【横須賀市ふるさと納税】その場で寄附して、その場で返礼品を受け取れる！“現地決済型ふるさと納税”『ゲンチ』を使ってみませんか？

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地 克明）は、現地決済型ふるさと納税サービス『ゲンチ』の運用をスタートしました。より多くの方に、返礼品を通じて横須賀市の魅力を体感していただけるよう、加盟店の拡大を推進しております。

現地決済型ふるさと納税『ゲンチ』とは？

『ゲンチ』は、ふるさと納税の寄附を、スマホ一つでリアルタイムに、その場で行える新サービスです。

【紹介動画はこちらから】

https://youtu.be/Z-i6nscyTuU

■専用アプリ不要。スマホで簡単！

専用アプリをインストールする必要はありません。店頭のポスターやPOPに印字した専用の二次元コードをスマホで読み込むだけで、寄附したい自治体へのふるさと納税が完了。スマホに表示されるデジタルクーポンをお店に提示することで、返礼品をすぐに受け取ることができます。

一般的なふるさと納税ではWebサイト上で寄附をし、お礼の品を配送で受け取るため、寄附と返礼品の受取までに時差があり、現物を確認できるのも後日になります。一方『ゲンチ』では、旅行や出張で地域を訪れたとき、その場（現地）で現物を見ながら、その場（現地）で寄附と返礼品の受取が同時にできます。現地で即時性と納得感ある寄附を体験できる。それが『ゲンチ』の魅力です。

また『ゲンチ』を利用する際、住所などの寄附情報は、寄附後に自宅などで入力することもできますので、よりスピーディに寄附手続を進めることが可能です！旅先や出張先でお気に入りの返礼品を見つけたとき、その場で寄附して返礼品を受け取ることができる。そんな「体験型のふるさと納税」を『ゲンチ』が可能にします。是非、横須賀市に来ていただいた際には、『ゲンチ』によるふるさと納税を通して、横須賀市の魅力を体感してください！

どこで使えるの？ ～『ゲンチ』加盟店と返礼品～

加盟店はどんどん拡大中です！

最新の加盟店情報は以下URLからご覧ください：

https://genchi.1per.jp/lp/yokosuka

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その他

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/600_1_006dc0e153f24520e179e82c62c1ece8.jpg?v=202606250951 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/600_2_6fb1b4258661816a118be179a865871c.jpg?v=202606250951 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/600_3_c889008310d043c821ea257d23797c58.jpg?v=202606250951 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/600_4_de5e521a45c5cb08d31e2f126348a891.jpg?v=202606250951 ]

※お受け取りいただける返礼品の詳細については、各加盟店にてご確認ください。

返礼品の一例：レストランLAUNAでお召し上がりいただけるメニュー（一部）

横須賀市について

ヨコスカネイビーバーガーヨコスカチェリーチーズケーキ

横須賀市は、温暖で穏やかな気候に恵まれ、自然豊かな里山や海岸、三方を囲む海など多彩な景観が広がるまちです。都心からのアクセスも良好で、横浜へ約25分、品川へ約45分、羽田空港へも約50分と便利な立地にあります。

戦後ジャズ発祥の地としての音楽文化や、ペリー来航に象徴される近代日本開国の歴史、映画やアニメ・ゲームなどのサブカルチャーが融合し、伝統と異国文化、懐かしさと新しさが共存する、ここでしか味わえない独特な魅力を放っています。食の面でも、さまざまな海の幸やよこすか野菜をはじめとした新鮮な地場食材が豊富な横須賀。ぜひ一度お越しください。

横須賀市ふるさと納税ホームページ

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/shisei/kifu/furusato/index.html

横須賀紹介ムービー

https://www.youtube.com/watch?v=yO6EL4cYrGg