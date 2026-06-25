インディーゲームレーベル「ヨカゼ」新商品をONLINE PARCOにて受注販売開始！

株式会社パルコ

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下パルコ)は、2026年6月25日(木)から7月12日(日)の期間、インディーゲームレーベル「ヨカゼ」の新商品の受注販売を行います。

今回の新商品は、夏の訪れをテーマに「ヨカゼ」らしさを感じられるアイテムを制作いたしました。

「ヨカゼ」初となるTシャツは、今回の「ヨカゼ」サマーセールで初披露となった、なのはな氏のビジュアルが描かれ、ブラック・ホワイト・ネイビーの3色展開。

また本ビジュアルと、2025年のサマーセールで披露したビジュアルのアクリルキーホルダーも新登場。

さらに、夏の夜を楽しむためのグッズとして「ヨカゼのランタン」も発売いたします。

【企画概要】「ヨカゼ2026summer」オリジナルグッズ受注販売

●受注期間／2026年6月25日(木)17:00～7月12日(日) 23:59

●発送予定／2026年8月末以降順次発送 予定

●販売場所／ヨカゼ公式ONLINE SHOP（ONLINE PARCO）

https://online.parco.jp/shop/c/cs090003/

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

受注グッズ一覧

- ヨカゼのTシャツ 2026 summer ver. 各4,950円(税込)

【COLOR】ブラック / ホワイト / ネイビー /

【SIZE】各M / L / XL

- アクリルキーホルダー 各770円(税込)2025 ver. / 2026 ver.

ゲームレーベル「ヨカゼ」

- ヨカゼのランタン 3,080円(税込)ヨカゼのTシャツ 2026 summer ver. ブラックヨカゼのTシャツ 2026 summer ver. ホワイトヨカゼのTシャツ 2026 summer ver. ネイビーアクリルキーホルダーヨカゼのランタン

「ヨカゼ」は、情緒のある体験を持つゲームをリリースするために立ち上げられました。グラフィック、音楽、テキストやゲーム性という様々な要素が折り合わさり、思わず世界に浸ってしまうような作品をラインナップしています。

ヨカゼ公式Webサイト：https://www.yokazegames.com/

『PARCO GAMES（パルコゲームズ）』

パルコのゲームレーベル・PARCO GAMES は、開発支援からパブリッシング、マーケティング、二次展開までを一貫して手掛け、オンラインと実店舗を融合させた独自のプロモーションやメディアミックス展開を推進しております。特にパブリッシング事業ではインディーゲーム領域に注力し、クリエイターの個性を尊重しながら新たなゲームカルチャーの創出を目指します。

また、PARCO GAMES はパブリッシングのみならず、ゲームカルチャーに関連する取り組みを総合的かつ多様に発展させながら、事業の推進およびブランド全体としての成長を目指しています。

■公式HP：https://games.parco.jp/

■X：https://x.com/parco_games

■YouTube：https://www.youtube.com/@parco_games

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