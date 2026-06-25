カオナビが第一生命と販売パートナー契約を締結

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）は、第一生命保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：隅野 俊亮 、以下：第一生命）と販売パートナー契約を締結したことをお知らせします。本提携により、第一生命が法人顧客と長年積み上げてきた信頼を土台に、従業員のリスク保障と人材活用の最適化を一体で考える経営環境が整います。

昨今、人材の確保・定着・育成は多くの企業にとって喫緊の経営課題となっており、人的資本経営への注目はますます高まっています。しかし、ITツールの導入に留まらず、組織全体での運用・定着まで推進できている企業はまだ限られているのが現状です。

第一生命は、保険サービス業への変革を進め、法人顧客が抱える経営課題に対し、従来の保険にとどまらない多様な支援を提供しています。こうした背景のもと、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーである当社と販売パートナー契約を締結することで、企業が抱える人材課題の解決を一体的に支援する体制を整えることとなりました。

本提携では、第一生命の法人営業ネットワークを通じて、タレントマネジメントシステム「カオナビ」の提案・導入支援を行います。従業員の健康・福祉面の保障と人材データを一体的に捉えることで、採用・育成・定着・配置といった人材課題に対して包括的なソリューションを届けることが可能となります。

当社は今後も人事DXを推進し、あらゆる人材データをシームレスに活用できる環境を提供することで、組織の成長に貢献していきます。

■ タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は社員の個性・才能を発掘し、戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステムです。社員の顔や名前、経験、評価、スキルなどの人材情報を一元管理して可視化することで、最適な人材配置やリスキリング推進といった戦略的なタレントマネジメント業務を可能にします。そして、社員一人ひとりの価値を最大限に引き出し、人的資本経営の実現を支援します。

カオナビサービスサイト ：https://www.kaonavi.jp/(https://www.kaonavi.jp/)

■ 第一生命保険株式会社 概要

所在地 ：東京都千代田区有楽町1-13-1

設立 ：1902年9月15日

代表者 ：代表取締役社長 隅野 俊亮

事業内容 ：生命保険業

会社HP ：https://www.dai-ichi-life.co.jp/(https://www.dai-ichi-life.co.jp/)

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスを掲げています。その実現に向けて策定したビジョン「Talent intelligence(TM)︎」のもと、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、タレントマネジメントを次のステージへと進化させます。そして、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーとして、組織、そして社会を革新し続けます。

カオナビコーポレートサイト ： https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/)

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ： 2008年5月27日

代表者 ： 代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容 ： タレントマネジメントシステム「カオナビ」、予実管理システム「ヨジツティクス」の

開発・販売・サポート