合同会社TOKYO MYSTERY CIRCUS（所在地：東京都新宿区、代表社員：加藤隆生）は、新作リアル脱出ゲーム『ダイナマイトジャケットからの脱出』を、本日2026年6月25日(木)より東京ミステリーサーカスにて開催することを発表いたします。 ★イベント特設サイト：https://mysterycircus.jp/s/dynamitejacket/

■実際にジャケットを着用して仕掛けられた謎を解き明かす、ハラハラドキドキの没入体験！

『ダイナマイトジャケットからの脱出』とは、爆弾付きのジャケットを実際に身に着けて建物の中を巡りながら、2人で協力して制限時間内に爆弾解除を目指す、体験型ゲーム・イベントです。 プレイヤーは、訪れた古着屋で着せられた鍵やイラストなどのさまざまなギミックや謎が仕掛けられたジャケットの謎を解き明かし、爆弾の解除を目指します。まさにアクション映画で事件に巻き込まれた主人公さながらの体験をお楽しみいただけます。

■クレイジーな古着屋が新宿に出現!? ジャケットビジュアルとこだわりの店内を公開！

本日のイベントスタートに合わせて、物語の舞台となる古着屋「クレイジーウェア」の店内、そしてプレイヤーが実際に着用する「ダイナマイトジャケット」の写真を公開。 アバンギャルドでクレイジーな世界観を表現した空間は、非日常の世界へとプレイヤーを誘います。実際に爆弾付きのジャケットを着て、プレイヤー以外のお客さんも行き交う建物の中へと繰り出す体験は、本イベントならではのスリルに満ちたシチュエーションです。

■制作の裏側を覗き見できる制作秘話が読める感想投稿キャンペーンも実施

イベント参加後、ハッシュタグ「#ダイナマイト脱出」をつけてSNSに感想を投稿いただいた方全員に、「メインビジュアルカード」をプレゼントいたします。特典のメインビジュアルカードには、「ダイナマイトジャケット」の仕掛け人である天才デザイナー・番田レイジ（CV：杉田智和）のこだわりや、制作秘話が読める二次元コード付きとなっています。イベント後も本ゲームのクレイジーな世界観をより一層楽しめること間違いなしです。 ジャケットを着用した記念写真や怪しげな古着屋「クレイジーウェア」の店内の写真を添えて、ぜひ熱い体験をシェアしましょう。 本日スタートのリアル脱出ゲーム『ダイナマイトジャケットからの脱出』。没入感と非日常的なシチュエーションを存分に楽しめる本イベントを、ぜひその身でご体験ください！

『ダイナマイトジャケットからの脱出』 概要

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

〈補足情報〉東京ミステリーサーカスとは

施設名：TOKYO MYSTERY CIRCUS(東京ミステリーサーカス) 所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-27-5 APMビル (JR 新宿駅東口 徒歩 7 分／西武新宿駅 徒歩 2 分) 料金：入場無料 ※別途コンテンツごとのチケット制 ☆「東京ミステリーサーカス」オフィシャルサイト：https://mysterycircus.jp ☆「東京ミステリーサーカス公式Instagramアカウント：http://instagram.com/kumakey_tmc/ ☆「東京ミステリーサーカス」公式Xアカウント：https://x.com/T_MysteryCircus