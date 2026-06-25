別荘を持たずに自由でゆとりある“別荘暮らし”が楽しめる「スイートヴィラ 那須湯本Yugen」が6月13日に開業

リソルホールディングス株式会社

リソルグループのリソル不動産株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長：佐野 直人、以下、リソル不動産）は、別荘シェア利用事業「リソルステイ」の拡大を図るため、新たに「スイートヴィラ 那須湯本Yugen」を2026年6月13日に開業いたしました。

リソル不動産が提供する別荘シェア事業「リソルステイ」

本施設は昔ながらの湯治場の風情を残す那須湯本温泉の鹿の湯から車で5分という好立地に、深い緑に囲まれ佇んでいます。200平方メートル のひときわゆとりある広い平屋には3つの寝室と広々としたリビング・ダイニングが設けらており、各部屋の大きな窓からはやさしい木漏れ日が差し込みます。ゆとりある空間とそこに差し込む穏やかな光は本施設での滞在に心地よい“余白”を生み、ここを訪れたお客様の時間をより豊かに演出してくれます。

■「リソルステイ」が人気の理由

優雅な別荘暮らしは多くの人々のあこがれではないでしょうか。しかし、実際に別荘を所有しようとすると建築購入費用や維持管理・清掃の問題、あるいは固定資産税や相続に関連した心配事など多くの課題が立ちふさがります。リソル不動産が提供する別荘シェア事業「リソルステイ」は、そのような方々の夢をかなえるために、「暮らすように泊まる。」という新しい旅のスタイルを提案しており、ご自分で別荘を所有する負担や心配を一切することなく、快適な高級別荘での長期滞在を既に多くのお客様にお楽しみいただいております。

■施設外観

■リビング

■主寝室

■ゲストルーム

■浴室

■「スイートヴィラ 那須湯本Yugen」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23271/table/450_1_459dfb061dbbe5d0c27229addb515a74.jpg?v=202606250951 ]

・当施設のご予約や詳細はこちらのページをご覧ください。

https://www.resolstay.jp/details/nasuyugen/

詳細を見る :https://www.resolstay.jp/details/nasuyugen/

■リソル不動産が展開する別荘シェア事業「リソルステイ」

リソル不動産は別荘のシェア利用事業「リソルステイ」を通して、オーナー向けに安心・手間いらずの別荘運営受託サービスを、ご利用者には「暮らすように泊まる。」別荘滞在サービスを両面で提供しています。

オーナーから別荘運営を受託し、貸別荘タイプの宿泊施設「スイートヴィラ」として運営・維持管理をサポート。許認可取得支援などの「開業準備」から、宿泊者の集客に向けた「マーケティング・情報発信」、清掃や24時間緊急事対応等の「施設運営」に至るまで一元管理で提供、オーナーの負担軽減、収益最大化を図ります。

また同時に、ご利用者の満足度向上も実現しており、エリアやシーンにあわせて選べる様々な施設で、期間の異なる3つの滞在スタイル（デイリー・ウイークリー・マンスリー）を提供しており、平日に5連泊していただける最もお得な「ウィークリーステイプラン」は、特に人気となっております。

展開エリア：熱海／真鶴／伊豆／箱根／鎌倉／湘南／軽井沢／八ヶ岳／清里／富士五湖／那須／房総他

展開施設数：約70施設以上（マンスリータイプを含む、2026年3月現在）

■「リソルステイ」・「スイートヴィラ」に関するお問合せ

リソル不動産株式会社 スイートヴィラ事務局：Tel.03-3346-8383［営業時間：平日9:00～18:00］

【関連リンク】

・リソルステイ公式サイト 貸別荘利用者向け

https://www.resolstay.jp/

・リソルステイオーナーズサイト 別荘オーナー向け

https://www.resol-fudousan.jp/

【株主優待】

「スイートヴィラ」シリーズはリソルホールディングス（株）の株主優待制度「RESOL ファミリー商品券」の利用対象施設です。（グループのホテル・ゴルフ場・貸別荘ほか、約80ヶ所で利用可能）

★株主優待制度の詳細はこちら ▶ https://www.resol.jp/ir/kabunushi/

〈本リリースに関する問い合わせ先〉

リソルホールディングス株式会社（RESOLグループ）

広報室／高橋弘毅・長田和将

E-mail:press@resol.jp

URL:https://www.resol.jp

リソルグループでは、3つの「やさしい」（人にやさしい・社会にやさしい・地球にやさしい）を推進しています。▶https://www.resol.jp/csr/