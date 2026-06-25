【最強王ファンへの挑戦状！】『最強王図鑑　バトル問題集［公式］』発売!!!

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株式会社　学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月25日に『最強王図鑑　バトル問題集［公式］』を発売いたしました。


■「最強王図鑑」の知識を問う『最強王図鑑　バトル問題集［公式］』が登場！

シリーズ累計発行部数700万部突破！　超人気シリーズの「最強王図鑑」より、今までの知識を総復習できる公式問題集が発売になった。



▲『最強王図鑑　バトル問題集［公式］』

■「最強王図鑑」シリーズ既刊から、くまなく出題！　

問題は、「最強王図鑑」既刊の全20巻から出題。「現実世界編」と「空想世界編」に分かれ、各200問以上が出題されるボリューム満点の問題集になっている。動物や幻獣など、登場した最強王たちに関する知識はもちろん、「最強王図鑑」における解説やパラメータなどからも出題されるから、「最強王図鑑」シリーズを読み込んだ猛者にはうってつけの腕試しになるだろう。


一人で挑戦するのはもちろん、友だちや家族、最強王仲間といっしょに問題を出し合っても楽しい！　夏休みのお出かけのおともにもオススメだ。



▲「現実世界編」より。動物からUMAまで幅広く出題！


▲「空想世界編」より。いくつ正解できるかな!?


▲「スペシャルステージ」ではこんな問題も！

■「第1回　最強王図鑑検定」も開催！

そして、『最強王図鑑　バトル問題集［公式］』の発売に合わせて、「第1回　最強王図鑑検定」を開催!!


オンラインで誰でも受検することができ、合格するとデジタル合格証がもらえるぞ！


受検は無料で、期間は、2026年6月25日から8月31日まで。期間中は何度でも挑戦できる。詳細・受検は、『最強王図鑑　バトル問題集［公式］』の帯にある二次元コードから。


自分の最強王知識をフルに活用して合格を目指そう!!


■7月には新刊も発売!!

さらに、7月23日には待望の新刊、『ミュータント最強王図鑑』も発売予定。


「オリジナルミュータント」募集企画で選ばれた優秀作品をもとに誕生した、カッコいいミュータントも多数登場！　読み応えたっぷりの1冊となっている。


恒例の予想クイズ大会も開催予定だから、YouTubeチャンネル「学研ミリオンず」を要チェック!!



▲通常版に加え、「エピソード0」つき特別版も同時発売予定

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★シリーズ公式サイトはこちら


https://saikyooh.gakken.jp/




［商品概要］







■『最強王図鑑　バトル問題集［公式］』


監修：国際［最強王図鑑］協会


定価：1,540円（税込）


発売日：2026年6月25日


判型：A5／208ページ


ISBN：978-4-05-206368-8


発行所：（株）Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020636800(https://hon.gakken.jp/book/1020636800)


【ご購入はこちら】


・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063686/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063686/)


・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591561/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591561/)









■『ミュータント最強王図鑑』


監修：国際［最強王図鑑］協会


絵：山崎太郎


定価：1,430円（税込）


発売予定日：2026年7月23日


判型：A5／144ページ


ISBN：978-4-05-206362-6


発行所：（株）Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020636200(https://hon.gakken.jp/book/1020636200)


【ご予約・ご購入はこちら】


・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063627/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063627/)


・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18625977/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18625977/)








■『ミュータント最強王図鑑　「エピソード0」つき特別版』


監修：国際［最強王図鑑］協会


絵：山崎太郎


定価：1,760円（税込）


発売予定日：2026年7月23日


判型：A5／200ページ


ISBN：978-4-05-206361-9


発行所：（株）Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020636100(https://hon.gakken.jp/book/1020636100)


【ご予約・ご購入はこちら】


・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063619/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063619/)


・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18625979/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18625979/)


■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
　　　　　　園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開




■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
　　　　　東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
　　　　　　教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
　　　　　　　　　　　学習教材などの出版・コンテンツ事業、
　　　　　　　　　　　教科書・保育用品などの園・学校事業など
　　　　　　医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
　　　　　　　　　　　　　認知症グループホーム事業、
　　　　　　　　　　　　　保育園・学童などの子育て支援事業など
　　　　　　グローバル：150か国以上で活動・事業展開