いなばペットフード　わんちゃん向け冷凍ケーキのラインナップが新登場！

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いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ　本社：静岡県静岡市清水区由比　会長：稲葉優子）は、わんちゃん向け冷凍ケーキのラインナップ「紫いものモンブラン」「キューブケーキ」「ハートショートケーキ」「さつまいものシフォン風ケーキ」「紫いものシフォン風ケーキ」を新発売いたしました。


ご家庭にとって特別な日を、家族の一員であるわんちゃんと一緒にお祝いしたい。そんな想いから生まれた、おいしくて見た目もかわいい犬用ケーキです。




紫いものモンブラン





キューブケーキ





ハートショートケーキ






さつまいものシフォン風ケーキ





紫いものシフォン風ケーキ




■商品特徴
- 国産品
- ヒト基準の食品素材を使用。
- 砂糖、乳、動物性油脂は一切使用せず、やさしい甘さに仕上げています。
- ご家庭にとって特別な日を、家族の一員であるわんちゃんと一緒に！
- 冷蔵庫で一晩解凍するだけで、おいしく食べられる手軽さです。


「冷凍フード」の商品情報　いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/type/dog/%E5%86%B7%E5%87%8D%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89)


いなばペットフードHP→いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)


いなば食品グループHP→いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)