物価高時代の「健康寿命」と「資産寿命」に備える、明治とクレディセゾンが異業種連携で“健康とお金の学び”を提供

株式会社クレディセゾン

株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役（兼）社長執行役員COO ：水野 克己、以下：クレディセゾン）は株式会社明治（本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾 文二郎、以下：明治）と共同で、健康づくりと資産形成を同時に学ぶ「食育＆マネ育」プロジェクトを推進しています。

両社は、食とお金という生活に密接なテーマを通じて、自分らしい人生を支える知識と行動変容を後押しすることを目的に、本プロジェクト第3弾となる体験型コラボセミナー「【明治コラボ企画】＼食育＆マネ育／ 無理なく続ける“カラダと資産”の整え方 ～ヨーグルトのひみつとお金のヒント～」を2026年7月15日（水）に開催いたします。

明治×クレディセゾンが届ける新しい学びの機会

物価上昇や長寿化が進む中、生活者には「健康寿命」と「資産寿命」の双方を伸ばすことが求められています。

クレディセゾンは、「GLOBAL NEO FINANCE COMPANY」の考え方のもと、金融サービスの提供にとどまらず、お客様の暮らし全体を支える価値提供に取り組んでまいりました。その一環としてクレディセゾンが運営するセゾンマネースクールは、2007年から資産形成の大切さを伝える活動を続けており、年間約150回開催、約3,000名が参加している学びの場として、多くの方にご利用いただいています。

明治は、“食の知識・魅力・大切さを伝え、未来の健康を育てる” 食育活動を続けてきました。その想いと、セゾンマネースクールが大切にしてきた“資産形成の第一歩を支える”という姿勢が重なり、「食育」と「資産形成」を同時に学べる新しい学びの場として本シリーズが生まれました。

本セミナーの特徴

“食を通して健康を学び、資産形成の基礎も身につけられる”本シリーズは2025年2月から取組みを開始し、第1弾はチョコレート、第2弾はチーズをテーマ に開催し参加された方の約9割の方が「また参加したい」と回答しています（※）。今回もテイスティングやクイズなどの体験要素を取り入れ、気軽に、楽しく学べる場をご提供いたします。

※第1弾・第2弾参加者アンケート結果。

■ 第1部 食育編「ヨーグルトのひみつ」

ヨーグルトの歴史や栄養、乳酸菌の働きなど、日々の食卓で親しまれているヨーグルトの魅力を幅広く紹介します。 明治がこれまでの食育活動で培ってきた知見をもとに、クイズやテイスティングを交えながら、 “ヨーグルトについて楽しく理解が深まる”体験型プログラムとしてお届けします。

■ 第2部 マネ育編「知らないと差がつく、家計とお金の整え方」

本パートでは、将来に備えるための資産形成や家計管理について、初心者の方にもわかりやすく解説します。 NISA・iDeCoの基本から、家計の見直しポイント、健康とお金の関係まで、日々の暮らしに直結するテーマを幅広く取り上げます。 “今からできること”を具体的に学べる内容です。

各社コメント

【セミナー概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/4442/table/405_1_751d299cbd6205408de45714f9d12d17.jpg?v=202606250951 ]株式会社クレディセゾン セゾンAMEX営業部 フィナンシャルデスク担当者

人生100年時代を迎え、健康づくりと資産形成はどちらも豊かな生活を支える重要なテーマだと考えています。本セミナーを通じて、日々の生活に身近な「食」と、将来に備えるための「お金」について、楽しみながら学んでいただけるきっかけになれば幸いです。今後も明治様と一緒にお客様のよりよい未来づくりを支える“食育＆マネ育”の取り組みを推進してまいります。

株式会社明治 細野氏

皆様、ヨーグルトはお好きですか？

原料である栄養バランスの良い牛乳に、乳酸菌の効果を加えたヨーグルトは、今や私たちの食卓に欠かせない存在ですね。今回のプログラム「ヨーグルトのひみつ」では、ヨーグルトの歴史や豊かな栄養、乳酸菌の働きなど、おいしさだけに留まらない様々な魅力をわかりやすくお伝えできればと思います。

株式会社グライブ 相原氏

なんとなく抱えているお金の不安を、今日からできる具体的な行動に変えてみませんか？本パートではNISAや家計管理など、すぐに真似できるポイントを分かりやすく解説します。毎日の健康を整えるように、お金の好習慣を始めてみましょう。

皆様のご参加を心よりお待ちしております！

（参考URL）

セゾンマネースクール：https://okane-recipe.saisoncard.co.jp/seminar/

明治 食育セミナー：https://www.meiji.co.jp/meiji-shokuiku/seminar/