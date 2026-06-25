26‐27年秋冬 八ヶ岳高原音楽堂サロンコンサート情報【第2弾】
静寂の森に佇むコンサートホール、八ヶ岳高原音楽堂。
秋から冬へ、八ヶ岳高原の季節の深まりと共にお楽しみいただける、バラエティー豊かなラインアップです。第2弾は、ポップス・ジャズなどの公演を中心にご案内いたします。
八ヶ岳高原音楽堂
●注目のコンサート ・その１☆
2026年10月12日（月・祝） 阿川佐和子×松本俊明 どっちもどっち in 八ヶ岳高原音楽堂 ～音楽と言葉のサロン～
言葉と音楽で味わう「サロンコンサート」、開催決定。
阿川佐和子×松本俊明
この地に薫る、文化の記憶。
機知に富んだ音楽談義を。
作家・エッセイスト、インタビュアーとして、数多くの 人々の言葉と人生に向き合ってきた阿川佐和子。
MISIA「Everything」をはじめ、数々の名曲を手がけてきた作曲家 松本俊明。
ピアノに導かれ、語り、朗読、歌が重なりあう。言葉と音楽で味わう「サロンコンサート」の醍醐味。音楽のこと、人生のこと。芸術の秋、音楽談義に花を咲かせる。
●注目のコンサート・その２☆
2026年10月24日（土）25日（日）小曽根 真 Special Live Day 1｜Solo ／ Day 2｜Duo
ピアノ・ソロとピアノ・デュオの二日間。
小曽根 真 (C)鈴木陽介
次世代へのまなざし。
創造が躍動する2Days。
ジャズとクラシックを越境する、唯一無二のピアニスト、小曽根 真。
2022年始動の「From OZONE till Dawn」では、次世代アーティストの発掘・支援にとどまらず、ともに創作しながら国内外へ発信する場を築き、小曽根 真にしかできない後進育成を展開。その取り組みはジャズシーンの未来を明るく照らしている。
Day 2は、その流れの中で存在感を放つ壷阪健登とのピアノ・デュオ。ラプソディー・イン・ブルーをはじめ、ジャズならではの駆け引きと創造の瞬間に期待が高まる。
【出演】
小曽根 真（ピアノ）
壷阪健登（ピアノ）※2日目のみ
●2026年秋冬 コンサートラインアップ
八ヶ岳高原音楽堂HPはこちらから https://www.yatsugatake.co.jp/ongakudo/
10月12日（月・祝）阿川佐和子×松本俊明 どっちもどっち in 八ヶ岳高原音楽堂
～音楽と言葉のサロン～ ☆
10月18日（日） 一青窈 Acoustic Live 2026
10月24日（土） 小曽根 真 Special Live Day 1｜Solo ／ Day 2｜Duo ☆
・25日（日）
11月2日（月） 中川晃教 ＭUSIC LAB & MUSICAL WEEK 2026 （発表済）
～8日（日）
11月15日（日） 武部聡志 Produce Series vol.6 矢井田 瞳 ～秋、歌が深まる
11月22日（日） サラ・オレイン 天上の音楽
11月28日（土） レ・フレール Autumn Quatre-Mains
12月31日（木） 家族で楽しむジルベスターコンサート ～デュオ・グレイスの歓喜の歌 vol. 9～
2027年
1月9日（土） TSUKEMEN ～新春の森のスペシャル・ライブ～
1月30日（土） 秋川雅史 コンサート～藤澤ノリマサ、鳥尾匠海を迎えて～
八ヶ岳高原音楽堂について
秋の八ヶ岳高原音楽堂
高原になじむ美しい六角形。暖かい木のぬくもり。日本建築の美しさを生かした 250席のホールです。
八ヶ岳高原音楽堂 誕生の契機は 1974年音楽好きな別荘オーナーたちによって開かれた八ヶ岳高原ヒュッテでのレコード鑑賞会でした。次第にその輪は広がり、翌年8月、初めての「八ヶ岳高原サロンコンサート」開催へと発展。その後会場はヒュッテからロッジ（ホテル）へと移り、1988年、八ヶ岳高原音楽堂は完成いたしました。
https://www.yatsugatake.co.jp/ongakudo/
https://www.yatsugatake.co.jp/ongakudo/
(株)八ヶ岳高原ロッジ 八ヶ岳高原音楽堂
「世界でも通用するような建物を」というスヴャトスラフ・リヒテルと武満 徹の助言が生きた八ヶ岳高原音楽堂。日本モダン建築の巨匠・吉村順三の設計により、自然と環境に調和した美しい建築物として「1989年毎日芸術賞」「1989年東京クリエイション大賞環境賞」を受賞いたしました。室内楽の演奏を想定し、小ホールとして理想的な残響1.6秒を実現。(株)八ヶ岳高原ロッジが主催する、宿泊とコンサートをセットにした「八ヶ岳高原サロンコンサート」を年間約100回開催中。