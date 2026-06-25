モビリティ領域のOperating System（Mobility OS）「Park Direct」を運営するニーリー、コミットメントライン契約を含む総額34億円のデットファイナンスを実施

株式会社ニーリー

業界No.1（※1）のモビリティ領域のOperating System（Mobility OS）「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp/(https://www.park-direct.jp/)）を運営する株式会社ニーリー（本社：東京都中央区、代表取締役：佐藤養太、以下「ニーリー」）は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社日本政策金融公庫の5金融機関より、コミットメントライン契約を含む総額34億円の融資契約を締結しました。

■資金調達の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45188/table/154_1_89b9768c05a9c64163fc243ac7e02b38.jpg?v=202606251051 ]

■デットファイナンスの背景と目的

株式会社ニーリーが提供する「Park Direct」は、駐車場の募集から契約、決済、管理までをオンラインで完結させるモビリティ領域のOperating System（Mobility OS）です。サービス開始以来、駐車場運営における業務負荷の削減とユーザーの利便性向上を同時に実現し、多くの不動産会社様やユーザーにご利用いただいております。

現在、Park Directは日本最大級の月極駐車場プラットフォームへと成長しており、ご利用いただいている皆様の評価もますます高まっております。

引き続き、当社事業の成長性は高水準を継続できているとともに、直近においては業績の予見可能性についても大幅な向上を実現できております。かかる事業状況および将来性につき、メガバンク3行をはじめとした金融機関の皆様から高く評価いただきました。この度、手元流動性を一層充実させ、強固な財務基盤を確立すべく、コミットメントライン契約を含む融資契約の締結に至りました。

■金融機関各行のコメント

株式会社三菱UFJ銀行

執行役員 地区本部長 上路 隆雄 氏



ニーリーさまが展開する「Park Direct」は、月極駐車場管理における契約・決済・顧客対応等のデジタル化を通じて、管理会社・オーナー・利用者の利便性向上に貢献されることが期待されています。

同社の取り組みは、モビリティ・不動産領域における新たなサービス基盤の構築に資するものと考えております。

三菱UFJ銀行は、スタートアップの多様な資金ニーズに応じた金融機能の提供を通じて、お客さまの持続的な成長や社会課題の解決に貢献できるよう取り組んでまいります。

株式会社三井住友銀行

人形町法人営業部 部長 鶴見 裕 氏

株式会社ニーリーは、「Park Direct」を通じて月極駐車場の募集・契約・決済・管理をオンライン化し、駐車場運営における業務効率化と利用者の利便性向上を実現されています。

業界における確かな導入実績に加え、安定的なサービス提供を通じて構築された事業基盤、今後のモビリティ領域における成長可能性およびサービス拡張余地を総合的に評価し、本件融資を決定いたしました。

三井住友銀行は、同社のさらなる事業拡大と新たな価値創造を、引き続き支援してまいります。

株式会社みずほ銀行

副頭取執行役員 石川 卓 氏

この度の株式会社ニーリー様のデットラウンドにおいて、コミットメントラインを含む資金調達に携わることができましたことを、誠に光栄に存じます。

株式会社ニーリー様が展開される駐車場業務DXサービスは、駐車場借主様の利便性向上に加え、未だアナログな実務が多い不動産管理業界の働き方改革や人手不足といった社会課題の解決にもつながり、自動車大国である日本のサステナビリティ向上に大きく貢献するものと認識しております。

今後とも、〈みずほ〉はスタートアップをはじめとするお客様の多様なニーズにお応えし、パーパス「ともに挑む。ともに実る。」のもと、共に新たな価値の創造とサステナブルな社会の発展に挑戦してまいります。

三井住友信託銀行株式会社

成長企業支援部長 横田 政明 氏

ニーリー様は、月極駐車場のオンライン化を通じて不動産・モビリティ領域のDXを推進し、利便性向上と業務効率化を両立されています。

生活に密着した駐車場というアセットとデータを活用し、利用者・管理会社双方に新たな価値を提供されている点に大きな可能性を感じております。

さらに、築き上げてこられた顧客基盤を起点とした新たな価値創出にも挑戦されており、今後の成長余地は非常に大きいと確信しております。

こうした取り組みと将来性を踏まえ、三井住友信託銀行としてお取引を開始させていただきました。更なる飛躍に向け、全力で伴走支援してまいります。

株式会社日本政策金融公庫

新事業・スタートアップ支援室 室長 園田 哲朗 氏



本来、月極駐車場は不動産と異なり「内見」が不要であり、無人でも契約可能なはずですが、実際には現地に出向いて空き駐車場を探す必要があり、私自身も転勤の際に町を歩いて看板を探したり、不動産会社に直接問い合わせたりと、駐車場探しに苦労した経験があります。

ニーリー様は、月極駐車場の募集・契約・契約後の管理業務まで全てオンライン化する顧客管理ツールを提供しており、借主の利便性向上や管理会社の業務効率改善に大きく寄与するものと高く評価しています。

今回のご支援を通じ、ニーリー様がさらに事業拡大されることを期待しています。





■代表取締役 佐藤 養太 コメント

このたび、メガバンク3行、三井住友信託銀行、日本政策金融公庫の皆様より、短長期あわせて34億円の融資・コミットメントラインを設定いただきました。まずは、ご支援いただいた金融機関の皆様に心より感謝申し上げます。

私は今回の34億円を、ただの「資金」としてだけではなく「信用」をいただいたと捉えています。

スタートアップが成長していく過程において、信用は最も重要な経営資源の一つです。

そして信用は、言葉だけで得られるものではありません。

顧客の皆様にサービスを選び続けていただいたこと。

従業員が高い基準で挑戦を続けてきたこと。

株主や取引先の皆様との約束を積み重ねてきたこと。

そうした日々の積み重ねの結果として生まれるものだと考えています。

今回、日本を代表する金融機関の皆様から大きな信用をいただくことができたことを、大変光栄に思います。

同時に、この信用は私たちに対する期待であり、責任でもあります。

当社との取引を検討いただいているお客様、これから仲間になってくださるかもしれない候補者の皆様、そして日々会社を支える従業員や株主の皆様に対して、この信用に恥じない事業運営を続けてまいります。

ニーリーは、駐車場を起点にモビリティ社会のインフラを創ることを目指しています。

今回いただいた信用を力に変え、社会にとってなくてはならないサービス・プロダクトを提供できるよう、これからも挑戦を続けてまいります。

■Park Direct（パークダイレクト）とは

「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp）は、株式会社ニーリーが運営する、業界No.1（※1）の月極駐車場をオンラインで検索・申込・契約できるサービスです。スマホやパソコンから現在地や住所で簡単に検索でき、オンラインで申込、契約、クレジットカードでの決済まで可能。最短約5分で月極駐車場をご利用いただけます。また、希望する駐車場が満車の場合でも「空き待ち予約」をすれば、空きが出た際にお知らせを受け取れます。

■Park Direct for Businessとは

「Park Direct for Business（PDBiz）」（https://www.lp-biz.park-direct.jp/）は、法人車両や通勤用車両の駐車場探し、契約、管理、支払のすべてをオンライン化する法人向けの駐車場管理システムです。駐車場探しから契約までをオンラインで完結し、契約情報一元管理や支払の一本化が実現できます。また、各支店や拠点の駐車場契約状況を把握できるため、ガバナンス強化にも活用できます。

■1日単位で駐車場検索・予約ができる「ワンデイパーク」とは

「ワンデイパーク」（https://onedaypark.jp/）は、1日単位で駐車場検索・予約ができるサービスです。本サービスは、月極駐車場が空きとなっている遊休資産を有効活用し、一般利用者が1日単位で予約利用できる仕組みを提供しています。

事前予約で確実な駐車を実現し、Web上で完結するため、誰でも手軽に利用できる点が大きな特長です。

今後も「ワンデイパーク」を通じて、より多くの方の快適なカーライフをサポートできるよう、提携駐車場と利用可能なエリアを全国規模で順次拡大してまいります。

■株式会社ニーリーについて

業界No.1（※1）のサービス「パークダイレクト」を運営する、モビリティ領域のOperating System（Mobility OS）のリーディングカンパニーです。2013年の創業以来、大手事業会社や金融機関、資金調達を行ったスタートアップ企業を対象に、これまで数多くの新規事業に関する事業企画や戦略立案、高い技術力を活かした開発をメイン事業として行ってきました。2019年より、これまで培ったノウハウを活かし、「パークダイレクト」の運営を行っております。

社名：株式会社ニーリー

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9-8

代表取締役：佐藤養太

設立：2013年1月29日

資本金：8,802百万円（2024年9月末時点。資本準備金含む）

事業内容：

モビリティ領域のOperating System（Mobility OS）「Park Direct」の運営

法人車両用駐車場管理システム「Park Direct for Business」の運営

1日単位の駐車場検索・予約サービス「ワンデイパーク」の運営

ウェブサイト：https://www.nealle.com

（※1）「月極駐車場のオンライン契約サービス」の「導入社数」（サービス導入をしている不動産管理会社数）と「オンライン契約可能台数」について、2022年12月・2023年12月の株式会社エクスクリエによる対象各社（駐車場のシェアリングサービス・サブリースは除く）へのヒアリング調査、並びに、2024年11月・2025年11～12月の株式会社未来トレンド研究機構によるサービス提供事業者に対するヒアリング調査及びデスクリサーチ。「オンライン契約者数」について、2025年11～12月の株式会社未来トレンド研究機構によるサービス提供事業者に対するヒアリング調査及びデスクリサーチ。