【TAC社労士】7/4(土)無料オンラインセミナー「社労士ってどんな資格？ ～将来性バツグンの国家資格に挑戦しよう！～ 」開催！

TAC株式会社

社会保険労務士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、無料オンラインセミナーを7/4（土）14：00より開催します。

社労士とはいったい何？資格の価値はこれからどうなっていくの？皆さんが抱くであろう様々な疑問を、髪西講師が解消します！

近年知名度が少しずつ上がりつつある、“社労士”こと社会保険労務士。その名はどこかで聞いたことがあるものの、どのような職業かはよくわからないという方も多いのではないでしょうか？

更に、「今後AIが発達すれば資格は無意味になる」というようにまことしやかに囁く人もいる昨今。そのような言葉を聞いてしまったら不安になりますよね。しかし、社労士資格には抜群の「将来性」があるのです。

髪西講師が社労士の魅力や取得メリット、将来性が高い理由などをたっぷりと語ります。

社労士に関するご質問にもお時間の許す限りお答えします。

【おもなテーマ】

・そもそも社労士とは？

・社労士に向いている人は？

・社労士が将来性バツグンな理由！

・実際どうなの？社労士になって良かったこと

・総合本科生Basicってどんな講座？

・総合本科生Basicのお勧めの学習方法は？

セミナー後半は質疑応答コーナーもございます。匿名で講師に質問して疑問点を解消してください。参加無料・途中入退室可・カメラ不要・マイク不要です。お気軽にご参加ください。

実施概要

■日時：7月4日（土）14:00～ （※セミナー40分前後＋質疑応答）

■開催方法：オンライン（Zoom）

■参加費：無料

■対象：社労士に関する様々な情報を得たい方／社労士関連で講師に聞きたいことがある方

■予約方法：下記TACホームページよりお申込みください

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_webinar_d.html

担当講師

髪西 やつこ（かみにし やつこ）講師

【講師プロフィール】

TAC社労士講座講師。社労士事務所『SHARO tokyo』代表。YouTubeチャンネル『髪西』登録者34万人。 著書『YouTuberの僕が社労士になった理由』（TAC出版）発売中。法律への熱い愛情や、長年のYouTube運営で培われた伝達力が遺憾なく発揮された、テンポよくわかりやすい講義が人気。 2027年合格目標では『総合本科生Basic(+Plus)』オンラインライブ通信講座を担当する。

会社概要

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/