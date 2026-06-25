いなばペットフード　わんちゃん向け冷凍ケーキのラインナップが新登場！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、わんちゃん向け冷凍ケーキのラインナップ「紫いものモンブラン」「キューブケーキ」「ハートショートケーキ」「さつまいものシフォン風ケーキ」「紫いものシフォン風ケーキ」を新発売いたしました。

ご家庭にとって特別な日を、家族の一員であるわんちゃんと一緒にお祝いしたい。そんな想いから生まれた、おいしくて見た目もかわいい犬用ケーキです。

紫いものモンブラン

キューブケーキ

ハートショートケーキ

さつまいものシフォン風ケーキ

紫いものシフォン風ケーキ

■商品特徴- 国産品- ヒト基準の食品素材を使用。- 砂糖、乳、動物性油脂は一切使用せず、やさしい甘さに仕上げています。- ご家庭にとって特別な日を、家族の一員であるわんちゃんと一緒に！- 冷蔵庫で一晩解凍するだけで、おいしく食べられる手軽さです。

「冷凍フード」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/type/dog/%E5%86%B7%E5%87%8D%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89)

いなばペットフードHP→いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)