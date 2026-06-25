高槻市内の書店とオリックス・バファローズがコラボし選手のサインが当たるキャンペーン実施

高槻市

高槻市では、グルメ、歴史などから一つのジャンルを絞り、その分野が好きな人に対して深くPRする観光プロモーション「BOTTOたかつき」を展開。その中の一つが「BOTTOブックス」で、「書店振興」をテーマに市内書店と連携しながら本や書店の楽しさを伝える企画を実施しています。

今回、経済産業省の書店振興プロジェクトチームと連携し、プロスポーツと書店振興を掛け合わせた取組を企画。平成24年から毎年高槻市の球場でファーム公式戦を開催しているプロ野球オリックス・バファローズと市内の書店5店舗がコラボします。ゴールデングラブ賞やベストナインの受賞経験もある同球団の宗佑磨選手の「推し本」か、企画参加書店が「野球」をテーマに選んだ書籍のいずれかを購入すると、同球団のノベルティ（ステッカー）を進呈（なくなり次第終了）。さらに、7月11日（土曜日）、7月12日（日曜日）に開催されるオリックス・バファローズと阪神タイガースのファーム・リーグ公式戦でバファローズ選手のサインなどがあたる抽選会に参加できる抽選券をプレゼントします。

ぜひ、書店に足を運んでいただき、おすすめ本を手に取ってみてください。また、プロ野球の迫力あるプレーを高槻で体感してください。

【キャンペーン概要】

実施期間：令和8年6月24日（水曜日）から7月11日（土曜日）まで

企画参加書店：

紀伊國屋書店 高槻阪急スクエア店（白梅町4番1号 高槻阪急スクエア 5階）

ジュンク堂書店 松坂屋高槻店（紺屋町2番1号 松坂屋高槻店 4階）

大垣書店 高槻店 （芥川町1丁目2番 アクトアモーレ1階）

ブックファースト エミル高槻店（城北町二丁目1番18号 エミル高槻 2階）

未来屋書店 高槻店（萩之庄三丁目47番2号）

内容：

対象書籍購入者に、（１）オリックス・バファローズステッカーと（２）7月11日（土曜日）、7月12日（日曜日）開催のオリックス・バファローズと阪神タイガースのファーム・リーグ公式戦で行われる抽選会（バファローズ選手のサインなどがあたる）の抽選券をプレゼント

※1冊購入ごとにステッカー１枚と抽選券１枚をお渡しします。（購入上限なし）

※7月11日（土曜日）、7月12日（日曜日）の公式戦のチケットは別途購入が必要。抽選券は両日共通

対象書籍：

宗佑磨選手の推し本 転校生とクラスメートの交流を描いた心温まる児童向け書籍「宇宙人のいる教室」

書店選定書籍 各書店店頭にてご案内

【関連ホームページ】

書店振興企画「プロスポーツ×書店」本を買って野球場へ行こう！（高槻市ホームページ）

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/59/179288.html