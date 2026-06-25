【最強王ファンへの挑戦状！】『最強王図鑑 バトル問題集［公式］』発売!!!
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月25日に『最強王図鑑 バトル問題集［公式］』を発売いたしました。
■「最強王図鑑」の知識を問う『最強王図鑑 バトル問題集［公式］』が登場！
シリーズ累計発行部数700万部突破！ 超人気シリーズの「最強王図鑑」より、今までの知識を総復習できる公式問題集が発売になった。
▲『最強王図鑑 バトル問題集［公式］』
■「最強王図鑑」シリーズ既刊から、くまなく出題！
問題は、「最強王図鑑」既刊の全20巻から出題。「現実世界編」と「空想世界編」に分かれ、各200問以上が出題されるボリューム満点の問題集になっている。動物や幻獣など、登場した最強王たちに関する知識はもちろん、「最強王図鑑」における解説やパラメータなどからも出題されるから、「最強王図鑑」シリーズを読み込んだ猛者にはうってつけの腕試しになるだろう。
一人で挑戦するのはもちろん、友だちや家族、最強王仲間といっしょに問題を出し合っても楽しい！ 夏休みのお出かけのおともにもオススメだ。
▲「現実世界編」より。動物からUMAまで幅広く出題！
▲「空想世界編」より。いくつ正解できるかな!?
▲「スペシャルステージ」ではこんな問題も！
■「第1回 最強王図鑑検定」も開催！
そして、『最強王図鑑 バトル問題集［公式］』の発売に合わせて、「第1回 最強王図鑑検定」を開催!!
オンラインで誰でも受検することができ、合格するとデジタル合格証がもらえるぞ！
受検は無料で、期間は、2026年6月25日から8月31日まで。期間中は何度でも挑戦できる。詳細・受検は、『最強王図鑑 バトル問題集［公式］』の帯にある二次元コードから。
自分の最強王知識をフルに活用して合格を目指そう!!
■7月には新刊も発売!!
さらに、7月23日には待望の新刊、『ミュータント最強王図鑑』も発売予定。
「オリジナルミュータント」募集企画で選ばれた優秀作品をもとに誕生した、カッコいいミュータントも多数登場！ 読み応えたっぷりの1冊となっている。
恒例の予想クイズ大会も開催予定だから、YouTubeチャンネル「学研ミリオンず」を要チェック!!
▲通常版に加え、「エピソード0」つき特別版も同時発売予定
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★シリーズ公式サイトはこちら
https://saikyooh.gakken.jp/
［商品概要］
■『最強王図鑑 バトル問題集［公式］』
監修：国際［最強王図鑑］協会
定価：1,540円（税込）
発売日：2026年6月25日
判型：A5／208ページ
ISBN：978-4-05-206368-8
発行所：（株）Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020636800(https://hon.gakken.jp/book/1020636800)
【ご購入はこちら】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063686/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063686/)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591561/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591561/)
■『ミュータント最強王図鑑』
監修：国際［最強王図鑑］協会
絵：山崎太郎
定価：1,430円（税込）
発売予定日：2026年7月23日
判型：A5／144ページ
ISBN：978-4-05-206362-6
発行所：（株）Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020636200(https://hon.gakken.jp/book/1020636200)
【ご予約・ご購入はこちら】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063627/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063627/)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18625977/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18625977/)
■『ミュータント最強王図鑑 「エピソード0」つき特別版』
監修：国際［最強王図鑑］協会
絵：山崎太郎
定価：1,760円（税込）
発売予定日：2026年7月23日
判型：A5／200ページ
ISBN：978-4-05-206361-9
発行所：（株）Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020636100(https://hon.gakken.jp/book/1020636100)
【ご予約・ご購入はこちら】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063619/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063619/)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18625979/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18625979/)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開