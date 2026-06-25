【ジョルジオ アルマーニ】ベルギーのマチルド王妃が、天皇皇后両陛下のベルギー公式訪問に際してジョルジオ アルマーニ プリヴェを着用

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社Photo: Getty Images

2026年6月23日および24日にブリュッセルで行われた天皇皇后両陛下のベルギー公式訪問に際し、ベルギーのマチルド王妃がジョルジオ アルマーニ プリヴェのドレスを着用されました。

流れるようなシルエットのドレスは、シルクキャディを用い、パウダーピンクからジェイドグリーンへと移ろう繊細なグラデーションで仕立てられています。ネックラインからショルダーにかけては、日本とその豊かな文化へのオマージュとして、扇をモチーフにした刺繍があしらわれています。

今回のご訪問は、現職の天皇陛下としては1993年以来初となるベルギー公式訪問であり、日本とベルギーの外交関係樹立160周年という節目を記念するものとなりました。

【ジョルジオ アルマーニとは】

1975年に、デザイナー ジョルジオ・アルマーニによってミラノで誕生したブランド。

ソフト仕立てのアンコンストラクテッド・ジャケットという画期的なジャケットを発表したことでファッション界に革命を起こし、以来、虚飾を排した本質的なスタイル、エレガントかつモダンで洗練されたデザインを提案しつ続けています。現在、ジョルジオ アルマーニのスーツやドレスは世界中のセレブリティに着用されておりレッドカーペットなどの場にも多く登場しています。

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ジョルジオ アルマーニ ジャパン

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