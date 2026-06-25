光村国語2年の単元「ロボット」対応！ 発想がふくらむロボット図鑑。文研出版より『ロボット大図鑑 家の中から宇宙まで！ 自然の中で活躍するロボット』を発売！
株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、児童書の「文研出版」ブランドで『ロボット大図鑑 家の中から宇宙まで！ 自然の中で活躍するロボット』を、本日より全国の書店で発売いたします。
内容
（１）シリーズ概要
１.暮らしを支えるロボットの「今」と「これから」を紹介
すでに活躍しているロボットから未来のものまで、豊富なビジュアルでわかりやすく紹介。専門知識がなくても読みやすい構成です。
２.光村図書国語2年下巻「ロボット」で活用できる
「あったらいいな」と思うロボットを考え、話したり書いたりする学習にぴったり。図鑑で多様なロボットを知ることで、自分の考えを言葉にする活動につなげられます。
３.未来の仕事につながる、開発者インタビュー付き
科学技術への関心を高めるとともに、将来の仕事を考えるキャリア教育にも活用できます。
（２）今回紹介するのは、第３巻 「自然の中で活躍するロボット」
１.「農業」に役立つロボット
田植えや水やりから、きゅうりやイチゴなど農作物の収穫まで、農作業の負担を減らして効率化するロボットを紹介します。
２.「林業・漁業」に役立つロボット
危険を伴う木の伐採や枝打ち、海での網引きや魚釣りを行うなど、安全な働き方を助けるロボットを取り上げます。
３.「畜産業」に役立つロボット
牛の餌寄せや搾乳、仔牛の哺乳など、休みなく続く毎日の動物のお世話を優しくサポートしてくれるロボットを紹介します。
監修
佐藤知正
東京大学名誉教授。一般社団法人ロボットデリバリー協会代表理事。1976年、東京大学大学院工学系研究科産業機械工学博士課程修了。工学博士。研究・活動領域は、知的遠隔作業ロボット、環境型ロボット、ロボットの社会実装（ロボット教育、ロボットによる街づくり）。これまでに日本ロボット学会会長を務めるなど、長年にわたりロボット関連活動に携わる。
商品情報
『ロボット大図鑑 家の中から宇宙まで！ 自然の中で活躍するロボット』
シリーズ:ロボット大図鑑 家の中から宇宙まで！
対象:小学校低学年から
判型:AB判・32頁 NDC548
定価:本体3000円（税別）
ISBN:978-4-580-82703-5 C8053
HP：https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/