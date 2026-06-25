“透明”なのにガツンと“濃い”！「のどごしサイダー」６月３０日（火）新発売　氣志團・綾小路 翔さん出演のＷＥＢ-ＣＭ全６篇を公開 「濃いせよ、俺たち。」

サントリービバレッジ＆フード株式会社

サントリービバレッジ＆フード（株）は、「のどごしサイダー」を、６月３０日（火）に新発売します。

当社は２０２６年、炭酸飲料カテゴリーでの価値提案に注力しており、「ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ」は３月の発売以降、好調に推移しています。その背景にはストレス解消のために、炭酸飲料に“濃さ”や“満足感”を求めるニーズがあると捉えています。

そこで、こういったニーズに対し新たな選択肢をご提案すべく、“透明”なのに“驚くほど濃い”、飲みごたえのある新たな味わいのサイダーを発売し、カテゴリーの活性化を図ります。

発売と同時に、氣志團・綾小路 翔さんを起用し、「濃いせよ、俺たち」というメッセージで本商品のパンチのある濃さと爽快感を表現した、新ＷＥＢ-ＣＭを公開します。

〈新商品「のどごしサイダー」について〉

■中味の特長

独自の「のどごしキレ旨製法」により、“ガツンと濃いパンチ”と“スパっと切れる後ギレ”を実現し、思わず喉を鳴らして飲みたくなる豪快なサイダーに仕上げました。

高い糖度による濃い旨味に加え、シトラスやバニラなどの複層的な味わいと強炭酸による爽快感を兼ね備え、飲みごたえがありながらも飲み飽きないキレの良さを実現しています。さらに、６００mlのたっぷりとした容量により、“豪快なのどごし”を存分にお楽しみいただけます。

■パッケージの特長

「のどごしサイダー」の文字を中心に、勢いのあるデザインと虹色モチーフで“濃さ”と“刺激”を表現。

青を基調とした爽やかな配色でサイダーらしい安心感を担保しつつ、味わいの濃さと飲みごたえを直感的に伝えるデザインに仕上げました。

〈ＷＥＢ-ＣＭについて〉

■ＣＭの見どころ

氣志團・綾小路 翔さんの圧倒的な存在感、豪快な飲みカットに加えて、まっすぐな濃いメッセージを伝えていくことで「のどごしサイダー」のユニークなポイントである“ガツンと濃いパンチ”と“スパっと切れる後ギレ”をシャープにコミカルに描いています。

氣志團・綾小路 翔さんの迫力のある熱演をぜひお楽しみください。

■ＷＥＢ-ＣＭ概要

『濃い漢』篇（１５秒）

https://www.youtube.com/watch?v=2WfVopZLg7c

『濃いせよ、俺たち。』篇（６秒）

https://www.youtube.com/watch?v=Gcj-z7Uj1YY

『諦めてんじゃねぇよ』篇（６秒）

https://www.youtube.com/watch?v=pljkRiHdOJ4

『俺らはいつだって』篇（６秒）

https://www.youtube.com/watch?v=aFWXVx9CURk

『うっすい人生なんて』篇（６秒）

https://www.youtube.com/watch?v=uCInRnXxlYQ

『いくぜ』篇（６秒）

https://www.youtube.com/watch?v=v4flWF6RADw

・出演者：氣志團・綾小路 翔

〈「夏のガチ濃いキャンペーン」について〉

対象の商品１本以上を含む、１,０００円（税込）以上のレシートで応募できるキャンペーンを実施します。本キャンペーンには２つのコースがあり、豪華景品が各１００名様に当たります。

▼対象商品：

のどごしサイダー ６００mlペット

ギルティ炭酸 ＮＯＰＥ ６００mlペット

▼応募方法：

キャンペーン期間中にご購入の対象商品いずれかを含む合計１,０００円 （税込み）以上のレシート（コピー、再発行されたものは不可）を１口としてＷＥＢでご応募ください。

▼賞品・当選者数：

のどごしサイダーコース：Ｔｏｆｆｙ アイスクリームメーカー １００名様

ＮＯＰＥコース：象印 ＳＴＡＮ．ホットプレート １００名様

※賞品の内容・仕様は変更になる場合がございます。

▼レシート有効期間：

２０２６年６月２９日（月）～２０２６年７月１４日（火）

▼レシートアップロード期間：

２０２６年６月２９日（月）９：００～２０２６年７月１５日（水）２３：５９

▼応募受付期間：

２０２６年６月２９日（月）９：００～２０２６年７月２０日（月）２３：５９

▼キャンペーンＵＲＬ：

応募に関する詳細は以下ＵＲＬをご確認ください。

https://mobile.suntory.co.jp/cpn/softdrink/uni/F2606SFO1/?openExternalBrowser=1

（６月２９日（月）９：００より公開予定）

▼お問い合わせ先：

サントリーキャンペーン事務局

ＴＥＬ：０１２０-８３１-００８（無料・オペレーター対応）

受付時間：９：００～１７：３０（土・日・祝日及び年末年始休業期間を除く）

※事情により、受付時間は変更になる場合がございます。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

のどごしサイダー

６００mlペットボトル・２００円・２４本・６月３０日（火）

▼発売地域 全国

▼「のどごしサイダー」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/softdrink/nodogoshi-cider/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上