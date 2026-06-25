【新色】AO Coolers（エーオークーラーズ）より保冷機能と日常使いを両立した「キャンバスソフトクーラー トート」に新カラー2アイテムが2026年7月3日（金）登場

株式会社ミモナ

株式会社ミモナ（本社：和歌山県伊都郡かつらぎ町、代表取締役社長：池田道夫）は、輸入代理店を務めるAO Coolers（エーオークーラーズ）より、アメリカ建国250周年を記念した特別カラー「オールドグローリー」および、ブランドのルーツであるアリゾナ州の自然から着想を得たアリゾナカラーコレクションより「サボテン」を発売いたします。

どちらも今年発売の「キャンバスソフトクーラー トート」の新色。優れた保冷力を備えたクーラーバッグながら、トートバッグスタイルのデザインを採用することで、アウトドアはもちろん、日常使いにも自然に取れ入れたくなるアイテムです。2026年7月3日（金）に発売。

建国250周年モデル「オールドグローリー」

AO Coolers発祥の地であるアメリカの建国250周年を祝してデザインされた特別仕様。メイン生地には星条旗を想起させる赤（勇気）・白（純潔）・青（正義）の配色を採用。ポップな印象の中にも力強さを感じるカラーリングに仕上げています。

アリゾナカラーコレクション

オールドグローリー

ブランドのルーツであるアリゾナ州の自然から着想を得たカラーです。

ソノラン砂漠の象徴である「サワロ・サボテン」は、過酷な環境の中でも150年以上生きることがある植物。この生命力から着想を得て、長く使い続けたくなる普遍的な価値をカラーリングに込めました。

サボテン■キャンバス ソフトクーラートートの特徴

● 普段の買い物からキャンプのサブクーラーまで幅広く活躍。2Lペットボトルを横向きで2本収納できます。

● 開口部を広く設計し、中身の出し入れがしやすいトートバッグスタイル。

● ハンドル（持ち手）を長めに設計し、肩掛けと手持ちの両方に対応しています。

● 内部には保冷剤が入るメッシュポケット

● 前面には、小物やエコバッグの収納に便利なオープンポケットとナスカンを付属。

● 高品質TPUライナーと厚さ1.9cmの高密度独立気泡フォームを採用し、高い保冷力を実現しています。



[販売価格（税込）]11,550円

[サイズ]幅44（下辺32）×高さ35×奥行22cm

[重量]850g

[容量]約22L

[材質]ナイロン、ポリエチレン、ポリエステル、熱可塑性ポリウレタン、ポリウレタン

[カラー]ブラック

オールドグローリー

サボテン

広い間口で出し入れがスムーズ

保冷剤が入るメッシュポケット

AO Coolersについて

1990年、AO Coolersはこの世に誕生しました。

創業当初はアリゾナ州レイクハバスでハードコアにボートを楽しむ人々にクーラーバッグを販売しました。

気温50度にせまる猛暑の中、24時間を超えて週末の間も氷を保つことができる、冷たいドリンクを飲める。ボートを楽しむ人々が喜ばないわけがありません。これは30年前の出来事です。

現在も多くの改良を重ねながら高品質なクーラーバッグを作り続けています。

これまでもこれからもずっとAO Coolersを愛してくれるユーザーとともに成長していきます。夏はボートやキャンプを楽しみ、冬は砂丘やトレイルに出かける。

外でアクティブに過ごす人々が大切にすることを守るために、より自由に楽しむために、AO Coolersはアウトドアフィールドで活動するアクティブな人々へ高品質なクーラーバッグを適切な価格で提供し続けていきます。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ミモナ

事業開発本部 Wholesale第二事業部

outdoor-support@mimona.co.jp

HP https://www.mimona-brandsupply.jp/

ONLINE STORE https://shop-orange.info/collections/ao-coolers

Instagramアカウント https://www.instagram.com/aocoolers_jp/