神戸出身。

テレビ番組AD、CM制作部を経て、現在はフリーランスの映像ディレクターとして活動。

Web-CMを多数手がける一方、自主映画制作にも取り組む。

ユニークな設定を起点に、人間の機微を描くエンターテインメント作品を手がける。

監督作に短編『こんがり』、中編『のぞみ』など。

【応募者コメント】

長年作りたかった作品を形にできるチャンスを今回いただけて、本当に嬉しいです！

TSKのみなさま、関係者のみなさまとともに、DOPAMINEという名の通り、観た人の脳に焼きつくようなインパクトのある作品を、日本、そして世界に届けていきたいです。

『毒飲み弥太郎』は、大切な人とどう生きるのか。そして、どう死んでいくのか。

その普遍的な問いを突き詰めた、愛と業の物語です。

観た人が熱く語り合いたくなる作品を目指して、全力で取り組んでまいります！

【脚本】

なないろみほ

東京都出身、在住。1985年生まれ。

社会人８年経験後、脚本家に転身。

第38回シナリオＳ1グランプリ・準グランプリ「とかげの涙」、

2020年新井一賞・ジェームス三木賞「金色のいなななき」他。

2021年石田衣良原作舞台「LAST&SEX～終焉と悦楽～」で「蝶をつまむ」を脚色。

仕事は主に映像作品、朗読劇からボイスドラマまで多岐。

【DOPAMINE 第３期 ２０２６年１０月より募集開始！】

映画、ドラマ、漫画など、ジャンルを問わず独創的で挑戦的な企画を募集する「DOPAMINE」プロジェクト。最優秀作品の決定と同時に第3期の実施が正式決定！

〇時期：2026年10月 応募受付スタート

2027年 最優秀作品選定およびコンテンツ製作

多くのご応募をお待ちしております！

【プロジェクト概要】

「DOPAMINE」は、新しい刺激と感動を通じて人々に興奮と喜びをもたらすことを目指す、コンテンツ発掘プロジェクトです。映画、ドラマ、漫画など、ジャンルを問わず、独創的で挑戦的な企画を広く募集します。プロジェクト名の由来となる神経伝達物質「ドーパミン」は集中力とやる気を生み出し、人類を冒険に駆り立ててきました。新しい刺激、初めての感動によってそれは特に増加する事が分かっています。

見る人にとって新しく創造的で、一歩前へ進むきっかけとなる「物語」。作り手にとって冒険的で、見たことのない世界へむかう「挑戦」。そんなコンテンツ作りを行いたいと考えています。

新しいものを創り出す熱意と、探求心に満ちた アイディアをお待ちしています。

【プロジェクトの特徴】

★多様なジャンル: 映画、ドラマ、漫画、アニメ、小説など作品の形態を問わず応募可能

★作品の完成まで協力して制作: 最優秀企画には最大2000万円の制作予算を用意し

コンテンツを共に完成させる事を目指します

★幅広い応募資格: 個人・法人・任意団体や、プロ・アマチュア、年齢を問わず応募可能

★グローバルな視点: 日本国内だけでなく、世界に向けたコンテンツを募集

【賞金・特典】

最優秀企画（1作品）

〇企画実現に向けた制作予算として最大2000万円

〇賞金100万円

〇TSKさんいん中央テレビによるコンテンツ製作

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

TSKさんいん中央テレビ コンテンツプロデュース部 「DOPAMINE」事務局

担当： 川中・灘脇

Email： dopamine@tsk-tv.co.jp