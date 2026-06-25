【いわきFC】岡庭愁人選手、湘南ベルマーレより期限付き移籍加入のお知らせ
株式会社いわきスポーツクラブ
2016年：U-17日本代表
＜2026年＞
＜通算＞
「このたび、湘南ベルマーレから期限付き移籍で加入することになりました、岡庭愁人です。
このたび、いわきFCは、湘南ベルマーレの岡庭愁人選手が、期限付き移籍で加入することとなりましたので、お知らせいたします。
移籍期間は2027年6月30日までとなり、契約条件により移籍期間中に湘南ベルマーレと対戦する全ての公式戦に出場することができません。
【岡庭 愁人 （SHUTO OKANIWA）】
| ポジション
DF
| 生年月日
1999年9月16日（26歳）
| 身長/体重
171cm / 65kg
| 出身
埼玉県
| 経歴
レジスタFC → FC東京U-15深川 → FC東京U-18 → 明治大学 → FC東京 → 大宮アルディージャ → FC東京 → 大宮アルディージャ → FC東京 → ジェフユナイテッド千葉 → FC東京 → レノファ山口FC → FC東京 →湘南ベルマーレ
| 代表歴
2016年：U-17日本代表
2017年：U-18日本代表
| 出場記録
＜2026年＞
百年構想リーグ：7試合出場 / 0得点
＜通算＞
J1リーグ：1試合出場 / 0得点、J2リーグ：124試合出場 / 3得点、J3リーグ：16試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：7試合出場 / 0得点、リーグカップ：4試合出場 / 0得点、天皇杯：6試合出場 / 0得点
| コメント
「このたび、湘南ベルマーレから期限付き移籍で加入することになりました、岡庭愁人です。
いわきFCの勝利のために全力で戦いたいと思います。皆さんに認めてもらえるよう、結果で証明したいと思います。今シーズンよろしくお願いします」