世界三大バレエの一つ「くるみ割り人形」の全幕公演が高槻市で

高槻市

令和8年12月2日（水曜日）、高槻城公園芸術文化劇場で、世界三大バレエと称されるチャイコフスキーの「くるみ割り人形」の全幕公演が開催。4歳以上から入場可能で、家族で気軽に本格的なロシアバレエを鑑賞できる公演となっています。

「くるみ割り人形」は、「白鳥の湖」「眠れる森の美女」と並ぶ世界三大バレエの一つとして世界で愛されているバレエ。クリスマスイブの不思議な出来事を描いた幻想的な物語と、チャイコフスキーによる美しい音楽が魅力で、世代を問わず楽しめる作品です。出演するモスクワ・クラシック・バレエ劇場は、35年以上に渡りロシアバレエの伝統を受け継ぎ「白鳥の湖」などの古典作品を世界各国で上演してきた実力派バレエ団です。洗練された技術と豊かな表現力による本場ロシアバレエの魅力を存分に味わえます。

今回は「くるみ割り人形」の世界を余すことなく味わえる全二幕を上演。4歳以上から入場可能で、家族そろって本格的なバレエを楽しめる貴重な機会です。ぜひ会場でお楽しみください。

【開催概要】

日時：令和8年12月2日（水曜日）18時30分開演（18時開場）

場所：高槻城公園芸術文化劇場 南館トリシマホール（高槻市野見町6番8号）

アクセス：JR「高槻駅」より徒歩約13分。阪急「高槻市駅」より徒歩約8分

※ 公共交通機関をご利用ください

料金：S席11,000円 S席友の会10,500円 A席8,000円 B席6,000円

※ 全席指定。3歳以下入場不可。

※ 文化庁による「子供舞台芸術鑑賞体験支援事業」として、18歳以下を対象に無料チケットを用意（事前申込必要）。上限枚数に達し次第､受付終了｡

【関連ホームページ】

チャイコフスキー・バレエ劇場「くるみ割り人形」全2幕（高槻城公園芸術文化劇場ホームページ）

https://www.takatsuki-bsj.jp/tat/event/20260403-5303

【本件に関するお問い合わせ先】

高槻城公園芸術文化劇場

電話:072‑671‑9999（10時から17時まで）※月曜休館（祝日を除く）