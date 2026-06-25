【宅建】本番レベル模試を“無料”公開〈成績表＆解説集付〉利用者200万人突破の「1st Studyz」がモニター募集中！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）が運営する「過去問 1st Studyz」は、2026年6月23日より、模擬試験学習機能「1st 模試」をプレオープンし、宅建試験の無料モニターを募集開始いたしました。

「過去問 1st Studyz」は時間や場所を問わず、パソコンやスマートフォンから気軽に資格学習できる無料のサービスです。2023年1月のリリース以降、サービスを拡充させ、現在25資格13万問超を掲載、累計利用者数200万人を突破し、学習サービス規模としては国内最大（※1）の学習プラットフォームへと成長しました。

※1：調査リソース：問題の掲載数。2024年3月時点当社調べ。範囲：資格学習サービスにおいて。

▼プレオープン 記念キャンペーン

このたび、現在の実力を可視化する模擬試験学習機能「1st 模試」サービスをプレオープンし、【宅建】模試を無料受験できるプレオープンキャンペーンを開始いたしました。

◇◆◇ プレオープン 記念キャンペーン◆◇◆

6月23日より「1st 模試」をプレオープンし、応募者を対象に模擬試験を無料提供します。以下のフォームよりご応募いただけます。応募できる試験は「宅建」となります。

●プレオープン（「宅建」模擬試験のみによるモニター実施）

【対象資格】宅建（宅地建物取引士）試験

【受験期限】2026年6月23日～7月6日

【対象者】どなたでも

【応募】宅建模試のエントリーフォーム：https://forms.gle/zCaAGS7dACABqPfs9

【受験方法】上記より応募のうえ、メールで送付される「受験案内」に従い受験

▼「1st 模試」とは

Gakken「1st Studyz」の「1st 模試」は、資格の本試験に向け実戦形式で自身の実力と現在地を確認、弱点を補強する模擬試験です。

過去問を単語レベルで出題傾向分析して「出る順」に特化したオリジナル模試をはじめ、実績ある各学習支援サービスの高品質な模試を本試験水準のレベルで、即時に、Web完結で受験できます。サービスは2026年7月7日グランドオープン予定です。

●「1st 模試」はこちら：https://1studyz.com/store/

●ポイント1：出題分析×多様な模試ラインナップで実力強化

〈1st Studyz オリジナル模試〉

過去問を単語レベルで出題傾向分析して「出る順」に特化したオリジナル模擬試験です。本試験レベルで構成しているため、本試験前の実力試しにご活用ください。

〈各学習支援サービスの模試〉

資格運営団体や資格学習サービス、出版社が提供する模擬試験も1st Studyzで取り扱いを予定しています。実績ある各社の高品質な模試を一元的に受験可能とし、比較・学習効率の最適化を実現します。

●ポイント2：即時受験×場所を選ばないWeb模試

模試の申し込みからそのまま受験することが可能です。また全てWebで実施するため、いつでもどこでも受験いただけます。

●ポイント3：全問解説×低価格で実力アップ

1st Studyz模試は、最安498円～（税込）で、全問の解説集付きです。模試結果をもとに弱点分野や出題傾向を自動で可視化。自分の現在地と合格ラインとの差を明確にし、効率的な学習計画の立案と成績向上を支援します。

▼「1st Studyz」とは

本サービスは「隙間時間に1クリックで、一番手軽に合格を目指す学習ツール」をコンセプトに、「過去問学習」「単語帳学習」「スワイプ学習」の3機能は無料で学習し放題、会員登録不要。有識者による解説付き（※2）の過去問学習サイトで、試験運営元に許諾をいただき、現在は下記の25資格を運営しています。

※2：サービスにより解説がないものがあります。

▼サービスラインナップ

●ポータルサイト

【過去問 1st Studyz】https://1studyz.com

●IT系資格

【ITパスポート】https://1studyz.com/itpassport

【基本情報技術者試験】https://1studyz.com/fe ※2026年6月30日までメンテナンス中

【情報セキュリティマネジメント試験】https://1studyz.com/sgshiken

【生成AIパスポート試験】https://1studyz.com/aishiken ※2026年6月30日までメンテナンス中

【G検定】https://1studyz.com/gkentei

【DXパスポート試験】https://1studyz.com/dxpassport

●経済系資格

【FP3級】https://1studyz.com/fp3

【FP2級】https://1studyz.com/fp2

【日商簿記検定3級】https://1studyz.com/boki3

【日商簿記検定2級】https://1studyz.com/boki2

●医療福祉系資格

【保育士試験】https://1studyz.com/hoikushi

【介護福祉士国家試験】https://1studyz.com/careworker

【社会福祉士国家試験】https://1studyz.com/social

【ケアマネジャー試験】https://1studyz.com/caremanager ※2026年6月30日までメンテナンス中

【看護師国家試験】https://1studyz.com/kangoshi

【保健師国家試験】https://1studyz.com/hokenshi

【助産師国家試験】https://1studyz.com/josanshiken

●法律系資格

【宅建】https://1studyz.com/takkenshi

【行政書士試験】https://1studyz.com/gyouseishoshi

【社会保険労務士試験（社労士試験）】https://1studyz.com/lssa

●その他資格

【国内旅行業務取扱管理者試験】https://1studyz.com/kokunairyokokanri

【美容師国家試験】https://1studyz.com/biyoshi

【理容師国家試験】https://1studyz.com/riyoshi

【第一種 衛生管理者試験】https://1studyz.com/eisei1

【第二種 衛生管理者試験】https://1studyz.com/eisei2

※上記のうち、「生成AIパスポート試験」「G検定」「DXパスポート試験」のサービスは過去問ではなく、独自作成の問題集サービスとなります

▼学習機能

「過去問 1st Studyz」はリニューアルに際し、新たにスワイプ学習機能の提供を開始いたしました。本番に近い実践演習ができる「過去問学習」から、最短数秒で知識量を確認する「単語帳学習」まで、シーンに合わせた学習スタイルを選択できます。どの機能も1タップで回答できる手軽な仕様になっています。

●過去問学習

※国内NO.1：資格学習サービスにおける問題の掲載数／2024年3月時点当社調べ。

試験の過去問題を1問1答形式で学習できる機能。問題数やカテゴリが選択できるので、試験の半分の量だけ…、特定のカテゴリの問題だけ…などのフィルタリングが可能です。また有識者による解説付きです（※3）。

※3： サービスにより解説がないものがあります。

●単語帳学習

知識量の定着を確認できる単語帳（暗記カード）機能で、まだ過去問にチャレンジするほど学習が進捗していない、もしくは移動時間や学習の総仕上げに最適です。社会福祉士国家試験の当サービスでは約4,000単語、他資格においても、試験に必要な単語はもちろん少し難度が高い単語まで合格に必要な量を網羅しています。

●【NEW】スワイプ学習

スマホで学習しやすい〇×式の2択学習機能。過去問の実問題よりも短文でサクサク答えられるため、移動中の数分に、またはまだ資格学習の序盤で、実践するほど知識に自信がない際にご活用いただけます。

●合格メディア

当サービスは各資格、合格者最大300名に独自調査を行っています。実際の勉強時間や学習環境など合格に必要な情報はもちろん、資格取得前と後（3年後）で収入はどれぐらい変化したか、この資格が役に立った、または立たなかった理由、実践したおすすめ勉強法など、まとめ記事にはない生の声を忖度なしで記事にしています。

▼ユーザーの声

「1st Studyz」はリリースから1年で利用者数が20万人を突破し、日々、多くのご意見や要望が寄せられています。

※口コミ分析対象期間：2023年1月5日～2024年5月14日

※調査リソース：1st Studyz アンケートフォームに寄せられた口コミ

今後は取り扱い資格の拡充はもちろん、効率よく試験合格するための新学習機能、マイページ機能、合格アシスト機能などを実装していく予定ですので、ぜひ学習にご活用ください。

※本サービスは各試験運営団体の許諾する使用範囲、著作権法を順守し運営しています。

※本サービスの解説は（株）Gakkenが独自に製作したものです。

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開