博報堂のスタートアップ支援ソリューション「Rally for Growth」、第3号出資案件としてドローンショー業界を牽引する「レッドクリフ」社に出資

株式会社博報堂

株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下 博報堂）は、スタートアップ企業に向けたマーケティング支援と投資を行うソリューション「Rally for Growth」を通じ、ドローンショーを企画・運営する株式会社レッドクリフ (本社：東京都港区、代表取締役：佐々木孔明、以下「レッドクリフ」)に出資したことをお知らせします。

本出資に合わせ、両社は共同ドローンソリューションチーム「Sky Hack」を通じた事業連携を本格始動いたします。

「Rally for Growth」は、世の中に変革をもたらすイノベーションカンパニーに対し、出資とマーケティング支援の両輪でコミットするスタートアップ支援ソリューションです。スタートアップ企業のパートナーとして、事業の成長角度を最大化し、「キャズム（普及の壁）」を超えることを目指しています。

レッドクリフは、「夜空に、驚きと感動を。」をミッションに、高品質なドローンショーを企画・運営する“空のクリエイティブ集団”です。国内ドローンショー市場でシェアNo.1※を誇り、特に1,000機以上の大規模ショーに強みを持っています。ベテランアニメーターによる精緻なアニメーションと、業界最先端のドローン技術を融合させ、2025年に開催された国際的な大型イベントでは、公式催事において連夜の1,000機規模のドローンショーや、3,000機のドローン飛行を成功させました。日本各地の伝統的な祭りや地域イベントとの融合を通じて、地域社会の活性化にも積極的に取り組んでいます。

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博報堂では、テクノロジーの進化によってあらゆるモノがつながり、生活者との新しい接点や可能性が広がる「生活者インターフェース」において、一人ひとりの心が動く瞬間や、新しい生活者価値をデザインしていくことを目指しています。本件は、レッドクリフ社が実施するシリーズCラウンドへの参画として出資を行うものです。今回の出資により、博報堂の「生活者発想」と「クリエイティビティ」に、レッドクリフのドローン技術を掛け合わせ、空を舞台にしたインターフェースで、新たな生活者価値とこれまでにない体験型エンターテインメントの創造を目指します。

博報堂は「Rally for Growth」を通じ、今後も、様々なステークホルダーとともにインキュベーションを推進し、新たな生活者インターフェースにおける価値を創造し、事業創造をサポートしてまいります。

【博報堂×レッドクリフの取り組みについて ドローンソリューションチーム「Sky Hack」】

「Sky Hack」は、ドローンショー企画からイベント実施までを一気通貫でサポートするドローンソリューションチームです。拡大する「ドローン広告」へのニーズに対し、博報堂のクリエイティビティとマーケティングノウハウにレッドクリフのドローン技術と安全管理体制を融合し、ブランド効果を最大化する次世代のドローン統合ソリューションを提供します。

主な提供価値と取り組みは、以下の4点です。

１. Sky Ad Network

花火大会やイベント、スポーツ施設などドローン飛行可能な場所を「空の広告枠」として開発・メニュー化。 “空”というメディアを活用した企業ブランディングを可能にします。

２. Sky Creative

博報堂の持つ生活者データに基づいたクリエイティブ開発により、SNSやメディアと親和性高い体験型広告を提供。高い拡散力とPRバリューを想定したコンテンツで商品やサービスの訴求力を高めます。

３. Sky Effect

ドローンショーにおける広告効果の可視化を推進。現在、効果検証・予測モデルの開発を進めています。

４. 共同自主興行ドローンショーの企画・運営

博報堂のIPホルダーとの関係性とクリエイティビティを活かし、レッドクリフが取り組むドローンシ

ョーの自主興行を共同で制作・運営します。今年度中のローンチに向けて計画を進め、ドローンショー

において空のエンターテインメントの拡大と地方自治体との連携による地域創生の推進を目指します。

【株式会社レッドクリフ 概要】

・会社名：株式会社レッドクリフ（REDCLIFF, Inc.）

・所在地：東京都港区東麻布1-10-11 東麻布アベビル6階

・代表者：代表取締役 佐々木 孔明

・URL ：https://redcliff-inc.co.jp/

・設立 ：2019年5月15日

・事業内容：ドローンショーの企画・運営、ドローン機体販売、ドローン空撮、ドローンプログラミング教室の企画・運営

【Rally for Growth概要】

博報堂が長年培ってきた生活者発想とパートナー主義を強みに、スタートアップ企業の持続的なビジネス成長を実現するためのマーケティングプランを設計・実装するソリューションです。主にBtoCスタートアップ企業を対象とし、TVCMやデジタルにおけるマーケティングコミュニケーション領域に限らず、UI / UXといったCX領域やPR領域等、広範囲でのマーケティング戦略により、生活者のブランドへの愛着と購買促進を相乗効果で引き出します。必要に応じて資金提供も行い、スピード感を持って事業グロースに貢献していきます。

＜関連リリース＞

・博報堂のスタートアップ支援ソリューション「Rally for Growth」、暮らしに四季の豊かさを届ける「TRINUS」社に出資―ブランドへの愛着と購買促進の相乗効果を目指す「Rally for Growth」第１号出資案件―

（2025年10月24日）https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/119937/

・博報堂、スタートアップ企業に向けたマーケティング支援と投資を行う ソリューション「Rally for Growth」提供開始―ブランドへの愛着と購買促進を相乗効果で実現―（2025年3月28日）

https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/116046/