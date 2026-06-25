【紀ノ国屋】沖縄ヤンバルの果実を贅沢に味わう焼肉のたれ2種を新発売

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株式会社紀ノ國屋

紀ノ国屋は、沖縄の自然が育んだ果実をふんだんに使用した「沖縄県産パイナップルの焼肉のたれ」と「シークヮーサーとカーブチーの焼肉のたれ」を発売いたしました。





沖縄県ヤンバル地区に限定し、地元出身の焼肉店店主が「沖縄のフルーツで作る焼肉のたれ」にこだわって開発したシリーズです。たまねぎ、にんにく、しょうがをじっくり煮込み、野菜のコクを丁寧に引き出したしょうゆベースの濃厚だれに、沖縄フルーツの爽やかな香りを合わせました。シンプルな原材料で仕上げた素材の味が生きる焼肉のたれです。



開発背景


沖縄のフルーツにこだわり、「沖縄の味を全国へ届けたい」という店主の想いから生まれた商品です。ヤンバルの自然が育んだ果実の香りを、日々の食卓で気軽に楽しめるよう仕上げました。沖縄ならではのフルーツの個性を最大限に引き出し、焼肉はもちろん、炒め物やBBQなど幅広い料理に使える万能だれとして仕上げています。



紀ノ国屋　沖縄県産パイナップルの焼肉のたれ（200g）


沖縄県産パイナップル果汁を使用し、やや甘口の味わいが特長。肉の旨みを引き立てる自然な甘さで、焼肉はもちろん、チキンソテー、炒め物、BBQにも相性抜群です。




沖縄県産パイナップルの焼肉のたれを使用した豚肉のソテー
パイナップル果汁を使用したやや甘口な味わい


「沖縄県産パイナップルの焼肉のたれ」を使った、甘みと香りが引き立つ豚肉のソテー。


フレッシュなパイナップルの風味が肉の旨みを包み込み、食欲をそそる一品に仕上がります。






紀ノ国屋　シークヮーサーとカーブチーの焼肉のたれ（200g）


沖縄在来種の柑橘「カーブチー」と「シークヮーサー」を使用。甘みと酸味が調和した爽やかな香りと、やや辛口のキレが特長です。 豚肉、牛肉はもちろん、魚介や野菜炒めにもよく合います。




シークヮーサーとカーブチーの焼肉のたれを使用した牛肉炒め
沖縄柑橘の酸味とやや辛口のキレが特長

「シークヮーサーとカーブチーの焼肉のたれ」で仕上げた、爽やかな酸味が香る牛肉の炒め物。 柑橘のキレが脂の旨みを引き締め、食欲をそそる味わいに。





■料理の幅が広がる沖縄フルーツの万能だれ


・焼肉のつけだれ


・もみだれに


・豚肉炒めに


・鶏肉のソテーに


・牛肉炒めや野菜炒めに


・BBQの味付けに


・魚介のソテーにも相性◎


沖縄フルーツの香りが、いつもの料理をひと味違う特別な一皿に仕上げます。


※お使いになる前によく揉んでなじませてください。


オンラインストアでの購入はこちら


●紀ノ国屋　沖縄県産パイナップルの焼肉のたれ


https://www.super-kinokuniya.jp/c/008/049/1005-4960320043063


●紀ノ国屋　シークヮサーとカーブチーの焼肉のたれ


https://www.super-kinokuniya.jp/c/008/049/1005-4960320043070




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