【SIGNATE】業務棚卸を“わずか1週間”に。戦略立案AI『SIGNATE WorkAI』が「第15回日本HRチャレンジ大賞」優秀賞を受賞！

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤 秀、以下「SIGNATE」）は、自社開発の戦略立案AIエージェントサービス『SIGNATE WorkAI』が、第15回日本HRチャレンジ大賞の人材マネジメント部門において「人材サービス優秀賞」を受賞したことをお知らせいたします。

■授賞理由（評価されたポイント）

『SIGNATE WorkAI』は、生成AI導入の壁となる「業務選定」と「スキル定義」の課題を解決し、全社的な業務変革と人的資本の最大化を目指す戦略立案AIエージェントサービスです。独自の「業務棚卸・診断」機能により、組織内の各業務タスクに対するAI適性を客観的に可視化・分析し、経営視点での最適な役割分担を再定義します。AI技術を単なる効率化ツールに留めず、組織の生産性向上と戦略的な人材配置に直結させる革新的な手法であり、企業のDX推進と人的資本経営の実現に大きく寄与する優れたサービスであると高く評価されました。

■「SIGNATE WorkAI」サービス概要

本サービス最大の強みは、従来ヒアリング等で6ヶ月～1年を要していた全社的な「業務棚卸」と「AIを活用すべき業務の選定」を、独自開発のアルゴリズムにより、わずか「1週間」へと劇的に短縮（期間を約9割削減）する圧倒的なスピード感にあります。

【主な特徴と機能】

１.超高速・低負荷な業務棚卸

組織図などの限られた情報からでも、AIが専門家の思考プロセスを再現して高精度な業務棚卸を実行。従業員へのヒアリング負荷を最小限に抑えます。

２.客観的なAI適性診断

各業務タスクを「AI自動化／AI協働」の観点から客観的に分類。現場主導で起こりがちな不適切なツール利用による混乱を防ぎ、有望な活用の見逃しによる損失を回避します。

３.ROIの可視化とリスキリングへの連動

AI導入による投資対効果（ROI）を時間・金額換算で試算。さらに、組織ごとに必要なスキル（レベル）を定義し、具体的なスキル習得プログラムへとシームレスに接続します。

【期待される導入効果】

１.経営層

投資対効果が明確になり、自社主導でスピーディーかつ戦略的なDX投資・経営判断が可能になります。

２.人事・組織

収集データをハブに、職務記述書（JD）の自動生成や評価の標準化、人間とAIの最適な配置を実現し、人的資本を最大化します。

３.従業員

「どの業務に、どうAIを使うべきか」が明確になり、役割と評価基準が透明化。迷いのないリスキリングを通じてキャリアの市場価値向上に直結します。

『SIGNATE WorkAI』は、単なる現状分析ツールに留まらず、業務構造そのものをデジタル化し、あらゆる組織変革施策の起点となる「経営OS」として、労働人口減少に直面する日本企業の生産性向上と国際競争力の底上げに貢献します。

■「日本HRチャレンジ大賞」について

「日本HRチャレンジ大賞」は、厚生労働省をはじめとする公的機関や団体が後援する、人事領域における国内屈指のアワードです。激動するビジネス環境のなかで、人材マネジメントの変革や、企業の成長を牽引する革新的なサービス・取り組みを積極的に行う企業を表彰しています。今年で第15回を迎え、人的資本経営やDX推進に寄与する優れたチャレンジを広く社会に紹介することを目的としています。

公式Webサイト： https://www.hrpro.co.jp/award/challenge/

■SIGNATE（https://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)）について

株式会社SIGNATEは、AIを基軸とした先進的なアプローチによって、企業の諸課題を解決へと導くAIソリューションカンパニーです。独自の特許技術に基づき、圧倒的なスピード感で業務の可視化を実現する「SIGNATE WorkAI」を筆頭に、組織内の効率化余地を特定する診断サービス、実践的なスキルを磨く「SIGNATE Cloud」、さらにはAIエージェントの構築・導入支援に至るまで多角的に展開。包括的な支援体制を通じて、国内におけるDX・AXの社会実装を力強く推進しています。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都中央区築地2丁目1番4号 銀座PREX East 2階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp