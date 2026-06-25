【東三河フードバレー構想】長野県飯田市の食文化「飯田焼肉」が豊橋初上陸！113名が参加し大盛況

サーラ不動産株式会社

サーラ不動産株式会社（本社：愛知県豊橋市）は、長野県飯田市に根付く独自の「出前焼肉文化」を体験できるイベント『～信州の肉文化～「飯田焼肉」豊橋初上陸！』を、2026年6月13日(土)にemCAMPUS FOOD（愛知県豊橋市駅前大通2-81）にて開催しました。本イベントは、南信州食肉組合（所在地：長野県飯田市、組合長：久保田泰弘）の共催を得て、地域の枠を超えた食の交流を生み出す取り組みとして実施。

当日は、第1部54名、第2部59名、合計113名の皆さまにご参加いただき、長野県飯田市に根付く独自の「出前焼肉文化」を楽しみながら、三遠南信地域の食文化交流を体験していただきました。

「飯田焼肉」と「出前焼肉文化」とは

長野県飯田市は、人口あたりの焼肉店舗数が日本一と言われる「焼肉の街」です。 中でも特徴的なのが、精肉店が肉と一緒にガスコンロや鉄板、タレまでをまるごと指定の場所へ届けてくれる「出前焼肉」という文化です。

三遠南信をつなぐ食の交流イベント

令和7年_出前焼肉in飯田高校の様子出前焼肉1人前セット（イメージ）

愛知県豊橋市と長野県飯田市は、JR飯田線で結ばれた三遠南信地域として、古くから人・もの・文化の交流が続いています。

サーラ不動産では、東三河の豊かな食資源を活かし、食を通じた地域活性化を目指す「東三河フードバレー構想」を推進しています。本イベントは、その取り組みの一環として、飯田市を代表する食文化である「出前焼肉」を東三河地域の皆さまに体験いただき、地域間交流の新たなきっかけを創出することを目的に開催しました。

本場・飯田の焼肉文化を再現

イベントでは、南信州食肉組合の協力のもと、本場・飯田の出前焼肉スタイルを再現。参加者の皆さまには、牛肉だけでなくモツやマトンなど多彩な部位を楽しむ飯田焼肉ならではの魅力を味わっていただきました。

また、東三河との食のコラボレーションとして、東三河産の野菜盛りや地元食材を活用したアラカルトメニューも販売。販売コーナーには多くの来場者が訪れ、用意した野菜が完売するなど、大変好評をいただきました。

ゲスト・ニッチローさんも登場

香ばしい煙とともに焼き上がる肉や野菜東三河で採れた新鮮な野菜ニッチロー全面監修！マルマン株式会社の「飯田焼肉のたれだら」本場・飯田の焼肉文化を楽しむ来場者

当日は、飯田焼肉大使・飯田市出身であるニッチローさんをゲストに迎え、会場を大いに盛り上げていただきました。

ステージでは、プロ焼肉選手としてのパフォーマンスを披露いただいたほか、飯田焼肉セットなど豪華景品が当たる抽選会も実施。参加者からは笑顔と歓声があふれ、終始賑やかな雰囲気に包まれました。

食文化を通じた地域連携の可能性を発信

飯田焼肉セットなど豪華景品が当たる抽選会も大盛況プロ焼肉選手として熱いパフォーマンスを披露ニッチローさんの登場に歓声と笑顔があふれる会場終始賑やかな雰囲気に包まれた会場の様子

今回のイベントを通じて、飯田市の食文化と東三河の食資源を掛け合わせた新たな食の体験価値を創出するとともに、三遠南信地域における交流や連携の可能性を広げる機会となりました。

サーラ不動産では、今後も東三河フードバレー構想を通じて、東三河・遠州・南信州それぞれの地域資源を活かした取り組みを推進し、地域の魅力発信と交流人口の創出につなげてまいります。

【開催概要】

日時：2026年6月13日（土）

第一部 11:00～12:30（受付10:30開始）

第二部 13:00～14:30（受付12:30開始）

場所：emCAMPUS FOOD 1階「特設会場」（愛知県豊橋市駅前大通2-81）

料金：お一人様 3,000円（出前焼肉1人前セット付）

主催：サーラ不動産株式会社

共催：南信州食肉組合

協力：有限会社エニシング

【本件に関するお問い合わせ先】

サーラ不動産株式会社 フードバレーグループ

電話番号：0532-51-5800(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00)

メールアドレス：higashimikawa-foodvalley@sala.jp

東三河フードバレーサイトはこちら（https://higashimikawa-foodvalley.jp/）