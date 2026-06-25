巨弾新連載！『魔天遊戯 -タワマンクエスト-』巻頭カラー！新連載『出会って3分で耳かき』巻中カラーで登場！「月刊コミックゼノン 2026年8月号」6月25日発売!!

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、「月刊コミックゼノン2026年8月号」を2026年6月25日（木）に発売いたします。

巨弾新連載！『魔天遊戯 -タワマンクエスト-』巻頭カラー！新連載『出会って3分で耳かき』巻中カラーで登場！

１．人間の欲望を描くサバイバルサスペンス！新連載『魔天遊戯 -タワマンクエスト-』

歪んだヒエラルキーが蔓延る超高層タワマン「バベルタワー東京」。トイレの修理でそこを訪れた工務店員の鬼嶋拓哉は、人間の価値を住む階層で決める中学時代の同級生たちや、メイド姿で働かされている初恋の相手に再会する。しかし突如、豪華絢爛なタワマンは外界から遮断され、異形が徘徊する地獄へと一変！拓哉らの命懸けのサバイバルが始まる！



２．三度の飯より耳かきが好き！『出会って3分で耳かき』連載開始！

日々の仕事に疲れた社会人が立ち寄る耳かき専門店「なごみ屋」。出迎えるのは、明るいギャル店員のあいき。彼女の柔らかい膝枕と、絶妙な耳マッサージや丁寧な耳かきは、客に極上の癒やしを与える。溜まった心身の疲れをすっかり解きほぐす、至福のひとときを描いた快感耳かき譚！



３．オーディンの“歌”が場内を制する『終末のワルキューレ』最新話！

オーディンの秘儀「心弦融歌」に金時が圧倒され、場内は騒然となる。かつて神々すら敵わなかった巨人をも打ち破るその歌声は、細胞に直接響き、対象の肉体を操る無敵の力であった。絶望的状況の中、ブリュンヒルデはただ一人、金時を信じ続ける。

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