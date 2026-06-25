6月25日（木）発売「週刊少年チャンピオン」30号の表紙＆巻頭グラビアは沢口愛華ちゃん(ハート)　限定QUOカード200名プレゼント企画も！

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店(所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』(編集長：松山英生)6月25日(木)発売の30号にて、表紙&巻頭グラビアに沢口愛華さんが登場することをお知らせいたします。限定QUOカード200名プレゼント企画も実施いたします。

15歳の頃からずーっとグラビアシーンのど真ん中で輝き続ける沢口愛華ちゃんが約１年ぶりの週チャン登場!!ブルーのチューブトップに身を包んで見せる微笑みから、大人びたワンピース水着でのあでやかな姿まで……デビュー当時から変わらない美BODY、時折見せる大人っぽさと、あどけなさ。進化を続けながらも最前線を走り続ける愛華ちゃんの魅力に、何度だって恋をする――。限定QUOカード200名プレゼント企画も！

【沢口愛華さんコメント】

「ありがとうございます!!大人になっていくにつれ、私が着られる衣装の幅は狭まっていくのかなーと思っていたんですが、むしろどんどん広がっていく感じがしています。グラビアって、本当に、型がなくて楽しいですね!! どんな私も受け入れてくれたら嬉しいです。よろしくー!!!」

【商品概要】

●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」30号

●発売日：６月25日（木曜日）

定価：400円

全国の書店、コンビニエンスストアにて

週刊少年チャンピオン公式 :https://www.akitashoten.co.jp/w-champion株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18階

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/