「カープ女子」うえむらちかが描く、終戦直後の広島、ソフトボール部の青春群像！ 『1946年の女子塁球部』2026年6月29日（月）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、書籍『1946年の女子塁球部』（著：うえむらちか）を、2026年6月29日（月）に発売いたします。

本作の著者は、女優・タレント・作家として活躍中のうえむらちか氏。近年では「カープ女子」としても有名で、多数の著書・連載を持っている方です。

そんなうえむら氏が手がけた本作は、自身の祖母の体験を元にしたノンフィクション小説です。

戦後間もない広島を舞台に、原爆の被害から立ち上がる女子ソフトボール部員の奮闘を描いた感動物語となっています。

1946年の女学生青春ストーリーをぜひ、ご一読ください。

■内容紹介

なにもなくなった街。白球を追うことで、前を向けた。

1945年8月6日、広島。小松カズヱ15歳の夏。気がつくと残骸だった。焼け焦げた木材が積み重なり、雲ひとつなかった青空が消え、昼が黒煙で塗り潰された。

そんな街の復旧は驚くべき早さだった。水道と鉄道は当日、電気は翌日に一部ながらも開通。9月25日には、カズヱの通う安田高等女学校が授業を再開した。

取り戻された日常。復学したカズヱの楽しみは学校での運動だった。今日も級友とゴム飛びに興じていると、教師が声をかける。

「小松、ソフトボールやってみんか？」

創部されるソフトボール部。未知のスポーツを学び、練習し、汗を流す少女たち。

1946年の青春を描くノンフィクション小説。

■著者プロフィール

うえむらちか

2007年、ザテレビジョン主催「フレッシュオーディション」 でデビュー。Wacoal主催「Red Fashionista Award 2016」 スポーツ部門にてカープ女子代表として受賞。

著作には、小説「ヤヌス」「灯籠」、漫画「カープごはん。」、書籍「カープ女子2014年の軌跡」。 広島出身。祖母の被爆体験を受け継ぐ家族伝承者として、戦後広島に関する取材を続けている。本作は、祖母の体験に着想を得て、10年の歳月をかけて執筆した。

著者公式サイト

https://www.chikaristore.com/uemurachika/

著者公式Ｘアカウント

https://x.com/UemuraChika

■書誌情報

書名：1946年の女子塁球部

著者：うえむらちか

定価：1,925円（本体1,750円＋税）

発売日：2026年6月29日（月）

仕様：四六判／160ページ

ISBN：978-4-04-811982-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322602001128/)