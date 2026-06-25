「このまち電気」サービス提供エリアを中部・北陸・四国へ拡大

広島ガス株式会社

広島ガス株式会社（以下「当社」）は、2025年2月から、クリアな料金体系である市場連動型電気料金メニュー「このまち電気」をご提供しております。

2026年8月3日よりサービス提供エリアを拡大し、中部エリア（※1）、北陸エリア（※2）および四国エリア（※3）にて「このまち電気」の提供を開始いたしますので、お知らせいたします。また、これに先立ち、2026年7月6日より先行申込の受付を開始いたします。

このたびのサービス提供エリアの拡大により、「このまち電気」の提供エリアは、1都31県（一部地域を除く）に拡大いたします。今後は、他エリアへの展開も視野に、サービス提供エリアの拡充を検討してまいります。

当社はこれからも「このまち電気」を通じて、電力市場において新たな価値を創造するとともに、お客さま一人ひとりの快適な暮らしと、環境への優しさの両立により、サステナブルな社会の実現をめざしてまいります。

※「このまち電気」サービス提供エリアおよび料金メニューの拡充内容

・2025年2月27日：中国エリア（※4）において「このまち電気（低圧電灯）」を販売開始

・2025年9月25日：東北エリア（※5）および関東エリア（※6）への

「このまち電気（低圧電灯）」サービス提供エリア拡大

・2026年1月20日：「このまち電気（低圧動力）」申し込み受付開始

・2026年8月3日：中部エリア、北陸エリアおよび四国エリアへのサービス提供エリア拡大

※1 中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域

※2 北陸電力送配電株式会社の供給区域

※3 四国電力送配電株式会社の供給区域

※4 中国電力ネットワーク株式会社の供給区域

※5 東北電力ネットワーク株式会社の供給区域

※6 東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域

１．対象の料金メニュー

広島ガス新キャラクター「デンキー」

・このまち電気（低圧電灯）

・このまち電気（低圧動力）

２．サービス提供開始日（中部エリア、北陸エリアおよび四国エリアのお客さま）

2026年8月3日（月）

３．お申し込み受付開始日（中部エリア、北陸エリアおよび四国エリアのお客さま）

2026年7月6日（月）11：00開始予定

４．お申し込み受付方法

専用ホームページにて受付いたします。

５．このまち電気の概要・詳細

「このまち電気」お申し込み受付ページ :https://konomachidenki-mb.hiroshima-gas.co.jp/Subscribe/Subscribe/MailRegistration/

以下ページをご参照ください。

６．本件に関するお問い合わせ先

このまち電気 HP :https://konomachidenki.hiroshima-gas.co.jp/広島ガス HP：プレスリリースページ :https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/w_new/release/2026/konomachidenki0625.htm

広島ガス株式会社 総務部 広報室（TEL：082-252-3000）