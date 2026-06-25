「大英博物館日本美術コレクション展」と「すみっコぐらし」のコラボが決定！　大英博物館日本美術コレクション　百花繚乱～海を越えた江戸絵画　～展覧会限定のコラボアイテムを発売～

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、東京都美術館（場所：東京都台東区）にて2026年7月25（土）～2026年10月18日（日）の期間で開催される「東京都美術館開館100周年記念 大英博物館日本美術コレクション 百花繚乱～海を越えた江戸絵画」において、「すみっコぐらし」とコラボレーションした展覧会限定アイテムが発売されることをお知らせします。

すみっコたちが絵画のシーンをまねっこした、てのりぬいぐるみやぶらさげぬいぐるみをはじめ、人気のステーショナリー、キーホルダー、トートバッグ、ミニタオルなど幅広いラインナップをご用意しております。大英博物館も公認の展覧会限定アイテムにぜひご注目ください。

本展コラボビジュアル

～展覧会概要～

本展では、世界を代表する博物館のひとつである大英博物館の、４万点に及ぶ同館の日本コレクションから江戸時代の屏風、掛け軸、絵巻の絵画作品と、歌麿、写楽、北斎、広重など代表的な８人の浮世絵師による版画を中心に、優れた作品を厳選して展示します。

▼詳細は展覧会公式サイトをご確認ください

https://daiei-ten2026.exhibit.jp/

アイテム一例

■コラボレーションアイテム紹介（一部）

１.てのりぬいぐるみ（しろくま)…2,200円（税込）

２.てのりぬいぐるみ（ぺんぎん？）…2,420円（税込）

３.てのりぬいぐるみ（とんかつ）…1,980円（税込）

４.てのりぬいぐるみ（えびふらいのしっぽ）…1,760円（税込）

５.ぶらさげぬいぐるみ（たぴおか・アーム）…2,750円（税込）

６.てのりぬいぐるみセット（ねこ・ざっそう・ほこり）…4,620円（税込）

７.てのりぬいぐるみセット（とかげ・にせつむり）…3,300円（税込）

～すみっコぐらしコンプリートセット券が６月２５日(木)より発売～

上記、てのりぬいぐるみ４点＋ぶらさげぬいぐるみ１点＋てのりぬいぐるみセット2種の計ぬいぐるみ１０点と「大英博物館日本美術コレクション 百花繚乱～海を越えた江戸絵画」の観覧券（一般）のセットが発売開始！

販売価格：20,000円（税込み）

会場内特設ショップで購入するよりもお得なセットになっています。

※コンプリートセット券は前売券販売期間（2026年6月25日(木)10時～7月24日23時59分）のみの限定販売です。予定枚数に達し次第、販売を終了いたします。

※グッズセット券には購入枚数制限がございます。おひとり様各種1枚までご購入いただけます。

※ぬいぐるみは会場内の特設ショップでも販売いたします。

▼チケットに関する情報はこちら

https://daiei-ten2026.exhibit.jp/ticket.html

【グッズに関するご注意】

※掲載画像はイメージです。実際の商品とは仕様が多少異なる場合があります。

※「大英博物館日本美術コレクション 百花繚乱～海を越えた江戸絵画」会場内の特設ショップのご利用には観覧券が必要です。特設ショップのみのご利用はできません。

※一部商品は購入個数制限を設けることがあります。

グッズに関するその他の注意事項や、その他の本展限定グッズに関しては、展覧会公式サイトをご覧ください。

展覧会公式サイトグッズページ

https://daiei-ten2026.exhibit.jp/guide.html?gd=gd2

・クリアホルダー（２枚セット）（990円※税込）

・マスコット付ボールペン（1,210円※税込）

・ミニタオル（1,100円※税込）

・マスキングテープ（各770円※税込）

・巾着（各1,540円※税込）

・アクリルキーホルダー（880円※税込）

・シール（660円※税込）

・トートバッグ（2,860円※税込）

＜展覧会概要＞

【東京会場】

会期：2026年7月25日（土）～10月18日（日）

会場：東京都美術館（東京・上野公園）

〒110-0007 東京都台東区上野公園8－36

開室時間：9:30-17:30、 金曜日は20:00まで （入室は閉室の30分前まで）

休室日：月曜日、10月13日（火）

※ただし8月10日（月）、9月21日（月・祝）、10月12日（月・祝）は開室

主催 東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、大英博物館、朝日新聞社、NHK、NHKプロモーション

【大阪会場】

会期：2026年10月31日（土）～2027年1月31日（日）

会場：大阪中之島美術館

〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-1

開室時間：10:00-17:00（入室は閉室の30分前まで）

休室日：月曜日、11月24日（火）、12月31日（木）、1月1日（金・祝）、1月12日（火）

※ただし11月23日（月・祝）、1月11日（月・祝）は開室

主催 大阪中之島美術館、大英博物館、朝日新聞社、NHK大阪放送局、 NHKエンタープライズ近畿

【展覧会公式サイト】

https://daiei-ten2026.exhibit.jp/

【展覧会に関するお問い合わせ】

050-5541-8600（ハローダイヤル）

【グッズに関するお問い合わせ】

株式会社TENT

メール：support@tent-inc.co.jp

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▼もっと詳しく見る

https://www.san-x.co.jp/ja/characters/sumikkogurashi/

▼すみっコぐらし公式X

https://x.com/sumikko_335



■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

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