インディーゲームレーベル「ヨカゼ」新商品をONLINE PARCOにて受注販売開始！
株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下パルコ)は、2026年6月25日(木)から7月12日(日)の期間、インディーゲームレーベル「ヨカゼ」の新商品の受注販売を行います。
今回の新商品は、夏の訪れをテーマに「ヨカゼ」らしさを感じられるアイテムを制作いたしました。
「ヨカゼ」初となるTシャツは、今回の「ヨカゼ」サマーセールで初披露となった、なのはな氏のビジュアルが描かれ、ブラック・ホワイト・ネイビーの3色展開。
また本ビジュアルと、2025年のサマーセールで披露したビジュアルのアクリルキーホルダーも新登場。
さらに、夏の夜を楽しむためのグッズとして「ヨカゼのランタン」も発売いたします。
【企画概要】「ヨカゼ2026summer」オリジナルグッズ受注販売
●受注期間／2026年6月25日(木)17:00～7月12日(日) 23:59
●発送予定／2026年8月末以降順次発送 予定
●販売場所／ヨカゼ公式ONLINE SHOP（ONLINE PARCO）
https://online.parco.jp/shop/c/cs090003/
※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。
受注グッズ一覧- ヨカゼのTシャツ 2026 summer ver. 各4,950円(税込)
【COLOR】ブラック / ホワイト / ネイビー /
【SIZE】各M / L / XL
- アクリルキーホルダー 各770円(税込)
2025 ver. / 2026 ver.
- ヨカゼのランタン 3,080円(税込)
ヨカゼのTシャツ 2026 summer ver. ブラック
ヨカゼのTシャツ 2026 summer ver. ホワイト
ヨカゼのTシャツ 2026 summer ver. ネイビー
アクリルキーホルダー
ヨカゼのランタン
ゲームレーベル「ヨカゼ」
「ヨカゼ」は、情緒のある体験を持つゲームをリリースするために立ち上げられました。グラフィック、音楽、テキストやゲーム性という様々な要素が折り合わさり、思わず世界に浸ってしまうような作品をラインナップしています。
ヨカゼ公式Webサイト：https://www.yokazegames.com/
『PARCO GAMES（パルコゲームズ）』
パルコのゲームレーベル・PARCO GAMES は、開発支援からパブリッシング、マーケティング、二次展開までを一貫して手掛け、オンラインと実店舗を融合させた独自のプロモーションやメディアミックス展開を推進しております。特にパブリッシング事業ではインディーゲーム領域に注力し、クリエイターの個性を尊重しながら新たなゲームカルチャーの創出を目指します。
また、PARCO GAMES はパブリッシングのみならず、ゲームカルチャーに関連する取り組みを総合的かつ多様に発展させながら、事業の推進およびブランド全体としての成長を目指しています。
■公式HP：https://games.parco.jp/
■X：https://x.com/parco_games
■YouTube：https://www.youtube.com/@parco_games
■TikTok：https://www.tiktok.com/@parco_games