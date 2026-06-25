ディーバ、株式会社岳南ホールディングスにおける決算業務アウトソーシング「DIVA Inside Sourcing」の導入事例を公開

株式会社アバントグループ

アバントグループで連結会計、グループ・ガバナンスのソリューションを提供する株式会社ディーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：永田 玄、以下 ディーバ）は、株式会社岳南ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：牧野 和之、以下 岳南ホールディングス）における決算業務アウトソーシング「DIVA Inside Sourcing」の導入事例を公開しました。

岳南グループの持株会社である岳南ホールディングスは、経営基盤の安定や事業の多角化に向け、分社化やM&Aを推進しています。送電線建設を基盤に発展した同グループは、現在では電気設備、防水・塗装、一般土木・建築、公共ファニチャーなどの事業に加え、ITソリューションやFC事業を展開。「安全で快適な日常生活」環境の創造を目指し、豊かな社会を基盤からバックアップする活動を展開しています。

同社では、「人的リスクを排除し持続性を担保した連結決算体制の構築」および「人材育成を加速し、自社リソースを活用した付加価値の高い業務へのリソースシフトの実現」を目的として、このたび「DIVA Inside Sourcing」の導入に至りました。

【DIVA Inside Sourcing導入背景】

- 属人化の発生- 業務負荷の増加- 体制面における潜在的なリスク

【DIVA Inside Sourcing導入効果】

- リソースシフトの実現- 安定的な決算体制の構築- メンバーの意識改革

事例の詳細はWebサイトよりご確認ください。

https://www.diva.co.jp/casestudies/gakunanHD(https://www.diva.co.jp/casestudies/gakunanHD)

ディーバは引き続き、豊富なアウトソーシングの実績と、長年磨き上げてきた自社ソフトウエア「DivaSystem LCA」を組み合わせたサービスの提供を通じて、生産性向上のための人的資源創出と決算の安定化を同時に実現し、お客様の企業価値向上に貢献してまいります。

＜上記に関するお問い合わせ先＞

株式会社ディーバ 広報担当

diva_pr@diva.co.jp

【株式会社ディーバに関して】

株式会社ディーバは、連結会計システム「DivaSystem LCA」および関連製品の開発のほか、連結決算業務・単体決算業務などのアウトソーシング事業を手掛け、情報開示を通じた企業の価値創造プロセスを総合的に支援します。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの100%子会社です。

社 名 ：株式会社ディーバ

設 立 ：2017年8月7日

代表者 ：代表取締役社長 永田 玄

URL ：https://www.diva.co.jp/

主要業務 ：連結会計システムおよび関連製品の開発・販売、決算業務アウトソーシング事業 など

本社所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー43階

【アバントグループに関して】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/

主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

＜アバントグループ＞

○株式会社アバント

○株式会社インターネットディスクロージャー

○株式会社ジール

○株式会社ディーバ

〇株式会社VISTA