Craif、愛知県の「新あいち創造研究開発補助金」に採択

Craif株式会社

バイオAIスタートアップのCraif株式会社（本社：東京都新宿区、CEO：小野瀬 隆一、以下Craif）は、愛知県が実施する「新あいち創造研究開発補助金（2026年度）」において、自宅で実施可能なポイントオブケア(※)がんリスク検査の研究開発が採択されたことをお知らせいたします。

※ポイントオブケア（Point of Care）：患者が治療やケアを受けるその場所（ベッドサイド、在宅など）で行われる医療行為や検査のこと。ポイントオブケア検査は、検査室へ検体を送らずに、患者や受検者のいる場所で迅速に行う検査。

■ 採択概要

今回、採択された2026年度新あいち創造研究開発補助金の当社テーマは、「自宅で実施可能なポイントオブケアがんリスク検査の研究開発」です。

Craifは、尿中マイクロRNAを解析する独自技術を基盤に、採尿だけでがんリスクを判定できる「マイシグナル(R)」を開発・上市しました。現在は全国の医療機関やドラッグストアなど幅広いチャネルへ導入され、検診アクセスの改善に貢献しています。

一方で、従来の送付型での検査サービスの提供は、梱包や送付の手間、結果が出るまでのタイムラグがあり、特に多忙な就業年齢層の継続的な受検において課題がありました。なかでも製造業が盛んな愛知県では「時間がない」という理由による検診率の低迷が顕著であり、より手軽な検査が強く求められています。

そこで本事業では、専門ラボを介さず、自宅で採尿後30分以内にその場で結果がわかる「ポイントオブケア検査デバイス」の開発を目指します。当社の持つ臨床データ資産と、独自のポイントオブケア測定技術を結集し、「妊娠検査薬」のようにその場で即時完結する形式を実現することで、これまでにない手軽ながんリスクスクリーニングの創出に取り組んでまいります。

本デバイスにより、多忙な層が「まず自宅で確認する」習慣を持つことで精密検査への導線を生み出し、がん早期発見と医療費抑制への貢献が期待されます。愛知県での成功を皮切りに、将来的には同様の課題を抱える全国の地域への展開モデルとなることを目指してまいります。

■ 新あいち創造研究開発補助金について

「新あいち創造研究開発補助金」は、愛知県が喫緊の課題である産業空洞化に対応するため、「産業競争力強化減税基金」（2025年4月1日「産業空洞化対策減税基金」より改称）を活用して、次世代自動車や航空宇宙、ロボットなど、今後の成長が見込まれる分野において、企業等が行う研究開発・実証実験を支援し、愛知県における付加価値の高いモノづくりの維持・拡大につなげることを目的とした補助制度です。



愛知県公式Webサイト：https://www.pref.aichi.jp/site/shin-aichi/

■ 「マイシグナルシリーズ」について

「マイシグナルシリーズ」は、予防と早期発見につなげる、がんリスク検査です。このシリーズは、マイクロRNA×AIですい臓がんを含む10種(※)のがんリスクを高精度に評価する検査「マイシグナル・スキャン」、より手軽にがんリスクを評価する検査「マイシグナル・ライト」、がんに特化した遺伝子検査「マイシグナル・ナビ」、DNAダメージをモニタリング・予防につなげる検査「マイシグナル・チェック」で構成されています。

どの検査も尿やだ液を採取するだけで、体に負担なく検査することが可能です。4つの検査を通じて、自らの体質的なリスクを知り、日々のDNAのダメージをモニタリングすることで発症予防をサポート。それでも防ぎきれないがんを早期発見することを一気通貫でサポートし、がんの予防と早期発見を促進することを目指した包括的ながん対策です。

詳細はWebサイトをご覧ください。

https://misignal.jp/

※ 卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります。

■ Craifについて

Craif（クライフ）は がん早期発見に取り組む2018年創業のバイオAIスタートアップです。尿をはじめとする体液から、DNAやマイクロRNAなど多様なバイオマーカーを高精度に検出する独自の解析技術基盤「NANO IP(R)︎（NANO Intelligence Platform）」とAI技術を融合し、がんの超早期発見・早期治療・早期復帰を可能にする革新的な検査を開発しています。バイオテクノロジーとAIの力を社会に広く届けることで、当社のビジョンである「人々が天寿を全うする社会の実現」を推進します。

【会社概要】

社名：Craif株式会社（読み：クライフ、英語表記：Craif Inc.）

代表者：代表取締役 小野瀬 隆一

設立：2018年5月

資本金：1億円（2025年4月1日現在）

事業：がん領域を中心とした疾患の早期発見や個別化医療の実現に向けた次世代検査の研究・開発、尿がんリスク検査「マイシグナル(R)」の提供

本社：東京都新宿区新小川町8-30 THE PORTAL iidabashi B1F

URL：https://craif.com/