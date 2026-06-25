【いわきFC】岡庭愁人選手、湘南ベルマーレより期限付き移籍加入のお知らせ

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株式会社いわきスポーツクラブ


このたび、いわきFCは、湘南ベルマーレの岡庭愁人選手が、期限付き移籍で加入することとなりましたので、お知らせいたします。


移籍期間は2027年6月30日までとなり、契約条件により移籍期間中に湘南ベルマーレと対戦する全ての公式戦に出場することができません。



【岡庭 愁人 （SHUTO OKANIWA）】




| ポジション


DF



| 生年月日


1999年9月16日（26歳）



| 身長/体重


171cm / 65kg



| 出身


埼玉県



| 経歴


レジスタFC → FC東京U-15深川 → FC東京U-18 → 明治大学 → FC東京 → 大宮アルディージャ → FC東京 → 大宮アルディージャ → FC東京 → ジェフユナイテッド千葉 → FC東京 → レノファ山口FC → FC東京 →湘南ベルマーレ



| 代表歴


2016年：U-17日本代表
2017年：U-18日本代表



| 出場記録


＜2026年＞
百年構想リーグ：7試合出場 / 0得点



＜通算＞
J1リーグ：1試合出場 / 0得点、J2リーグ：124試合出場 / 3得点、J3リーグ：16試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：7試合出場 / 0得点、リーグカップ：4試合出場 / 0得点、天皇杯：6試合出場 / 0得点



| コメント


「このたび、湘南ベルマーレから期限付き移籍で加入することになりました、岡庭愁人です。
いわきFCの勝利のために全力で戦いたいと思います。皆さんに認めてもらえるよう、結果で証明したいと思います。今シーズンよろしくお願いします」