自宅に「眠っているジュエリー」がある人は約32%。「デザインを変えて次世代へ受け継ぐ」考え方に約79%が共感する結果に

株式会社NEXER

■眠っているジュエリーの実態と修理・リフォームへの意識に関する調査

引き出しの奥や宝石箱の片隅に、しまったままのジュエリー。

捨てるには惜しいと感じる一方で、今は使う機会がなく、そのまま保管し続けている人も少なくないでしょう。

では、実際に「眠っているジュエリー」を抱えている人は、どのくらいいるのでしょうか。

ということで今回は夢仕立工房と共同で、事前調査で「ジュエリーを所有している」と回答した全国の男女359名を対象に「眠っているジュエリーの実態と修理・リフォームへの意識」についてのアンケートをおこないました。





※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと夢仕立工房による調査」である旨の記載

・夢仕立工房（https://www.jewelryreform.jp/）へのリンク設置





「眠っているジュエリーの実態と修理・リフォームへの意識に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年6月10日 ～ 6月17日

調査対象者：事前調査で「ジュエリーを所有している」と回答した全国の男女

有効回答：359サンプル

質問内容：

質問1：あなたは現在、自宅（引き出しや宝石箱など）に「眠っているジュエリー（指輪・ネックレス・ブレスレット・イヤリング・ブローチなど）」はありますか？

質問2：そのジュエリーを使わなくなった主な理由は何ですか？

質問3：そのジュエリーは今後どうしたいと考えていますか？

質問4：修理・リフォームに踏み出せていない・迷っている理由は何ですか？（複数選択可）

質問5：ジュエリーの修理・リフォームの依頼先を選ぶとしたら、最も重視するポイントはどれですか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：思い出のあるジュエリーを「捨てずにデザインを変えて、次の世代へ受け継いでいく」という考え方についてどう思いますか？

質問8：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■32.0％が、自宅に「眠っているジュエリー」があると回答

まず、自宅に「眠っているジュエリー」があるかを聞いてみました。

その結果、「ある」が32.0％、「ない」が68.0％でした。

およそ3人に1人が、使わないままのジュエリーを抱えていることがわかります。

では、なぜ使われなくなってしまったのでしょうか。自宅に「眠っているジュエリー」があると回答した方に理由を聞いてみたので、一部紹介します。

そのジュエリーを使わなくなった主な理由は何ですか？

・身につける機会がないから。（20代・女性）

・新しい物を買うため。（20代・男性）

・親から受け継いだものだったから。（20代・女性）

・年齢的に合わなくなった。（30代・男性）

・デザインが好みじゃなくなった。（30代・女性）

・つけて出かけるところがない。（30代・女性）

「身につける機会がない」「年齢的に合わなくなった」「デザインが好みじゃなくなった」というライフスタイルや、好みの変化による理由が目立ちます。ジュエリーそのものが古びたわけではなく、持ち主の暮らしや好みが変わったことで、出番を失っていくようです。

■60.0％が、眠っているジュエリーは「このまま使用せず保管しておく」と回答

続いて、眠っているジュエリーを今後どうしたいと考えているかを聞いてみました。

最も多かったのは「このまま使用せず保管しておく」で60.0％でした。

次いで「売却・査定に出す」と「誰かに譲る・プレゼントする」が13.9％、「修理・リフォームして使いたい」が7.8％と続きます。

6割の人が、「とりあえず、しまっておく」と回答しており、使わないけれど、手放すこともできないという複雑な思いが見えてきます。

思い出が詰まっているからこそ、はっきりとした結論を出せずにいる人が多いのでしょう。

■66.7％が、修理・リフォームをためらう理由は「費用がどのくらいかかるかわからない」と回答

続いて、「修理・リフォームして使いたい」と答えた方に、踏み出せていない・迷っている理由を聞いてみました。

最も多かったのは「費用がどのくらいかかるかわからない」で66.7％でした。

次いで「どこに依頼すればいいかわからない」と「仕上がりのイメージが事前に湧かない」が22.2％、「大切なジュエリーを手放すことへの不安・抵抗感がある」と「修理・リフォームに対応している店舗が近くにない」が11.1％となっています。

ジュエリーを修理して使い続けたいと思っていても、費用の不透明さがハードルになっているようです。またそもそも依頼する場所がわからない、仕上がりのイメージが湧かないなど、大切なジュエリーを任せるからこその不安が見えます。



■33.3％が、ジュエリーの修理・リフォームの依頼先を選ぶとしたら「料金・見積もりが明確で追加費用が発生しないこと」を重視すると回答

続いて、「修理・リフォームして使いたい」と答えた方に、ジュエリーの修理・リフォームの依頼先を選ぶとしたら、最も重視するポイントを聞いてみました。

最も多かったのは、「料金・見積もりが明確で追加費用が発生しないこと」と「自分の希望に合わせたデザイン提案力が高いこと」で33.3％でした。

次いで「宝石・貴金属に関する専門知識や国家資格（1級貴金属装身具製作技能士など）を持っていること」が22.2％、「アフターサービス（仕上がり後の調整・保証）が充実していること」が11.1％となっています。

その理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

「料金・見積もりが明確で追加費用が発生しないこと」と回答した方

・予算をオーバーすると困るから。（50代・女性）

・現在物価高なのと、追加で料金がかかると言われても困るため。（50代・女性）

「宝石・貴金属に関する専門知識や国家資格（1級貴金属装身具製作技能士など）を持っていること」と回答した方

・信頼できるから。（30代・女性）

・安心して、リフォームを頼めるからです。（60代・女性）

「自分の希望に合わせたデザイン提案力が高いこと」と回答した方

・好きなデザインに変えたい。（60代・女性）

料金や見積もりの明確さ、技術者の資格の有無など、価格面と技術面の両方で安心できることを重視する声が多く見られました。ジュエリーは高価なものが多いため、事前に不安を解消したうえで依頼したいと考える人が多いようです。

■78.9％が、思い出のジュエリーを「デザインを変えて次の世代へ受け継ぐ」考え方に共感

最後に、思い出のあるジュエリーを「捨てずにデザインを変えて、次の世代へ受け継いでいく」という考え方についてどう思うかを聞いてみました。

その結果、「とても良いと思う」と回答した人は19.8％でした。また、「まあ良いと思う」が59.1％、「あまり良いと思わない」が12.3％、「良いとは思わない」8.9％となっています。

78.9％の方が、思い出のジュエリーを「受け継ぐ」という考え方に賛同していることがわかりました。

その理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

「良いと思う」と回答した方

・思い出を継承することは素敵なことだから。（20代・女性）

・誰かにとって大事な物になるならそれが一番良い。（20代・男性）

・家族の思い出を残せるから。（30代・男性）

「良いとは思わない」と回答した方

・中古は怖いので。（20代・女性）

・好みがあるから。（30代・女性）

・デザインは変えないほうが良い。（40代・男性）

「良いと思う」と回答した方からは、「思い出を継承できる」「家族の思い出を残せる」という、情緒的な価値を挙げる声が目立ちました。ジュエリーを単なるモノではなく、思い出や絆を運ぶものとしてとらえる人が、多いということでしょう。

一方で、「良いとは思わない」と答えた人からは、「好みがあるから」「デザインは変えない方が良い」という受け継ぐ人の好みを配慮する声や、ありのままのデザインを残したいという声があがっています。

ジュエリーに込める価値は人それぞれですが、だからこそ受け継ぐ人の思いや好みを尊重しながら、その形を考えることが大切なのかもしれません。

■まとめ

今回の調査では、自宅に「眠っているジュエリー」がある人の多くが「身につける機会がない」「ライフスタイルが変わった」といった理由で、ジュエリーを使わなくなっていることがわかりました。

また、今後については60.0％が「このまま保管しておく」と回答し、手放すことも活用することもできずにいる様子がうかがえます。一方で、思い出のジュエリーを「デザインを変えて次の世代へ受け継ぐ」という考え方には、78.9％が共感を示しました。

眠ったままのジュエリーには、思い出という大切な価値が宿っています。

費用や仕上がりへの不安を解消し、デザインを今の自分に合わせて作り替えることができれば、しまい込まれていた一品が、もう一度日々の暮らしや次の世代へとつながっていくきっかけになるかもしれません。







＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと夢仕立工房による調査」である旨の記載

・夢仕立工房（https://www.jewelryreform.jp/）へのリンク設置





【夢仕立工房について】

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・ダイア、真珠など貴金属の輸入・製造・卸

・国際特許「ロンジェ」製作総発売元

・コンピューターによるジュエリー オーダー＆リフォーム「夢仕立」本部



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