大規模恋活イベントが、もっとおもしろくなる。CoupLinkにイベント向けマッチング機能が登場

株式会社リンクバル

株式会社リンクバル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉弘和正、証券コード：6046、以下「リンクバル」）が運営するマッチングアプリ「CoupLink（カップリンク）」は、MEGA LOVE FESや・水族館貸切りイベントなど大規模恋活イベント向けのマッチング機能を2026年6月24日にリリースいたしました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4786/table/738_1_e95cde174e428eb2df74fa88c85f29dd.jpg?v=202606251051 ]

■背景・課題

machicon JAPANで掲載されている「MEGA LOVE FES」「夜の水族館まるごと出会いの舞台」など、大規模恋活イベントは今や1,000名を超える規模にまで成長しました。会場を丸ごと使った非日常の体験、大人数だからこそ生まれる出会いの偶然性と熱量──そんな唯一無二の体験が、多くの参加者に支持されています。

CoupLinkは、そのイベント体験をその可能性をさらに広げるべく 、イベント向けマッチング機能を追加しました。参加者一覧で気になる方をチェックしたり、ランダムマッチングで偶然の出会いを演出したりと、 会場での高揚感をアプリがさらに後押しします。メッセージ機能はイベント後も継続して利用できるため、アプリを通じて当日だけで終わらない出会いをサポートします。

■追加機能

- 参加者一覧（参加者タブ）イベント当日の参加者をアプリ内で一覧表示します。ログイン順に並び、年齢・職業・身長・休日・タバコ・お酒などのフィルターで気になる方を絞り込むことができます。プロフィールを開いて3パターンの定型文または自由記載でメッセージを送ることが可能で、イベント後も引き続きやりとりを続けられます。「会場では声をかけるタイミングを逃してしまった」「もう少し話したかったけれど次のグループに移動してしまった」──そんなときでも、アプリ越しなら気軽に一歩踏み出せます。- ランダムマッチング（マッチングタブ）※イベント当日限定ボタンを1回押すだけで、待機中の異性とランダムにマッチングします。参加意思のある方同士のみマッチングするため断られる心配がなく、「誰かと話したいけど自分から声をかけるのが苦手」という方でも、ゲーム感覚で出会いのきっかけをつかめます。

■対象イベント

本機能は、machicon JAPANで掲載されている100名以上規模の大規模街コンイベントに順次対応予定です。

- MEGA LOVE FES（machicon JAPAN主催 全国9都市以上、累計参加者10,000名突破）- 夜の水族館まるごと出会いの舞台シリーズ

【機能概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4786/table/738_2_8f5fac147a22d1973125f1802ec512dd.jpg?v=202606251051 ]

「CoupLink」は今後も、リアルな出会いの場とアプリをつなぐ機能を拡充し、どんな方でも自分らしいペースで出会いを楽しめる体験を提供してまいります。

■株式会社リンクバルとは（https://linkbal.co.jp/(https://linkbal.co.jp/)）

リンクバルは「出会いを作るプロ集団」として、人との出会いに楽しさを見出してもらえるよう、一人ひとりの可能性が広がる様々な「出会い」をワンストップでつなぐプラットフォームを提供しています。事業は、イベントECサイト『machicon JAPAN』や恋活・婚活マッチングアプリ『CoupLink』、1対1で出会えるカフェラウンジ『1on1 for Singles』で出会いのきっかけをつくり、当社は多くのパートナー企業様をはじめ様々なステークホルダーとのつながりによって大きく成長してきました。つながりの大切さを知っているからこそ、そこから生まれる感動や刺激をユーザーの皆様に届けてまいります。

【提供サービス】

・machicon JAPAN（https://machicon.jp/(https://machicon.jp/)）

machicon JAPAN（マチコンジャパン）は、日本全国で行われるオンライン・オフラインイベントを掲載しております。独身男女の出会いの場だけではなく、さまざまな体験や学び、あらゆる魅力的な「コト」をラインナップし、ワンストップ型の『コト消費のプラットフォーム』を目指しています。

・CoupLink（https://couplink.jp/(https://couplink.jp/)）

CoupLink（カップリンク）は、真剣に恋活・婚活をはじめたい人のためのマッチングアプリです。お客様の「恋人を作りたい」という想いは、私たちのミッションでもあり、「お客様一人ひとりの恋人ができるまでをサポートする」をコンセプトに運営しています。

・KOIGAKU（https://machicon.jp/koigaku/(https://machicon.jp/koigaku/)）

KOIGAKU（コイガク）は 、恋に悩む大人の女性の恋愛を応援する「恋を学ぶ」情報サイトです。

・1on1 for Singles（https://1on1.singles(https://1on1.singles)）

全ての「おひとり様」に向けた新たな1対1の出会いのサービスです。ワンランク上のプレミアムな空間で、上質な出会いをお届けいたします。

■運営会社

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/4786/table/738_3_db4fb0746bc9288cea86e2475244566b.jpg?v=202606251051 ]