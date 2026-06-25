【UNDER R】“A24 ” ポップアップストアがUNDER R 千駄ヶ谷店＆大阪店に登場!!!

株式会社リトルリーグ

UNDER R千駄ヶ谷店と大阪店では、2026年7月10日(金)から7月24日(金)までの期間、『ムーンライト』『ミッドサマー』『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』などで知られる気鋭の配給会社 A24によるポップアップストア「A24 × UNDER R POP UP STORE」を開催いたします。

大ヒットホラー『TALK TO ME／トーク・トゥ・ミー』を手掛けたダニー＆マイケル・フィリッポウ兄弟監督によるA24新作ホラー『ブリング・ハー・バック』の日本公開日となる7月10日(金)に合わせ、UNDER R千駄ヶ谷店・大阪店にて特別な空間を展開いたします。A24とUNDER Rによる新作アパレルコレクションをはじめ、A24の世界観を感じられる書籍や雑貨、日本国内では未展開となる貴重なアイテム、さらにA24レコードバーの展開など、多彩なラインナップをご用意いたします。また、UNDER RとA24、そして国内外で活躍するアーティストを交えたトリプルコラボレーションアイテムも登場いたします。

映画の持つ不穏で没入感のある世界観と、UNDER Rならではのカルチャー感覚が交差する期間限定ストア。また期間中は、千駄ヶ谷店限定で中目黒の人気ジェラートショップ JOHN’S ICE CREAM TOKYO によるスペシャルなアイスクリームスタンドも登場。静岡県・杉山牧場のミルクを使用したジェラートをベースに、クッキーやスプリンクルなどでカスタムを楽しめるほか、UNDER Rのために制作された限定デザインも展開いたします。ファッション、アート、映画、フードが交差する、A24とUNDER Rによる特別な空間をぜひお楽しみください。

『ブリング・ハー・バック』(7月10日（金）公開）

父親を亡くしたアンディと目の不自由なパイパー兄妹は、とても親切な里親ローラの元で暮らすことになる。そこには言葉を話さない少年オリバーが一緒に住んでいた。ローラの異様なまでの愛情にアンディは違和感を覚えながらも新たな生活を始めるのだが……。ある日を境にこの家で起こる不穏な出来事、家の周りに点在する謎の円のモチーフ、そしてオリバーの存在。それらが全て繋がった時、隠されていたローラの〈恐るべき願い〉が明かされる──。

【A24 × UNDER R POP UP STORE】

UNDER R 千駄ヶ谷店

住所：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-6-3 1F

開催日：2026年7月10日(金)~7月24日(金)

営業時間：11:00~19:30

TEL：03-6804-1519

UNDER R 大阪店

住所：〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江2-4-4 EDGE 南堀江 1F

開催日：2026年7月10日(金)~7月24日(金)

営業時間：11:00~20:00

TEL：06-7632-5239

Special Site :https://contents.ronherman.jp/lp_20260625_underr_a24?logo=underrbkLook Book :https://look.ronherman.jp/lookbook_2026fw_underr_a24?logo=underrbkInstagram :https://www.instagram.com/under_r_tokyo/

【ITEM LINEUP】

A24×UNDER R T-Shirt

Price：\9,900

Color：White/Black/Top Gray/Pink/Blue/Red/Navy/Beige

A24×UNDER R×ZATTO ZATTO PRINT T-Shirt

Price：\20,900

Color：White/Black

A24×Dickies×UNDER R Flex Chino Pants

Price：\14,300

Color：Black/Beige/Green/Navy/Gray

A24×UNDER R Cap

Price：\7,700

Color：Off White/Black

A24×UNDER R Tote Bag

Price：\3,300

Color：White/Red/Yellow/Purple/Black

A24×UNDER R Socks

Price：\2,200

Color：White/Black

A24×UNDER R Sticker Pack

Price：\3,300

『JOHN’S ICE CREAM TOKYO』

静岡県杉山牧場で作られた極上のジェラートとクッキーやスプリンクルでカスタムメイドが楽しめる新感覚のジェラートショップ。UNDER Rの特別なデザインも期間限定で登場いたします。

※各日、なくなり次第終了となります。