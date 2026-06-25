TVアニメ「魔術師クノンは見えている」のトレーディングアクリルスタンド、トレーディング場面写アクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「魔術師クノンは見えている」の商品7種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「魔術師クノンは見えている」の商品の受注を5月20日（水）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2053?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングアクリルスタンド

クノン・グリオン、ジェニエ・コース、イコ・ラウンド、ミリカ・ヒューグリア、ゼオンリー・フィンロールのイラストをアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）69×44mm 台座：（約）44×19mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング場面写アクリルカード

クノン・グリオン、ジェニエ・コース、イコ・ラウンド、イクシオ・グリオン、ミリカ・ヒューグリア、ゼオンリー・フィンロール、リンコ・ラウンド、レイエス・セントランス、ハンク・ビート、リーヤ・ホースの印象的なシーンをアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング缶バッジ

クノン・グリオン、ジェニエ・コース、イコ・ラウンド、ミリカ・ヒューグリア、ゼオンリー・フィンロールのイラストを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写イラストカード

クノン・グリオン、ジェニエ・コース、イコ・ラウンド、イクシオ・グリオン、ミリカ・ヒューグリア、ゼオンリー・フィンロール、リンコ・ラウンド、レイエス・セントランス、ハンク・ビート、リーヤ・ホースの印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼マルチデスクマット

※画像は「クノン・グリオン マルチデスクマット」を使用しております。

クノン・グリオン、ミリカ・ヒューグリア、ゼオンリー・フィンロール、レイエス・セントランスのイラストをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全4種（クノン・グリオン、ミリカ・ヒューグリア、ゼオンリー・フィンロール、レイエス・セントランス）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼BIGアクリルスタンド

※画像は「クノン・グリオン BIGアクリルスタンド」を使用しております。

クノン・グリオン、ジェニエ・コース、イコ・ラウンド、ミリカ・ヒューグリア、ゼオンリー・フィンロールのイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全5種（クノン・グリオン、ジェニエ・コース、イコ・ラウンド、ミリカ・ヒューグリア、ゼオンリー・フィンロール）

サイズ：本体：（約）15.5×12.3cm 台座：（約）7.5×3.7cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼A3マットポスター

※画像は「クノン・グリオン A3マットポスター」を使用しております。

クノン・グリオン、ジェニエ・コース、イコ・ラウンド、ミリカ・ヒューグリア、ゼオンリー・フィンロールのイラストを、A3サイズのマットコート紙を使用したポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全5種（クノン・グリオン、ジェニエ・コース、イコ・ラウンド、ミリカ・ヒューグリア、ゼオンリー・フィンロール）

サイズ：A3

素材 ：マットコート紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2053?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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