「デザイン思考」を現場で活かすために大切な、「デザイン態度（マインドセット）」とは？ 7月21日(火) ナゴヤ イノベーターズ ガレージにて、なごやデザインスクール vol.09 開催

公益財団法人名古屋産業振興公社

あらゆることが複雑化する現代において、「デザイン」はもはやデザイナーだけのスキルではありません。日々の業務から新事業開発まで、幅広いシーンにおいて課題の本質を見抜き、解決へと導く役割を担っています。

国際デザインセンターでは、デザインを経営の味方としてビジネスの現場に取り入れていただけるよう、中小企業におけるデザイン導入の手法を実践的に学ぶ「デザインスクール」を昨年度より開催しています。

2026年度は、6月30日（火）に初回を開講。年間を通じて継続開催することで、企業で新事業や商品開発に携わり日々悩まれている方、企業の支援を行う支援機関の方、またビジネスに伴走するデザイナーの方々など、多くの皆様にデザインの本質的な価値を学び、実践的なアプローチを身につけていただく機会を提供します。

第9回テーマ：デザイン思考を体験する～デザイン態度ってなに？～

デザインには、問題の本質を見抜き解決へ導く役割があります。なかでも、ユーザー視点でビジネス課題を解決する「デザイン思考」は、デザインをビジネスに取り入れるうえで欠かせない考え方です。

今回は、この思考法を現場で活かすために大切な、一人ひとりの「デザイン態度（マインドセット）」を取り入れながら、「デザイン思考」のプロセスを体験します。

＼こんな方にオススメ／

・新事業・商品開発、マーケティング、営業などに関わるビジネスパーソン

・事業者支援を行う行政職員や金融機関、商工関係団体職員ほか

・デザイナー・クリエイター

・デザインに興味のある方

＊職場の上司や同僚の方との参加も大歓迎！気になる回のみの単発参加も可能です。

日時：2026年7月21日（火）18:00-20:30（受付17:30-）

会場：ナゴヤ イノベーターズ ガレージ

（名古屋市中区栄3-18-1ナディアパーク・デザインセンタービル4F）

参加費：無料

定員：40名（要事前申込／先着順）

対象：中小企業者、商工団体・支援機関、クリエイティブ事業者、デザインに関心のある方

申込方法：Peatixよりお申し込みください。

申込締切：2026年7月20日（月）

お申し込みはこちら（Peatix） :https://peatix.com/event/5052101

講師

稲波伸行（株式会社RW代表取締役）

1975年三重県菰野町生まれ。名古屋芸術大学美術学部デザイン科卒業。「意匠や形」といった狭義のデザインだけでなく、課題解決としての広義のデザインの実践を追求する。2008年にはRWを創業し、企業や事業の価値を再定義するプロセスに伴走。ミッション・ビジョンの構築や新規事業の立ち上げ、さらには事業の運用までサポートしている。2022年からは、デザインを軸にした学び合いの場「イナバデザインスクール」を月2回開催している。

岡田心（大同大学情報学部情報デザイン学科 教授）

1975年愛知県生まれ。名古屋芸術大学美術学部デザイン科卒業。自転車メーカー、キッチンメーカー、オフィス家具メーカーを経て、2005年にフラップデザインスタジオを設立。印鑑から仏具、神具、食器、提灯、樋、枡、水栓器具、自転車、スポーツ用品、調理器具など各地で伝統産業や中小企業とともに育てる商品開発とデザインを手がける。

なごやデザインスクール Schedule 2026part 1

フライヤーPDFのダウンロードはこちら :https://www.idcn.jp/src-idcn-wp202507/wp-content/uploads/2026/06/2026-01_nds.pdf

なごやデザインスクールとは

なごやデザインスクールは、国際デザインセンターが運営するデザインを軸とした小規模な学びの場です。あらゆることが複雑化する現代において、「デザイン」はもはやデザイナーだけのスキルではありません。日々の業務から新事業開発まで、幅広いシーンでの課題解決に役立つものです。デザインの経験を問わず、多様な業種・領域の人びとがともに学び、新たな気づきやコミュニケーションを育むことで、自ら課題を解決するデザインリテラシーの向上を目指していきます。

https://www.idcn.jp/projects/school/

2026年度の開催スケジュール

・vol.08(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000150171.html)（6/30）：なぜいま、「デザイン経営」が必要なのかを考える

・vol.09（7/21）：デザイン思考を体験する～デザイン態度ってなに？～

・vol.10（8/25）：中小企業のためのブランディング

過去のデザインスクール

・vol.01(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000150171.html)（7/31）：デザインにできることってなんだろう？デザイン思考を体験する

・vol.02(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000150171.html)（8/26）：ブランディングとは？

・vol.03(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000150171.html)（9/22）：ミッション・ビジョンをデザインする

・vol.04(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000150171.html)（10/27）：新規事業のつくりかた

・vol.05(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000150171.html)（11/25）：デザイナーの生態学

・vol.06(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000150171.html)（1/21）：ヒアリングの極意

・vol.07(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000150171.html)（2/24）：デザイナーを事業に伴走させる価値

【主催】公益財団法人名古屋産業振興公社 国際デザインセンター

【お問い合わせ】国際デザインセンター tel052-265-2105 https://www.idcn.jp