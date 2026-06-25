【紀ノ国屋】沖縄ヤンバルの果実を贅沢に味わう焼肉のたれ2種を新発売

株式会社紀ノ國屋

紀ノ国屋は、沖縄の自然が育んだ果実をふんだんに使用した「沖縄県産パイナップルの焼肉のたれ」と「シークヮーサーとカーブチーの焼肉のたれ」を発売いたしました。

沖縄県ヤンバル地区に限定し、地元出身の焼肉店店主が「沖縄のフルーツで作る焼肉のたれ」にこだわって開発したシリーズです。たまねぎ、にんにく、しょうがをじっくり煮込み、野菜のコクを丁寧に引き出したしょうゆベースの濃厚だれに、沖縄フルーツの爽やかな香りを合わせました。シンプルな原材料で仕上げた素材の味が生きる焼肉のたれです。

開発背景

沖縄のフルーツにこだわり、「沖縄の味を全国へ届けたい」という店主の想いから生まれた商品です。ヤンバルの自然が育んだ果実の香りを、日々の食卓で気軽に楽しめるよう仕上げました。沖縄ならではのフルーツの個性を最大限に引き出し、焼肉はもちろん、炒め物やBBQなど幅広い料理に使える万能だれとして仕上げています。

紀ノ国屋 沖縄県産パイナップルの焼肉のたれ（200g）

沖縄県産パイナップル果汁を使用し、やや甘口の味わいが特長。肉の旨みを引き立てる自然な甘さで、焼肉はもちろん、チキンソテー、炒め物、BBQにも相性抜群です。

沖縄県産パイナップルの焼肉のたれを使用した豚肉のソテーパイナップル果汁を使用したやや甘口な味わい

「沖縄県産パイナップルの焼肉のたれ」を使った、甘みと香りが引き立つ豚肉のソテー。

フレッシュなパイナップルの風味が肉の旨みを包み込み、食欲をそそる一品に仕上がります。

紀ノ国屋 シークヮーサーとカーブチーの焼肉のたれ（200g）

沖縄在来種の柑橘「カーブチー」と「シークヮーサー」を使用。甘みと酸味が調和した爽やかな香りと、やや辛口のキレが特長です。 豚肉、牛肉はもちろん、魚介や野菜炒めにもよく合います。

シークヮーサーとカーブチーの焼肉のたれを使用した牛肉炒め沖縄柑橘の酸味とやや辛口のキレが特長

「シークヮーサーとカーブチーの焼肉のたれ」で仕上げた、爽やかな酸味が香る牛肉の炒め物。 柑橘のキレが脂の旨みを引き締め、食欲をそそる味わいに。

■料理の幅が広がる沖縄フルーツの万能だれ

・焼肉のつけだれ

・もみだれに

・豚肉炒めに

・鶏肉のソテーに

・牛肉炒めや野菜炒めに

・BBQの味付けに

・魚介のソテーにも相性◎

沖縄フルーツの香りが、いつもの料理をひと味違う特別な一皿に仕上げます。

※お使いになる前によく揉んでなじませてください。

オンラインストアでの購入はこちら

●紀ノ国屋 沖縄県産パイナップルの焼肉のたれ

https://www.super-kinokuniya.jp/c/008/049/1005-4960320043063

●紀ノ国屋 シークヮサーとカーブチーの焼肉のたれ

https://www.super-kinokuniya.jp/c/008/049/1005-4960320043070

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