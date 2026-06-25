26‐27年秋冬　八ヶ岳高原音楽堂サロンコンサート情報【第2弾】

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株式会社八ヶ岳高原ロッジ

静寂の森に佇むコンサートホール、八ヶ岳高原音楽堂。


秋から冬へ、八ヶ岳高原の季節の深まりと共にお楽しみいただける、バラエティー豊かなラインアップです。第2弾は、ポップス・ジャズなどの公演を中心にご案内いたします。



八ヶ岳高原音楽堂

●注目のコンサート ・その１☆

2026年10月12日（月・祝）　阿川佐和子×松本俊明　どっちもどっち in 八ヶ岳高原音楽堂　～音楽と言葉のサロン～


言葉と音楽で味わう「サロンコンサート」、開催決定。



阿川佐和子×松本俊明
この地に薫る、文化の記憶。
機知に富んだ音楽談義を。

作家・エッセイスト、インタビュアーとして、数多くの 人々の言葉と人生に向き合ってきた阿川佐和子。
MISIA「Everything」をはじめ、数々の名曲を手がけてきた作曲家 松本俊明。
ピアノに導かれ、語り、朗読、歌が重なりあう。言葉と音楽で味わう「サロンコンサート」の醍醐味。音楽のこと、人生のこと。芸術の秋、音楽談義に花を咲かせる。







●注目のコンサート・その２☆

2026年10月24日（土）25日（日）小曽根 真　Special Live　Day 1｜Solo　／　Day 2｜Duo


ピアノ・ソロとピアノ・デュオの二日間。



小曽根 真　(C)鈴木陽介
次世代へのまなざし。
創造が躍動する2Days。

ジャズとクラシックを越境する、唯一無二のピアニスト、小曽根 真。
2022年始動の「From OZONE till Dawn」では、次世代アーティストの発掘・支援にとどまらず、ともに創作しながら国内外へ発信する場を築き、小曽根 真にしかできない後進育成を展開。その取り組みはジャズシーンの未来を明るく照らしている。


Day 2は、その流れの中で存在感を放つ壷阪健登とのピアノ・デュオ。ラプソディー・イン・ブルーをはじめ、ジャズならではの駆け引きと創造の瞬間に期待が高まる。



【出演】


小曽根 真（ピアノ）


壷阪健登（ピアノ）※2日目のみ







●2026年秋冬　コンサートラインアップ
八ヶ岳高原音楽堂HPはこちらから　https://www.yatsugatake.co.jp/ongakudo/

10月12日（月・祝）阿川佐和子×松本俊明 どっちもどっち in 八ヶ岳高原音楽堂


　　　　　　　　　 ～音楽と言葉のサロン～　☆


10月18日（日）　　一青窈　Acoustic Live 2026


10月24日（土）　　小曽根 真　Special Live　Day 1｜Solo　／　Day 2｜Duo　☆


　 ・25日（日）


11月2日（月）　　 中川晃教　ＭUSIC LAB & MUSICAL WEEK 2026　（発表済）


　 ～8日（日）　


11月15日（日）　　武部聡志 Produce Series vol.6 矢井田 瞳　～秋、歌が深まる


11月22日（日）　　サラ・オレイン　天上の音楽


11月28日（土）　　レ・フレール　Autumn Quatre-Mains


12月31日（木）　　家族で楽しむジルベスターコンサート　～デュオ・グレイスの歓喜の歌 vol. 9～



2027年


1月9日（土）　　　TSUKEMEN　～新春の森のスペシャル・ライブ～


1月30日（土）　　 秋川雅史 コンサート～藤澤ノリマサ、鳥尾匠海を迎えて～




八ヶ岳高原音楽堂について



秋の八ヶ岳高原音楽堂

高原になじむ美しい六角形。暖かい木のぬくもり。日本建築の美しさを生かした 250席のホールです。



八ヶ岳高原音楽堂　誕生の契機は　1974年音楽好きな別荘オーナーたちによって開かれた八ヶ岳高原ヒュッテでのレコード鑑賞会でした。次第にその輪は広がり、翌年8月、初めての「八ヶ岳高原サロンコンサート」開催へと発展。その後会場はヒュッテからロッジ（ホテル）へと移り、1988年、八ヶ岳高原音楽堂は完成いたしました。


https://www.yatsugatake.co.jp/ongakudo/




https://www.yatsugatake.co.jp/ongakudo/
(株)八ヶ岳高原ロッジ　八ヶ岳高原音楽堂

「世界でも通用するような建物を」というスヴャトスラフ・リヒテルと武満 徹の助言が生きた八ヶ岳高原音楽堂。日本モダン建築の巨匠・吉村順三の設計により、自然と環境に調和した美しい建築物として「1989年毎日芸術賞」「1989年東京クリエイション大賞環境賞」を受賞いたしました。室内楽の演奏を想定し、小ホールとして理想的な残響1.6秒を実現。(株)八ヶ岳高原ロッジが主催する、宿泊とコンサートをセットにした「八ヶ岳高原サロンコンサート」を年間約100回開催中。