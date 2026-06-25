月額1万円から手軽に健康経営！健康管理アプリ「グッピーヘルスケア」がリニューアル

株式会社FiNC Technologies

予防ヘルスケア×AIに特化したヘルステックカンパニーの株式会社FiNC Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島 かおり、以下「当社」）は、健康管理アプリ「グッピーヘルスケア」において、日常的な健康管理とウォーキングイベントの両サービスを統合し、より実践的な健康経営をサポートするためにサービスのリニューアルを行いました。

■リニューアルの背景：人事担当者の多様なニーズと「無関心層の巻き込み」

従来の健康経営施策では「日常の健康管理（ポイント付与）」と「ウォーキングイベント（歩数競争）」が別々のツールやサービスで運用されることが多く、人事・総務担当者の管理工数が肥大化するという課題がありました。また「一部の健康意識が高い従業員しか参加しない」という、健康無関心層へのアプローチ不足も共通の悩みでした。

そこで「グッピーヘルスケア」は日常の継続的な仕組みと、単発のイベントによる爆発的な盛り上がりをシームレスに融合。担当者の運用負荷を最小限に抑えつつ、全社一丸となって健康づくりを楽しめるサービスへと生まれ変わりました。

■新しくなった「グッピーヘルスケア」の特徴

１.日常のポイントとウォーキングイベントが一つに

「毎日の健康記録に応じたポイント付与」と「期間を区切ったウォーキングイベント」、どちらか一つではなく両方が備わったサービスです。イベントをきっかけにアプリを使い始め、そのまま日常の健康習慣へ移行する理想的なサイクルを作ります。

２.貯めたポイントは日常使いしやすい「デジタルギフト」へ交換

従業員がアプリ内で獲得したポイントは「選べるデジタルギフト」に交換可能（2026年7月予定）。ゲーム感覚で楽しみながらインセンティブを得られるため、健康無関心層のモチベーションを刺激します。

３.月額10,000円～の低コストで「健康経営」をスタート

管理システムの見直しと運用方法の選択肢を増やし、月額10,000円（税込）から利用可能。初期費用ゼロ。企業の規模を問わず導入しやすいリーズナブルな料金プランで、手軽に健康経営をスタートできます。

■ 健康管理アプリ「グッピーヘルスケア」とは

グッピーヘルスケアは従業員の意識を変え、ムリなく楽しく続けられる健康経営ツールとして以下の特長を備えています。

１.「15種類」の豊富な健康管理メニュー

歩数だけでなく、体重、食事、睡眠、飲酒、禁煙、生理管理、さらにはラジオ体操やメンタルまで、1つのアプリで生活習慣をトータルに記録・管理が可能。一人ひとりが自分に合った使い方ができます。

２.健康無関心層も巻き込み従業員同士で楽しめる「ゲーム性＆コミュニケーション」

歩く、記録するといった日々の健康行動がポイントになるだけでなく、チーム戦や部署対抗戦が可能な「ウォークラリー（歩数競争イベント）」機能やチャット機能を搭載。ゲーム感覚で自然と健康習慣を定着させ、社内コミュニケーションの活性化にも繋げられます。

３.アプリの圧倒的な手軽さ

個人情報の入力や面倒なログインが不要で、スマホ1つで1分あれば利用を開始できます。広告非表示のシンプルな操作性により誰でもストレスなく継続できるのが強みです。実際に、組織全体で週1回以上の利用率が約8割を維持している導入企業もあり、従業員に負担をかけず組織全体への定着をサポートします。

今回のサービスをリニューアルしたことで、より手軽で実効性の高い健康経営の運用が可能となりました。当社は今後もグッピーヘルスケアの提供を通じ、すべての働く人々が自分らしく健やかに活躍できる組織づくりを支援してまいります。

株式会社FiNC Technologiesについて

当社は、「一人ひとりが、自分らしい豊かな生活を描ける世界に」をコア・バリューに掲げる予防ヘルスケア×AIに特化したヘルステックカンパニーで、管理栄養士や作業療法士等の健康領域の資格保有者、エンジニア、栄養学・運動学などのライフサイエンス領域の研究者で構成されたプロフェッショナル集団です。また、PHR サービス産業の発展を通じて国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活（Well-being）に今後は貢献してまいります。

◆会社名 株式会社FiNC Technologies

◆所在地 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

◆設 立 2012年4月11日

◆代表者 代表取締役社長 小島 かおり

◆従業員数 53名（2026年4月1日時点）

＜提供サービスURL＞

・FiNCアプリ：https://finc.com/app

歩数・食事・運動・体重・睡眠・生理などの記録が可能な健康管理アプリ

・FiNC for BUSINESS：https://biz.finc.com

企業向け健康管理・健康経営支援サービス

・グッピーヘルスケア：https://www.guppy.healthcare/

健康管理・ウォーキングイベント活用アプリ

・FiNC DX：https://finc.com/dx

FiNCアプリをベースに、企業様専用の独立OEMアプリを開発提供

・FiNC Marketing Solution : https://finc.com/ad

ユーザー参加型の広告掲載サービス

※ FiNCの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社FiNC Technologiesの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※ プレスリリースに掲載されている情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。