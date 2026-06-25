柚木麻子『BUTTER』世界累計200万部突破！河出文庫版も発売直後から全国書店で1位続出、緊急重版決定。

河出書房新社柚木麻子著『ＢＵＴＴＥＲ』（河出文庫）／ 撮影場所：くまざわ書店池袋店

柚木麻子『BUTTER』の世界累計部数が、201万部を突破しました。

国内累計は74万部、海外累計は127万部。40か国・地域へと広がる翻訳出版に加え、イギリスでの年間ベストブック選出や出版賞の受賞などを通じて、現代日本文学の海外展開における歴史的ヒットとして大きな注目を集めています。



6月15日発売の河出文庫版も発売直後から好調なスタートを切り、紀伊國屋書店、丸善ジュンク堂書店、三省堂書店、有隣堂など、全国多数の書店の文庫ランキングで1位を獲得。本日6月25日に緊急重版出来、7月にも追加重版が決定しました。

※集計期間：紀伊國屋書店全店 2026年6月14日～16日、丸善ジュンク堂書店全店 6月12日～18日、三省堂書店全店 6月12日～21日、有隣堂全店 6月12日～18日

刊行記念ステッカーは、6月25日出来重版分までの期間限定封入となります。

●全国書店でランキング1位・大型展開！

●柚木麻子さんより刊行へ寄せて

●河出文庫『BUTTER』

ジュンク堂書店池袋本店三省堂書店池袋本店紀伊國屋書店新宿本店三省堂書店名古屋本店旭屋書店イオンモール浦和美園店撮影：片野智浩

食、身体、欲望、孤独、ケア――

現代を生きる女たちの痛みと快楽を描き、世界から絶賛された柚木麻子の代表作。

婚活連続殺人事件の容疑者・梶井真奈子と、彼女を取材する週刊誌記者・町田里佳。

二人の対話を通じて、欲望と食と女の生を描き出す傑作長編。

世界が熱狂する衝撃のダーク・スリラー。

●部数（6月25日更新）国内累計部数：74万部海外累計部数：127万部世界累計部数：201万部

※旧版・海外版・河出文庫版を含む累計です。

●翻訳出版数40か国・地域で翻訳出版が決定

〈イギリスで4冠〉

・「Books Are My Bag Readers Awards 2024」Breakthrough Author

・「Waterstones Book of the Year 2024」

・「The British Book Awards 2025」Debut Fiction部門

・「The Bestseller Awards 2026」Gold Award

〈河出文庫版 新規収録〉

・第7回野間出版文化賞受賞スピーチ「帝国ホテルですてきな立食パーティーを」

・イギリスツアー日記「どんな場所にも小説とカラオケはある」（初出：「文藝」2025年春季号）

・解説＝鴻巣友季子

柚木麻子 Asako Yuzuki

撮影：片野智浩

1981年、東京都生まれ。2008年「フォーゲットミー、ノットブルー」で第88回オール讀物新人賞を受賞。2010年、同作を含む『終点のあの子』でデビュー。2015年『ナイルパーチの女子会』で第28回山本周五郎賞を受賞。本作の英訳版は2024年に刊行され、ブリティッシュ・ブック・アワードのデビュー小説部門を日本人作家として初受賞、ウォーターストーンズ・ブック・オブ・ザ・イヤー選出など4冠を達成。世界的ベストセラーとして日本文学の新たな可能性を示し、第7回野間出版文化賞を受賞。他の著書に「ランチのアッコちゃん」シリーズ、『伊藤くん A to E』『らんたん』『ついでにジェントルメン』『オール・ノット』など。

Instagram https://www.instagram.com/yuzukiasako/(https://www.instagram.com/yuzukiasako/)

刊行記念〈BUTTER〉ステッカーを期間限定で封入！

河出文庫『BUTTER』のブックデザインは、UK版（Fourth Estate刊）の表紙デザインをもとに、名久井直子さんが新たに構成。



刊行を記念して、同じくUK版をもとに名久井さんがデザインした〈BUTTER〉ステッカーを6月25日出来重版分まで封入。

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新刊情報

河出文庫『BUTTER』

著者：柚木麻子

仕様：文庫判／588ページ

発売日：2026年6月15日

税込定価：1,045円（本体価格950円）

ISBN：9784309422763

解説：鴻巣友季子

装幀：名久井直子

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422763/

※電子書籍、オーディオブックも発売中です。詳細は各ストアでご確認ください。