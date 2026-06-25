TVアニメ「SKET DANCE」の描き下ろし バンドver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「SKET DANCE」の商品9種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「SKET DANCE」の商品の受注を6月22日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/957?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

ボッスン、ヒメコ、スイッチ、安形 惣司郎、椿 佐介、加藤 希里の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし バンドver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし バンドver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 椿 佐介&加藤 希里 バンドver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし バンドver. トレーディングクリアダイカットステッカー

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（最大約）70×46mm

素材 ：PET、PP

▼描き下ろし バンドver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,675(税込)

種類 ：全17種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし バンドver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,675(税込)

種類 ：全17種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし バンドver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし ボッスン バンドver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全6種（ボッスン、ヒメコ、スイッチ、安形 惣司郎、椿 佐介、加藤 希里）

サイズ：本体：（約）21.5×11.4cm 台座：（約）6.9×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし バンドver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし ボッスン バンドver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全6種（ボッスン、ヒメコ、スイッチ、安形 惣司郎、椿 佐介、加藤 希里）

サイズ：本体：（約）15.3×8.2cm 台座：（約）5×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし バンドver. BIGアクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし ボッスン バンドver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。



カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全6種（ボッスン、ヒメコ、スイッチ、安形 惣司郎、椿 佐介、加藤 希里）

サイズ：（約）99×69mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし バンドver. 100mm缶バッジ

※画像は「描き下ろし ボッスン バンドver. 100mm缶バッジ」を使用しております。



カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715(税込)

種類 ：全6種（ボッスン、ヒメコ、スイッチ、安形 惣司郎、椿 佐介、加藤 希里）

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/957?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)篠原健太/集英社・開盟学園生活支援部・テレビ東京