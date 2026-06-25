【わかさ生活】旬の桃とブルーベリーをふんだんに使用した「ブルーベリー×ブルーベリー with 桃アフタヌーンティー」が期間限定で登場！

株式会社わかさ生活

株式会社わかさ生活(本社：京都市下京区)は、2026年7月1日(水)～8月31日(月)までWAKASA＆CO. KYOTO京都四条店2階 LOUNGEにて、「ブルーベリー×ブルーベリー with 桃アフタヌーンティー」を販売いたします。

今年の夏は、みずみずしく甘い「桃」とわかさ生活でおなじみの甘酸っぱい「ブルーベリー」を主役に、夏らしく爽やかに仕上げたこだわりのメニューをご用意いたしました。

お食事やスイーツの美味しさを引き立てる、香り豊かなオリジナルブルーベリーティーとも相性抜群です。見た目にも涼やかで、遊び心あふれるラインナップを心ゆくまでお楽しみください。

◆メニュー詳細

【セイボリー（お食事）】

・桃の冷製パスタ

桃をたっぷりと使用した一品。白だしで親しみやすさを出し、ライムでさっぱりとした味に仕上げました。旬の桃を存分にお楽しみください。

・黒酢れんこんサラダ

カリッとした蓮根チップスが食感のアクセントとなるサラダです。

ブルーベリー生果実の爽やかな酸味とお楽しみ下さい。

・ケークサレ

夏野菜をふんだんに使用し、程よい塩味を感じられるお食事ケーキです。

・桃とブルーベリーのフルーツサンド

爽やかな桃のクリームに、ブルーベリーと桃をたっぷりサンドした一品。

【デザート】

・ブルブルくんムース ～ミント香るジュレ添え～

ブルーベリーの風味豊かなムースに、爽やかな香りのミントジュレとブルーベリーの果実を添えました。なめらかな口溶けと甘酸っぱい味わいが調和した、爽やかなデザートです。

・桃のショートケーキ

ふんわり軽い口溶けのケーキに、爽やかな桃のクリームで仕上げました。

・ブルーベリータルト

香ばしく焼き上げたタルト生地にブルーベリージャム・生クリームそしてブルーベリーをたっぷりと使用したタルトです。

・グラデーションゼリー

100%ブルーベリージュースを使用したゼリーと、甘い桃のゼリー。間にミントのジュレを挟むことで甘すぎず、すっきりと食べられる一品です。

・バターサンド

ふんわり軽い口溶けのバタークリームにたっぷりのブルーベリーを練り込み、可愛いブルブルくんの形に焼き上げた香ばしいシュクレにサンドしました。ブルーベリーの爽やかさとバタークリームの濃厚な味をお楽しみください。

・ブルーベリーオペラ

ブルーベリーバタークリームとブルーベリーエキスを練り込んだガナッシュを贅沢に使用し、アーモンドをたっぷり練り込んだ生地でサンドしました。濃厚で贅沢なオペラをお楽しみください。

【オプションメニュー】1000円（税込）

・ブルーベリーと桃のパフェ

ブルーベリーを贅沢に詰め込み、桃の果肉入りシャーベットを乗せて、

サクサク食感の濃厚ブルーベリーメレンゲを飾りました。

◆サービス概要

料 金：6500円+オプション1000円（税込）

期 間：2026年7月1日(水)～8月31日(月)

場 所：WAKASA＆CO. KYOTO京都四条店2階 LOUNGE

予約方法：わかさ生活ショッピングサイト

https://shop.wakasa.jp/shop/a/aafternoontea202607/?utm_source=prtimes&utm_medium=lounge&utm_campaign=260625(https://shop.wakasa.jp/shop/a/aafternoontea202607/?utm_source=prtimes&utm_medium=lounge&utm_campaign=260625)

◆WAKASA＆CO.KYOTO 京都四条店

私たちはこれまでサプリメントを通して、ブルーベリーの魅力をお届けしてきました。

その中で「もっと身近に、五感で楽しんでほしい」という想いから、

ブルーベリー専門店WAKASA＆CO.を京都にオープンしました。

ブルーベリーのその味や色、健康のチカラを、見て・味わって・感じてください。

ここから、ブルーベリーの新しい楽しみがきっと見つかります。

〈フロアガイド〉

１階 「BLUEBERRY CAFE」

「WAKASA＆CO.STYLE」

２階 「LOUNGE」「わかさの舞台」

３階 「ブルーベリーの森」

４階 「メノコト薬店」「角谷建耀知文庫」

５階 「メノコト神社」

2階 LOUNGE