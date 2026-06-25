新作夏アニメ『猫と竜』ABEMAで6月27日（土）夜9時30分より地上波1週間先行・WEB最速配信決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、新作夏アニメ『猫と竜』を、2026年6月27日（土）から毎週土曜日夜9時30分より地上波1週間先行・WEB最速配信いたします。

『猫と竜』は、「小説家になろう」発、宝島社より書籍化、コミカライズ化されている、アマラによるライトノベルを原作としたファンタジー作品です。本作では、猫に育てられた一匹の火吹き竜と、魔法を操る猫たち、そして人間たちが織りなす心温まる物語が描かれます。とある理由で人間を嫌っている火吹き竜と、個性豊かな猫たち、人間たちの間に生まれる種族を超えた絆や、優しい日常、そして時に切ないドラマが人気を博し、「小説家になろう」日間ランキングにて短編作品としては異例の1位を獲得したほか、シリーズ累計発行部数は140万部を突破。2026年7月より放送を開始するTVアニメには、猫竜役の子安武人をはじめ、井上喜久子、和泉風花、速水奨ら豪華声優陣が名を連ね、初のTVアニメ化にも注目が集まっています。

このたびABEMAにて、『猫と竜』の地上波1週間先行・WEB最速配信が決定いたしました。地上波放送に1週間先駆け、2026年6月27日（土）から毎週土曜日夜9時30分より、WEB最速配信を開始。第1話は、2026年6月27日（土）夜10時30分より、第2話以降は、2026年7月4日(土)から毎週土曜日夜9時30分より「ABEMAアニメチャンネル」にて最新話を無料放送いたします。また、放送1週間後の毎週土曜日夜9時（地上波放送同刻）より、地上波放送回の1週間無料配信を開始いたします。

ぜひこの夏はABEMAで、猫と竜、そして人間たちが紡ぐ優しい物語を“最速”でお楽しみください。

■『猫と竜』地上波1週間先行・WEB最速配信 概要

(C)アマラ・宝島社／「猫と竜」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

#1放送日時：2026年6月27日（土）夜10時30分～（#2以降、7月4日(土)から毎週土曜日夜9時30分より放送）

初回URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AhttauGN9NJ5Mq

※放送1週間後の毎週土曜日夜9時（地上波放送同刻）より、地上波放送回を1週間無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも全話見放題！

配信日時：2026年6月27日（土）夜9時30分～（以降、毎週土曜日夜9時30分より配信開始）

番組URL：https://abema.tv/video/title/54-122

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

深い深い、森の奥。

一匹の火吹き竜が、魔法を操る猫たちと暮らしています。

生まれる前に実親を失ったその竜は、

偶然出会った一匹の母猫によって育てられました。

猫たちは、空を飛び火を噴く“ちょっと変わった猫”として、

竜を家族に迎え入れたのです。

好奇心旺盛な森の猫たちの生き方は十猫十色。

竜は母猫への恩を返すかのように、森の猫たちに寄り添い、見守り続けます。

そんな竜を猫たちは“羽のおじちゃん”と呼び、慕っています。

一方、人間は畏怖を込めて“猫竜”と呼ぶのでした……。

シリーズ累計140万部突破！

「小説家になろう」日間ランキングにて

短編作品としては異例の1位を獲得した大人気ファンタジー作品が、

オムニバス形式でアニメ化決定！！

これは、猫に育てられた竜と猫たち、そして人間たちが織りなす、

心あたたかく、そしてちょっと切なくなる不思議な絆の物語──。

＜CAST＞

猫竜：子安武人

ママにゃん：井上喜久子

シロタエ：和泉風花

クロバネ：速水奨

ハイブチ：杉山紀彰

チークロ：河瀬茉希

クロタマ：徳留慎乃佑

ガリー：種崎敦美

アンネロッサ：安済知佳

スタン：榎木淳弥

葉猫：芹澤優

王子：小市眞琴

国王：一条和矢

＜STAFF＞

原作：アマラ

キャラクター原案：大熊まい

漫画：佐々木泉

(宝島社刊)

監督：オ ジング

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：西野理恵、倉員千晶

音楽：小畑貴裕

音響監督：小沼則義

アニメーション制作：OLM

公式HP：https://nekoryuu-pr.com/

※1_月額1,180円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/