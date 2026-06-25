電気代0円、CO2排出ゼロ。軽量・コンパクトなソーラー式LED防犯灯『サニーソライト STP-15-BSL』2026年7月発売！

セフティー電気用品株式会社

セフティー電気用品株式会社 (所在地：神奈川県横浜市港南区、代表：春島 一智)は、電源工事不要で導入の手間を大幅に軽減し、電気代0円・CO2排出ゼロを実現する次世代ソーラー式LED防犯灯「サニーソライト」シリーズの新モデル『STP-15-BSL』を、2026年7月1日より全国の電設資材および工具取扱販売店などを通じて発売します。

新モデル『STP-15-BSL』は、最大1,500lmの明るさを備えながら、本体重量約2.5kgの軽量・コンパクト設計を実現。従来のSTP-20-BSLで好評の使いやすさを受け継ぎつつ、狭小地・通路・小規模駐車場・工事現場など、より限られた場所にも導入しやすいスタンダードモデルとして展開します。

【製品ページ】

URL: https://safetydenki.com/pages/512/

【主な製品特長】

軽量・コンパクトで導入しやすい15Wクラスの新モデル「STP-15-BSL」1. 軽量・コンパクトで導入しやすい15Wクラスの新モデル

STP-15-BSLは本体重量約2.5kgの軽量・コンパクト設計。

狭小地・通路・小規模駐車場・工事現場など、限られた場所にも設置しやすいコスト重視のスタンダードモデルです。

電源工事不要。既存ポールを活用してスムーズに設置可能2.電源工事不要で設置コストと工期を軽減

ソーラーパネル一体型のため、電源工事や配線作業は不要。

電源の位置に左右されず、既存のポールや単管パイプなどを活用して設置できます。

最大1,500lmの明るさで、通路や小規模駐車場の安全確保に貢献3.最大1,500lmで足元や通路をしっかり照射

最大1,500lmの明るさで、足元や通路、小規模駐車場をしっかり照らします。

広範囲を照らすSTP-20-BSLに対し、STP-15-BSLは限られた場所へ導入しやすいモデルとして展開します。

電池残量インジケーター搭載。地上からバッテリー状態をひと目で確認可能4.電池残量インジケーター搭載で管理の手間を軽減

本体に電池残量インジケーターを搭載。

地上からバッテリー状態をひと目で確認でき、日常点検やメンテナンス時の確認作業をスムーズにします。

太陽光だけで稼働。電気代0円・CO2排出ゼロ※の環境配慮モデル5.電気代0円・CO2排出ゼロ※の環境配慮モデル

太陽光充電による独立型照明のため、導入後の電気代は不要。

運用時のCO2排出もゼロで、ランニングコスト削減と環境負荷低減の両立に貢献します。

停電時にも点灯を継続。BCP対策にも活用できる独立型照明6.停電時にも点灯できる独立型防災照明

電力供給に依存しないため、停電時にも点灯を継続できます。

避難経路の確保や夜間の安全対策など、防犯用途だけでなくBCP対策にも活用できます。

自治体・公共施設・法人の環境配慮調達にも活用可能7. グリーン購入法適合品

STP-15-BSLは、グリーン購入法の判断基準に適合したソーラー式LED防犯灯です。自治体・公共施設・法人の環境配慮調達にも活用できます。

【おすすめの使用シーン】

STP-15-BSLは、軽量・コンパクトで導入しやすい15Wクラスのソーラー式LED防犯灯です。狭小地・通路・小規模駐車場・工事現場など、限られた場所への照明追加に適しています。

電源工事が不要なため、既存のポールや単管パイプなどを活用しながら、必要な場所に明かりを追加できます。施設外周や倉庫まわり、夜間の安全確保が必要な場所など、幅広いシーンでご活用いただけます。

■ 主な使用シーン

・施設外周

・通路

・小規模駐車場

・工事現場

・倉庫まわり

・仮設照明が必要な場所

・電源を確保しにくい場所

【製品仕様】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123309/table/17_1_d843975775be6e5965eac996ce9e6cbd.jpg?v=202606251051 ]

●代表コメント

サニーソライトは発売以来、電源工事不要で導入できるソーラー式LED防犯灯として、多くのお客様にご好評をいただいてきました。一方で、「もう少し小規模な場所にも導入しやすいモデルがほしい」「必要な場所に、必要な明るさを無理なく追加したい」といったお声もいただいていました。



今回発売する「STP-15-BSL」は、そうした現場の声をもとに開発した、軽量・コンパクトな15Wクラスの新モデルです。既存モデル「STP-20-BSL」の使いやすさを受け継ぎながら、狭小地・通路・小規模駐車場・工事現場など、より幅広い用途でお選びいただけるラインアップとして展開します。



電気代0円・CO2排出ゼロ※の特長に加え、グリーン購入法適合品として、自治体・公共施設・法人の環境配慮調達にもご活用いただけます。今後も、現場の安全と環境配慮の両立を支える製品づくりを通じて、お客様により良い選択肢を提供してまいります。



- セフティー電気用品株式会社 代表取締役 春島 一智

● 背景

電気料金の高騰やCO2削減への取り組み、公共施設のLED化、防災・BCP対策への関心の高まりにより、電源工事不要で導入できる屋外照明のニーズが広がっています。一方で、設置場所によっては「大きな明るさよりも、必要な場所を効率よく照らしたい」「導入コストを抑えながら照明を追加したい」といった声も多く寄せられていました。

こうしたニーズに応えるため、サニーソライトシリーズに15Wクラスの新モデル「STP-15-BSL」を追加しました。軽量・コンパクトで導入しやすい設計により、狭小地・通路・小規模駐車場・工事現場など、限られた場所への照明追加に適しています。

これにより、広範囲の照明に適した「STP-20-BSL」と、コスト重視で導入しやすい「STP-15-BSL」の2モデル体制となり、設置場所や用途に合わせて最適な一台を選べるラインアップへと拡充しました。

●会社概要

社名 ： セフティー電気用品株式会社

代表者 ： 代表取締役 春島 一智

所在地 ： 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台8-34-16

設立 ： 1981年9月25日

URL ： https://safetydenki.com/

●事業内容

1.分電盤・配電盤 製造販売

2.電気工事安全用品 製造販売

3.電設資材販売

4.保安整備及び通信連絡に関する機械器具の販売

5.安全衛生並びに公害防止に関する機械器具の販売

6.前各号に附帯する一切の業務

●本件に関するお客様からのお問い合わせ先

セフティー電気用品株式会社 企画統括部 担当：黒崎

TEL ： 045-833-8221

FAX ： 045-833-8223

MAIL： safety@safetydenki.co.jp

※電気代0円・CO2排出ゼロは、太陽光充電による運用時の数値です。