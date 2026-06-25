『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』の描き下ろし ブラックドレスver. 各種商品の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』の商品12種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』の商品の受注を6月19日(金)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1751?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

パンティ、ストッキング、ポリエステル、ポリウレタンの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし ブラックドレスver. トレーディングアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（最大約）67×46mm 以内 台座：（約）45×43mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ブラックドレスver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ブラックドレスver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし ポリエステル&ポリウレタン ブラックドレスver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし ブラックドレスver. トレーディングダイカットステッカー

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（最大約）85×80mm 以内

素材 ：紙、PP

▼描き下ろし ブラックドレスver. トレーディングAni-Frame

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全18種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 集合 ブラックドレスver. マルチデスクマット

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし ブラックドレスver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし パンティ ブラックドレスver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全4種（パンティ、ストッキング、ポリエステル、ポリウレタン）

サイズ：本体（約）21.6×13.4cm 台座：（約）13.4×4cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ブラックドレスver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし パンティ ブラックドレスver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



台座は繋げて飾れる仕様になっています。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種（パンティ、ストッキング、ポリエステル、ポリウレタン）

サイズ：本体（約）14.5×9cm 台座：（約）9.7×3.4cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ブラックドレスver. BIGアクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし パンティ ブラックドレスver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。



カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全6種（パンティ、ストッキング、ポリエステル、ポリウレタン、パンティ＆ストッキング、ポリエステル＆ポリウレタン）

サイズ：（約）10.5×9.9cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ブラックドレスver. A3マット加工ポスター

※画像は「描き下ろし パンティ ブラックドレスver. A3マット加工ポスター」を使用しております。



お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全5種（パンティ、ストッキング、ポリエステル、ポリウレタン、集合）

サイズ：A3

素材 ：マットコート紙

▼トレーディング場面写缶バッジ

パンティ、ストッキング、ブリーフ、スキャンティ、ニーソックス、ポリエステル、ポリウレタン、ガンスミスビッチの印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「パンティ&ストッキング 場面写缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \8,415(税込)

種類 ：全17種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写ポストカード

パンティ、ストッキング、ブリーフ、スキャンティ、ニーソックス、ポリエステル、ポリウレタン、ガンスミスビッチの印象的なシーンをポストカードに仕上げました。

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1751?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1751?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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