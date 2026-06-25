AI翻訳「Blue One」、Slator「Language AI 50 Under 50」に日本企業として唯一選出

株式会社イエローブルー

株式会社イエローブルー（本社：東京都世田谷区、代表取締役：黒田 励）が提供するAI翻訳サービス「Blue One」は、言語業界・言語AIを専門とする調査・アドバイザリー企業 Slator（スレーター）が2026年6月24日に発表した「2026 Slator Language AI 50 Under 50」に、日本企業として唯一選出されました。本リストは、設立から50ヶ月以内に創業された、最も注目すべき革新的な言語AI企業50社を世界から選出するものです。

■ Slator「Language AI 50 Under 50」について

Slatorは、翻訳・ローカリゼーション・言語AI業界を専門とする調査・アドバイザリー企業です。「Language AI 50 Under 50」は、設立50ヶ月以内の革新的な言語AI企業50社を、編集部による調査・市場分析・業界からの推薦・公募をもとに独立審査し選定するレポートです。多言語メディア、音声技術、ライブコミュニケーション、アクセシビリティ、翻訳・ローカリゼーションなど、言語AIの最前線を担う企業が選ばれています。

■ 選出理由：翻訳“業務”全体を自動化するマルチAIエージェント基盤

今回のレポートでBlue Oneは、「翻訳ツールの段階を飛ばし、最初からオーケストレーション（編成）型のプラットフォームとして立ち上がった」企業の代表例として紹介されました。Blue Oneは、個別の翻訳タスクではなく、翻訳に関わる業務プロセス全体を一つの基盤で解決します。

・複数AIエージェントの連携――Orchestrator（PM役）、Specialist Agents（用語・下訳・整形）、Reviewer Agent（品質監査・差戻し）が分業

・翻訳“業務”全体の自動化――用語集づくり・整形などの事前準備からレビュー・品質保証までをシームレスに自動化

・文脈・専門領域の理解――独自のDeepContext AIで業界用語・固有名詞・レイアウトを保持したまま高品質に翻訳

■ Slator誌の掲載コメント

原文：“Japanese-based Blue One uses a multi-agent architecture to automate the entire document translation workflow, from terminology management and formatting to review and quality assurance.”

日本語訳：「日本発のBlue Oneは、マルチエージェント・アーキテクチャを用いて、用語管理や整形からレビュー・品質保証に至るまで、文書翻訳のワークフロー全体を自動化している。」

掲載URL：https://slator.com/2026-slator-language-ai-50-under-50/

■ 代表コメント（株式会社イエローブルー 代表取締役 黒田 励）

「言語業界を世界で最も深く見ている Slator に、注目すべき企業の一社として選んでいただけたことを大変光栄に思います。私たちは創業前から、マンガをAIで翻訳するプロジェクトに取り組み、Anthropic『Claude 3.5』の公開時に日本人として唯一掲載された翻訳×AIのチームです。Blue Oneが目指すのは、翻訳の“工程”を速くすることではなく、翻訳“業務”そのものをなくすこと。『あなたのAI翻訳家、貴社のAI翻訳会社』として、世界中の人が言葉の壁を意識せずに働き、つながれる世界をつくっていきます。」

■ Blue Oneについて

Blue Oneは、翻訳・多言語対応に特化したマルチAIエージェント基盤です。複数のAIエージェントが連携し、用語管理・下訳・整形・レビューといった翻訳業務の一連の工程を自動で実行。PowerPoint・Word・Excel・PDFなどのビジネス文書から画像まで、28言語のマルチモーダル翻訳に対応します（映像の字幕・吹替、対面リアルタイム同時通訳へ拡張中）。

サービスURL：https://blue1.app/

■ 株式会社イエローブルーについて

・所在地：〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-18-15 マガザン三軒茶屋 2-3F-3

・代表取締役：黒田 励

・設立：2025年

・事業内容：AI翻訳サービス「Blue One」の企画・開発・運営

・コーポレートサイト：https://yellowblue1.com

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社イエローブルー 広報担当 Email：blue1_support@yellowblue1.com