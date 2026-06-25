夏の天体観測を高槻市の安満遺跡公園で

高槻市

令和8年7月26日（日曜日）、駅から徒歩10分の中心市街地に位置する街ナカ公園・安満遺跡公園で「夏の夜空のミニ観望会」が開催。望遠鏡で月のクレーターや夏の星座観察をボランティアスタッフの解説付きで楽しむことができます。

広さ約22ヘクタールの広大な敷地を誇り、駅から徒歩10分の中心市街地に位置している安満遺跡公園で、夏の星座などの観望を気軽に楽しめる、毎年多くの来場者でにぎわう人気イベントを今年も開催します。

当日は、ボランティアグループ「こども達に星を観せる会」のメンバーから星座の探し方や望遠鏡の使用方法を聞きながら、公園に設置される望遠鏡で夜空を観察します。夏の大三角形、七夕の織り姫星とひこ星、はくちょう座やさそり座といった夏の代表的な星座のほか、普段は肉眼で観ることができない月のクレーターも観察できるなど美しい夏の夜空をお楽しみいただけます。望遠鏡の持ち込みも自由。申し込み不要で当日参加可能です。

また、観望会当日には、同会メンバーから望遠鏡の仕組みや構造について学びながら一緒に望遠鏡を手作りするワークショップも開催。こちらのイベントにもぜひお越しください。

【イベント概要】

1.夏の夜空のミニ展望会

日時：令和8年7月26日（日曜日）19時から21時まで ※雨天・曇天は中止

会場：安満遺跡公園パークセンター前（高槻市八丁畷町12番3号）

費用：無料

申し込み：不要

内容：月と夏の夜空の天体観測、ボランティアスタッフによる解説など

2.工作ワークショップ 手作り望遠鏡で月を観察しよう

日時：令和8年7月26日（日曜日）14時から15時30分までと16時から17時30分まで

場所：安満遺跡公園パークセンター

定員：申込順各20組

※7月12日（日曜日）から申込受付開始

対象：小学生 ※要保護者同伴

参加費：500円

申込方法：下記ホームページから申込

https://www.seibu-la.co.jp/park/ama-sitepark/event/%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97-%e6%89%8b%e4%bd%9c%e3%82%8a%e6%9c%9b%e9%81%a0%e9%8f%a1%e3%81%a7%e6%9c%88%e3%82%92%e8%a6%b3%e5%af%9f%e3%81%97%e3%82%88

【安満遺跡公園へのアクセス】

JR「高槻駅」から徒歩13分、阪急「高槻市駅」から徒歩10分 ※公共機関をご利用ください

【関連ホームページ】

安満遺跡公園ホームページ

https://www.seibu-la.co.jp/park/ama-sitepark/

【問い合わせ先】

安満遺跡公園パートナーズ

電話：072-648-4725