26‐27年秋冬　八ヶ岳高原音楽堂サロンコンサート情報【第2弾】

株式会社八ヶ岳高原ロッジ

静寂の森に佇むコンサートホール、八ヶ岳高原音楽堂。

秋から冬へ、八ヶ岳高原の季節の深まりと共にお楽しみいただける、バラエティー豊かなラインアップです。第2弾は、ポップス・ジャズなどの公演を中心にご案内いたします。

2026年10月12日（月・祝） 阿川佐和子×松本俊明 どっちもどっち in 八ヶ岳高原音楽堂 ～音楽と言葉のサロン～

八ヶ岳高原音楽堂●注目のコンサート ・その１☆

言葉と音楽で味わう「サロンコンサート」、開催決定。

阿川佐和子×松本俊明この地に薫る、文化の記憶。機知に富んだ音楽談義を。

作家・エッセイスト、インタビュアーとして、数多くの 人々の言葉と人生に向き合ってきた阿川佐和子。

MISIA「Everything」をはじめ、数々の名曲を手がけてきた作曲家 松本俊明。

ピアノに導かれ、語り、朗読、歌が重なりあう。言葉と音楽で味わう「サロンコンサート」の醍醐味。音楽のこと、人生のこと。芸術の秋、音楽談義に花を咲かせる。

2026年10月24日（土）25日（日）小曽根 真 Special Live Day 1｜Solo ／ Day 2｜Duo

●注目のコンサート・その２☆

ピアノ・ソロとピアノ・デュオの二日間。

小曽根 真 (C)鈴木陽介次世代へのまなざし。創造が躍動する2Days。

ジャズとクラシックを越境する、唯一無二のピアニスト、小曽根 真。

2022年始動の「From OZONE till Dawn」では、次世代アーティストの発掘・支援にとどまらず、ともに創作しながら国内外へ発信する場を築き、小曽根 真にしかできない後進育成を展開。その取り組みはジャズシーンの未来を明るく照らしている。

Day 2は、その流れの中で存在感を放つ壷阪健登とのピアノ・デュオ。ラプソディー・イン・ブルーをはじめ、ジャズならではの駆け引きと創造の瞬間に期待が高まる。

【出演】

小曽根 真（ピアノ）

壷阪健登（ピアノ）※2日目のみ

●2026年秋冬 コンサートラインアップ八ヶ岳高原音楽堂HPはこちらから https://www.yatsugatake.co.jp/ongakudo/

10月12日（月・祝）阿川佐和子×松本俊明 どっちもどっち in 八ヶ岳高原音楽堂

～音楽と言葉のサロン～ ☆

10月18日（日） 一青窈 Acoustic Live 2026

10月24日（土） 小曽根 真 Special Live Day 1｜Solo ／ Day 2｜Duo ☆

・25日（日）

11月2日（月） 中川晃教 ＭUSIC LAB & MUSICAL WEEK 2026 （発表済）

～8日（日）

11月15日（日） 武部聡志 Produce Series vol.6 矢井田 瞳 ～秋、歌が深まる

11月22日（日） サラ・オレイン 天上の音楽

11月28日（土） レ・フレール Autumn Quatre-Mains

12月31日（木） 家族で楽しむジルベスターコンサート ～デュオ・グレイスの歓喜の歌 vol. 9～

2027年

1月9日（土） TSUKEMEN ～新春の森のスペシャル・ライブ～

1月30日（土） 秋川雅史 コンサート～藤澤ノリマサ、鳥尾匠海を迎えて～

八ヶ岳高原音楽堂について

秋の八ヶ岳高原音楽堂

高原になじむ美しい六角形。暖かい木のぬくもり。日本建築の美しさを生かした 250席のホールです。

八ヶ岳高原音楽堂 誕生の契機は 1974年音楽好きな別荘オーナーたちによって開かれた八ヶ岳高原ヒュッテでのレコード鑑賞会でした。次第にその輪は広がり、翌年8月、初めての「八ヶ岳高原サロンコンサート」開催へと発展。その後会場はヒュッテからロッジ（ホテル）へと移り、1988年、八ヶ岳高原音楽堂は完成いたしました。

https://www.yatsugatake.co.jp/ongakudo/

https://www.yatsugatake.co.jp/ongakudo/(株)八ヶ岳高原ロッジ 八ヶ岳高原音楽堂

「世界でも通用するような建物を」というスヴャトスラフ・リヒテルと武満 徹の助言が生きた八ヶ岳高原音楽堂。日本モダン建築の巨匠・吉村順三の設計により、自然と環境に調和した美しい建築物として「1989年毎日芸術賞」「1989年東京クリエイション大賞環境賞」を受賞いたしました。室内楽の演奏を想定し、小ホールとして理想的な残響1.6秒を実現。(株)八ヶ岳高原ロッジが主催する、宿泊とコンサートをセットにした「八ヶ岳高原サロンコンサート」を年間約100回開催中。