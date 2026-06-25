米朝事務所所属の落語家・桂米之助さんがレクリエーション介護士1級を取得

BCC株式会社

ＢＣＣ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長 CEO：伊藤 一彦、東証グロース上場：証券コード7376）ヘルスケアビジネスカンパニーが制度運営する介護レクリエーション資格「レクリエーション介護士」において、米朝事務所所属の落語家・桂米之助さんが、このたび上位資格であるレクリエーション介護士1級を取得されました。

レクリエーション介護士１級を取得 落語家・桂米之助さん

桂米之助さんは、落語と介護レクリエーションを組み合わせた独自の取り組み「介護らくごレクリエーション」を展開しており、高齢者施設等で活動を行っています。

また、その活動内容を収録したDVD『桂米之助の介護らくごレクリエーションの世界』を発売しており、介護現場で活用できるレクリエーションの実例や、落語の実演、インタビューなどを収録しています。

桂米之助さんは落語家としての活動に加え、レクリエーション介護士としても活動されており、本DVDにはそうした取り組みの一端も収められています。

■レクリエーション介護士1級を取得

高齢者施設等で介護らくごレクリエーションを実施

桂米之助さんは、上方落語家として活動する傍ら、レクリエーション介護士資格を取得し、継続的に高齢者施設等で活動を行ってこられました。

このたび、より専門的な知識と実践力を備えた資格であるレクリエーション介護士1級*を落語家として初めて取得されました。

*レクリエーション介護士１級は、現場で介護レクリエーションを実施するために専門的な知識と技術を持ち、目的や状況に合わせた介護レクリエーションのプログラムを企画・計画し実践することで、高齢者に対するレクリエーションを充実させることができると認められた方が取得できる資格です。

■介護レクリエーション×落語「介護らくごレクリエーション」の取り組み

桂米之助さんは、落語家として培った話術や表現力を活かし、介護レクリエーションと落語を組み合わせた独自の取り組みとして「介護らくごレクリエーション」を開発し、高齢者施設等で活動を行っています。

「介護らくごレク」は、落語の要素を取り入れながら、高齢者が楽しみながら参加できる内容となっており、笑いやコミュニケーションを通じた交流の機会づくりにもつながっています。

また、米朝事務所では落語と介護レクリエーションを組み合わせた「落語レクリエーション」の活動も展開されています。

今回発売されたDVD『桂米之助の介護らくごレクリエーションの世界』には、実際の介護らくごレクの様子に加え、落語の実演や桂米之助さんへのインタビューが収録されています。

介護現場でレクリエーションに携わる方はもちろん、高齢者とのコミュニケーションや場づくりについて学びたい方にとっても参考となる内容です。

■レクリエーション介護士の活躍事例

ＢＣＣ株式会社ヘルスケアビジネスカンパニーでは今後も、レクリエーション介護士資格取得者の活動支援および活躍事例の発信を通じて、高齢者の生活の質向上と地域社会への貢献に取り組んでまいります。

■桂米之助さんプロフィール

DVD「桂米之助の介護らくごレクリエーションの世界」

京都市出身。2001年に故 二代目桂ざこば氏へ入門。第4回若手噺家グランプリ優勝、喜楽館アワード優勝などの実績を持ち、2024年に桂米之助を襲名。レクリエーション介護士1級資格を取得し、全国各地で講演会やイベント公演、高齢者施設等で活動を行っています。

関連リンク

■米朝事務所

落語×介護「落語レクリエーション」(https://www.beicho.co.jp/kawaraban/%E8%90%BD%E8%AA%9Ex%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%80%8C%E8%90%BD%E8%AA%9E%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%8D/)

■桂米之助 プロフィール

公演情報や紹介動画等(https://www.beicho.co.jp/profile/%e6%a1%82%e3%80%80%e7%b1%b3%e4%b9%8b%e5%8a%a9/)

■DVD販売ページ

桂米之助の介護らくごレクリエーションの世界(https://beicho88.shop-pro.jp/?pid=192151835)

■レクリエーション介護士

https://japan-ac.jp/

■ＢＣＣ株式会社 概要

名称：ＢＣＣ株式会社 ヘルスケアビジネスカンパニー

本社所在地：

（大阪本社）大阪市中央区今橋2丁目5番8号 トレードピア淀屋橋9F

（東京本社）東京都千代田区外神田6丁目15番9号 明治安田生命末広町ビル9F

拠点：

（イノベーションセンター リスキリングラボ）東京都千代田区外神田6丁目8番10号グランデ秋葉原2F

創 業：2002年3月6日

資本金：4.68億円

事業内容：

介護レクリエーション、企業・自治体向けヘルスケア事業支援、介護DX支援

公式サイト：https://hc.e-bcc.jp/

■ヘルスケアビジネスカンパニー 概要

ヘルスケアビジネスカンパニーは、介護事業者や自治体、企業に対し、介護レクリエーションやヘルスケア事業支援、介護DX支援を提供しています。現場の課題解決に向けた一貫支援体制を整えています。

■本件に関するお問い合わせ先

ＢＣＣ株式会社 ヘルスケアビジネスカンパニー

TEL：06-6208-5030