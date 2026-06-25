「期間限定 パウ・パトロールふりかけ＜たまご＆ビーフ＞」「期間限定 パウ・パトロールカレー＜ポーク＆野菜甘口＞」～2026年7月24日（金）から8月31日（月）期間限定発売～

丸美屋食品工業株式会社

丸美屋食品工業株式会社（本社：東京都杉並区、社長：阿部豊太郎）は、北米発の人気作品「パウ・パトロール」を採用した「期間限定 パウ・パトロールふりかけ＜たまご＆ビーフ＞」と「期間限定 パウ・パトロールカレー＜ポーク＆野菜甘口＞」を2026年7月24日（金）から8月31日（月）の期間限定で発売いたします。

(C)2026 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos,characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin MasterLtd. Used under license. Nickelodeon and all related titles andlogos are trademarks of Viacom International Inc. ←（画像を掲載いただく際には、必ず明記ください）

＜商品特徴＞

7月公開予定の「パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー」を採用した、期間限定の丸美屋スペシャル「キラキラシール」（全10種・2品共通）1枚入りです。

「期間限定 パウ・パトロールふりかけ＜たまご＆ビーフ＞」

＜たまご＞4袋、＜ビーフ＞2袋の計6袋を詰め合わせました。小袋は本品だけの限定デザインです。

「期間限定 パウ・パトロールカレー＜ポーク＆野菜甘口＞」

辛味が苦手なお子様でも食べやすい甘口のカレーで、7種の野菜（じゃがいも、にんじん、コーン、玉ねぎ、かぼちゃ、トマト、ほうれん草）入りです。

（シールデザイン）

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＜商品情報＞

■「パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー」とは

巻き起こるさまざまなトラブルに立ち向かうリーダーのケントと、個性豊かな子犬たちからなるチーム“パウ・パトロール”が、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合い言葉にそれぞれの特技を生かして大活躍！いつもみんなに元気と笑顔を届けているチーム“パウ・パトロール”が、今回は島の恐竜たちを巻き込んだまさに“ダイノサイズ”の大ピンチに直面！？さらなるパウジョンアップでパウっと解決するパウ・パトロールたちをガオガオっと映画館で応援しよう！